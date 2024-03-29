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Как птицы могут говорить и петь, если у них нет губ и голосовых связок?

Как птицы могут говорить и петь, если у них нет губ и голосовых связок?

Автор:
29 марта 2024 09:16
Сообщество : Животные
Метки: животные   интерено   пение   птицы   связки   факты   фото   
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Говорящие попугаи и вороны с пугающей точностью повторяют за людьми. Скворцы и пересмешники воруют песни у других пернатых, а птица-лира без труда воспроизведёт вообще любой звук, который она услышит: от пожарной сирены до плача ребёнка. Но как достигается такое многообразие, если у птиц нет губ и даже голосовых связок?

Копнём поглубже, причём в прямом смысле. Если у человека и зверей все структуры, отвечающие за звукообразование, находятся в верхних дыхательных путях (губы, язык, голосовые связки), то у птиц они сосредоточены ближе к лёгким. Точнее, они находятся на месте, где трахея разветвляется на бронхи. И называется эта система сиринкс.

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Первое, что появится на пути к птичьему голосовому аппарату — это кольцевые хрящики. Их видно, даже если просто заглянуть в птичье щебетало. Эти хрящики опоясывают полость трахеи и бронхов почти по всей её длине. Почему они стоят упоминания? Потому что в середине, там, где эти хрящи будут отсутствовать, будет кое-что другое — тимпанальные мембраны! Их также называют стенками сиринкса.

Именно эта часть вибрирует в процессе прохождения воздуха сквозь дыхательные пути, создавая звуки. Помимо стенок сиринкса колеблется ещё один орган — козелок. Он располагается прямо на месте разветвления трахеи, где одна дыхательная трубка превращается в два бронха.

Как же работает сиринкс? Как флейта и барабан одновременно! Мышцы, окружающие орган, управляют тимпанальными мембранами и просветом дыхательных путей. Стенки сиринкса работают по принципу барабана — их звучание зависит от натяженности или расслабленности. А просвет дыхательных путей — как флейта, на звуки которой влияет диаметр дырочки, через которую идёт воздух.

Положение сиринкса, его строение и мускулатура сильно различаются у разных видов птиц. Соответственно, и вокальные способности от вида к виду очень разнятся. Например, тимпанальные мембраны могут располагаться только на одном виде дыхательных трубок — в бронхах (у кукушек и сов) или в трахее (несколько семейств из отряда воробьиных). Но самый распространённый — трахеобронхальный, где мебранки есть на всех трёх дыхательных трубках. У таких пернатых предрасположенности к музыке на высоте!

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Метки: животные   интерено   пение   птицы   связки   факты   фото   
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