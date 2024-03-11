Недостроенный конденсатор солнечной энергии в горах Арагацского научного центра

В горах Армении находится первый в мире уникальный гигантский зеркальный радиооптический телескоп с диаметром зеркала 54 метра, построенный по проекту известного инженера-радиофизика Париса Геруни.
И в этой статье я покажу площадку недостроенного конденсатора солнечной энергии АРЕВ, получившего название в честь солнечного персонажа из армянской мифологии.
Помимо самого телескопа РОТ-54/2.6 и его корпуса управления, на территории научного центра возводились и другие научные объекты и лаборатории, одним из которых было строительство конденсатора солнечной энергии АРЕВ, который так и не был достроен в связи с распадом Советского союза и прекращением финансирования проекта.
Теперь его недостроенные остатки стоят молчаливым ржавым памятником ушедшей эпохе в стороне от основных площадок Арагацкого научного центра, функционировавшего с 1987 по 2012 гг. на одноимённой горе.
Располагался он у обрыва в небольшой каньон.
Историю создания этого научного центра мы уже рассказывали в самой первой статье, так что повторяться не будем, а сразу пойдём к нашей цели.
На подходе стоят остатки какого-то кунга.
Из земли торчат различные недостроенные коммуникации.
Видимо остатки бетонного заводика, который использовался при строительстве технического здания.
На подходе к объекту стоит ещё один старый разграбленный кунг с антенной.
Осмотрим объект снаружи.
Строительство было остановлено в момент монтирования панелей зеркала, когда основной металлический каркас уже был готов.
Одна из панелей зеркала отражает землю.
К сожалению мы совершенно ничего не понимаем в данной тематике, поэтому рассказать что-то вменяемое и интересное про данную площадку мы не можем, так что рассказ о ней в стиле "Что вижу - то и пою". :)
Подойдём поближе.
В казалось бы хаотичном сплетении металлоконструкций всё ещё узнаётся чаша зеркала антенны конденсатора.
Внутри давно растут деревья.
По центру возвышается высокая башня.
На её вершине в фокусе АРЕВ планировалось построить турбинный преобразователь.
Ну а теперь давайте заглянем в техническое здание.
В котором не успели смонтировать практически ничего.
Здесь также можно встретить сегменты панелей зеркала антенны.
И вот такой питьевой фонтанчик в уборной.
К сожалению внутри смотреть больше абсолютно не на что.
Вид из окна на недостроенную антенну.
А так выглядит главный вход в её техническое здание.
Внешняя часть конструкций зеркала также должна была быть обшита и окрашена под цвет неба.
Вот собственно и всё, что успели здесь построить.
В следующей заключительной части мы покажем располагавшийся на территории производственный цех, где производили панели зеркала для главной 54-метровой антенны этого научного комплекса.
Ну а на этом всё.
Источник:
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