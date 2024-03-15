Медуза Горгона не виновата: уникальный источник, который все превращает в камень

В британском городке Нерсборо, который стоит на берегу реки Нид, есть совершенно уникальная достопримечательность: пещера Матуши Шиптон, в которой все превращается в камень. По ее стенам бежит водопад, и его много веков считали волшебным. Дело в том, что под воздействием местной воды кусочек ткани, шляпа и любые другие вещи становятся каменными.

Кто такая Матушка Шиптон?

Матушка Шиптон была известной прорицательницей, о которой даже упоминал в своих письмах Генрих VIII. Она родилась прямо в пещере в 1488 году, прожила здесь первые годы своей жизни, а затем вернулась сюда в старости. Она предсказывала многие вещи, сначала своим соседям, затем к ней стали приезжать из других городов. Прорицательница предвидела Великий лондонский пожар, который случился спустя столетие после ее смерти.