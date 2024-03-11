Недостроенный конденсатор солнечной энергии в горах Арагацского научного центра

Помимо самого телескопа РОТ-54/2.6 и его корпуса управления, на территории научного центра возводились и другие научные объекты и лаборатории, одним из которых было строительство конденсатора солнечной энергии АРЕВ, который так и не был достроен в связи с распадом Советского союза и прекращением финансирования проекта.