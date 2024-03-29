Как птицы могут говорить и петь, если у них нет губ и голосовых связок?

Первое, что появится на пути к птичьему голосовому аппарату — это кольцевые хрящики. Их видно, даже если просто заглянуть в птичье щебетало. Эти хрящики опоясывают полость трахеи и бронхов почти по всей её длине. Почему они стоят упоминания? Потому что в середине, там, где эти хрящи будут отсутствовать, будет кое-что другое — тимпанальные мембраны! Их также называют стенками сиринкса.