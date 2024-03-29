Русские пирамиды, о которых мало кто знает

Я уверен, что каждый из вас, если не видел своими глазами, то уж точно слышал о великих египетских пирамидах, расположенных на плато Гиза в пригороде Каира.
Этот всеми известный памятник древней египетской архитектуры по праву считается поистине уникальным, поскольку едва ли где-то в мире ещё найдется столь же монументальный и величественный комплекс пирамид. И, к слову, три пирамиды из этого комплекса до сих пор являются одними из крупнейших сооружений, когда-либо построенных человеком.
Пирамиды Гизы, пирамида Джосера (все в том же Египте) и комплекс Гунунг Паданг, расположенный близ индонезийского города Чианджур, до определённого момента считались самыми древними пирамидами на Земле.
Однако в какой-то момент сей факт решили оспорить русские ученые, заявив о том, что самые древние пирамиды находятся отнюдь не в Египте, и уж тем более не в Индонезии, а в России! Причем география расположения русских пирамид крайне обширна и простирается от Кольского полуострова до Крыма.
Итак, первые пирамиды были обнаружены на Кольском полуострове ещё в 2001 году. Найденное учеными сооружение имело массивную пирамидальную конструкцию, возраст которой, согласно исследованиям, в 2 раза превышал время постройки египетских пирамид!
Чуть позже, уже в 2009 году, было установлено, что все пирамиды, найденные на Кольском полуострове, рукотворной работы, и построены они в разное время – от 9 000 до 40 000 лет назад.
А летом 2010 года была найдена ещё одна древняя, сложенная из камней, ступенчатая пирамида, высотой 80 метров. При изучении этих построек учёные пришли к выводу, что наличие определенного сходства техники их строительства напрямую указывает на идентичность с сооружениями Египта и Китая.
Своя «пирамида» есть и в Красноярском крае - именно так исследователи окрестили давно потухший вулкан Сопка Черная (Кара-Даг). В далеком теперь уже 1993 году во время археологической экспедиции по стоянкам первобытного человека группа ученых обнаружила трехгранник горы с полуразрушенным склоном.
При более подробном изучении выяснилось, что тот самый трехгранник имеет рукотворную кладку, то есть создан он был далеко не силами природы.
Аналог древних египетских пирамид имеется и в Ростове-на-Дону. Святилище Ария, или Арийский храм является совершенно уникальным и грандиозным по своим размерам, возрасту и значению сооружение, когда- либо созданное человеком. Однако самое любопытное, что Святилище Ария на 1000 лет старше пирамид Египта, а построен по тому же по принципу, что и они – по принципу Золотого сечения. Чёткостью линий и правильностью граней он ни в чем не уступает своим египетским аналогам.
Но самым, пожалуй, внушительным количеством пирамид может похвастаться Крым. На его территории в 2001 году было обнаружено аж 7 гигантских остроконечных сооружений, которые растянулись по прямой линии между Севастополем и Форосом.
Обнаружившие эти пирамиды ученые утверждают, что данные экземпляры как минимум на 2 000 лет старше египетских пирамид, а принцип их постройки схож с сооружениями, которые можно найти в Тибете и Мексике. Даже при беглом осмотре крымских пирамид, ученые пришли к заключению, что найденные строения являются ничем иным, как останками древней и, вероятно, достаточно развитой цивилизации.
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