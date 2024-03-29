Русские пирамиды, о которых мало кто знает

Аналог древних египетских пирамид имеется и в Ростове-на-Дону. Святилище Ария, или Арийский храм является совершенно уникальным и грандиозным по своим размерам, возрасту и значению сооружение, когда- либо созданное человеком. Однако самое любопытное, что Святилище Ария на 1000 лет старше пирамид Египта, а построен по тому же по принципу, что и они – по принципу Золотого сечения. Чёткостью линий и правильностью граней он ни в чем не уступает своим египетским аналогам.