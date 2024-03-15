Медуза Горгона не виновата: уникальный источник, который все превращает в камень

Здесь есть плюшевый мишка, велосипед и даже носки: все это обращено в камень.
В британском городке Нерсборо, который стоит на берегу реки Нид, есть совершенно уникальная достопримечательность: пещера Матуши Шиптон, в которой все превращается в камень. По ее стенам бежит водопад, и его много веков считали волшебным. Дело в том, что под воздействием местной воды кусочек ткани, шляпа и любые другие вещи становятся каменными.
Кто такая Матушка Шиптон?
Матушка Шиптон была известной прорицательницей, о которой даже упоминал в своих письмах Генрих VIII. Она родилась прямо в пещере в 1488 году, прожила здесь первые годы своей жизни, а затем вернулась сюда в старости. Она предсказывала многие вещи, сначала своим соседям, затем к ней стали приезжать из других городов. Прорицательница предвидела Великий лондонский пожар, который случился спустя столетие после ее смерти.
Еще при жизни Шиптон жители Нерсборо обнаружили, что вода в пещере, где она родилась, обладает целебными свойствами. Ученые того времени изучили водопад и даже составили список недугов, от которых источник способен вылечить. Однако с XVII века записи об этой пещере изменились: якобы все, что попадает в водопад, превращается в камень.
Первая платная достопримечательность
Вскоре о свойствах водопада появились легенды. Местные жители начали говорить, что даже капля, попавшая на тело, обязательно обратит человека в камень. К тому же в скалах, в которых находится пещера, высмотрели очертания черепа. Конечно, его посчитали дурным предзнаменованием.
Однако любопытство вязало вверх, и из соседних городков стали приезжать люди, чтобы посмотреть на пещеру. Предприимчивые жители стали брать деньги за вход, и в итоге пещера Матушки Шиптон стала одной из самых старых платных достопримечательностей Великобритании. С 1630 года посетители платят, чтобы прогуляться до источника.
В пещере можно увидеть удивительные предметы, которые поместили сюда в разные времена: например, мужской цилиндр и шляпу XIX века. В ХХ веке здесь появилось еще больше вещей: чайники, плюшевые мишки и даже велосипед. Все эти вещи помещали в источник на несколько месяцев, а затем доставали окаменевшими.
Вода, которая меняет состав вещей
Конечно, уже давно понятно, что источник ― это не волшебство, а вполне естественное явление. Дело в том, что вода в пещере очень богата минералами, именно они и превращают все в камень.
Источник:
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что за манера - запостить вводную и ничего не рассказать.
P.S.
Задолбали вы со своей "Медузой Горгоной".
Слово "горгона" пишется с маленькой буквы, это не имя, а вид существ. Вы же не пишете слово "кошка" или "собака" с заглавной буквы?
А вот "Медуза" - это имя этой горгоны.