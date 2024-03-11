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Недостроенный конденсатор солнечной энергии в горах Арагацского научного центра

Недостроенный конденсатор солнечной энергии в горах Арагацского научного центра

Автор:
11 марта 2024 09:23
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Армения   Заброшенная наука СССР   Недостроенный   в горах   интересно   конденсатор солнечной энергии   удивительно   фото   
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В горах Армении находится первый в мире уникальный гигантский зеркальный радиооптический телескоп с диаметром зеркала 54 метра, построенный по проекту известного инженера-радиофизика Париса Геруни.

И в этой статье я покажу площадку недостроенного конденсатора солнечной энергии АРЕВ, получившего название в честь солнечного персонажа из армянской мифологии.

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Помимо самого телескопа РОТ-54/2.6 и его корпуса управления, на территории научного центра возводились и другие научные объекты и лаборатории, одним из которых было строительство конденсатора солнечной энергии АРЕВ, который так и не был достроен в связи с распадом Советского союза и прекращением финансирования проекта.

Теперь его недостроенные остатки стоят молчаливым ржавым памятником ушедшей эпохе в стороне от основных площадок Арагацкого научного центра, функционировавшего с 1987 по 2012 гг. на одноимённой горе.

Располагался он у обрыва в небольшой каньон.

Историю создания этого научного центра мы уже рассказывали в самой первой статье, так что повторяться не будем, а сразу пойдём к нашей цели.

На подходе стоят остатки какого-то кунга.

Из земли торчат различные недостроенные коммуникации.

Видимо остатки бетонного заводика, который использовался при строительстве технического здания.

На подходе к объекту стоит ещё один старый разграбленный кунг с антенной.

Осмотрим объект снаружи.

Строительство было остановлено в момент монтирования панелей зеркала, когда основной металлический каркас уже был готов.

Одна из панелей зеркала отражает землю.

К сожалению мы совершенно ничего не понимаем в данной тематике, поэтому рассказать что-то вменяемое и интересное про данную площадку мы не можем, так что рассказ о ней в стиле "Что вижу - то и пою". :)

Подойдём поближе.

В казалось бы хаотичном сплетении металлоконструкций всё ещё узнаётся чаша зеркала антенны конденсатора.

Внутри давно растут деревья.

По центру возвышается высокая башня.

На её вершине в фокусе АРЕВ планировалось построить турбинный преобразователь.

Ну а теперь давайте заглянем в техническое здание.

В котором не успели смонтировать практически ничего.

Здесь также можно встретить сегменты панелей зеркала антенны.

И вот такой питьевой фонтанчик в уборной.

К сожалению внутри смотреть больше абсолютно не на что.

Вид из окна на недостроенную антенну.

А так выглядит главный вход в её техническое здание.

Внешняя часть конструкций зеркала также должна была быть обшита и окрашена под цвет неба.

Вот собственно и всё, что успели здесь построить.

В следующей заключительной части мы покажем располагавшийся на территории производственный цех, где производили панели зеркала для главной 54-метровой антенны этого научного комплекса.

Ну а на этом всё.

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Метки: Армения   Заброшенная наука СССР   Недостроенный   в горах   интересно   конденсатор солнечной энергии   удивительно   фото   
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3  комментария
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5k
Отвратительный Мужик 51 минуту назад
Древние артефакты и останки более развитой цивилизации .
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63
Андрей 13 минут назад
Может все таки концентратор?
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1k
Александр 15 минут назад
ничего о ниочем.
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