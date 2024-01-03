Эта странная лысина появляется у птиц на грудке каждый год. Что это такое?

Есть у птиц одно интересное приспособление — наседное пятно. Это особый участок кожи, который лысеет, когда пернатый родитель начинает высиживать яйца. Приспособление это для птенцов крайне полезное.
Во-первых, участок грудки усеян кровеносными сосудами, отчего температура наседного пятна на 1-2 градуса выше, чем у остального тела.
Во-вторых, птица-мама, лишаясь перьев, минимизирует потерю драгоценного тепла сквозь пёрышки — кладка и птенчики греются от тела родителя напрямую.
Обычно боковой пух птиц справляется с тем, чтобы прикрыть непотребство. Но иногда из-за скопления лимфы наседное пятно опухает, и залысинку видно. Делается это тоже не просто так: всё ради того, чтобы увеличить открытую поверхность, которая будет прижиматься к яйцам!
И вот ты, дорогой читатель, прочитал до этой строчки и справедливо вопрошаешь: а к чему рассказ-то про птичье молоко в начале был? Для ответа предлагаю отправиться в путешествие в прошлое.
Давайте перенесёмся на парочку тысяч лет назад. Вы — бравый путник, идущий по лесному бурьяну. Вроде ничего не предвещает сюрпризов, а потом вы задеваете какой-нибудь куст, а оттуда вылетает птичка и светит голой грудкой без перьев. При беглом осмотре места преступления вы видите гнездо с яйцами, возможно, даже уже с парой птенцов. А потом вспоминаете странный видок испуганной вами птахи.
Так как вы человек из прошлого, научных знаний о природе у вас маловато, зато фантазия — будь здоров! На что будет похожа голая птичья грудь, покрасневшая, отёкшая, с учётом того, что у птицы детки либо вот-вот появятся, либо уже есть? На молочные железы, которыми пернатая вскармливает своё потомство! А раз у птиц похожая грудь есть, то и соответствующий продукт — тоже! Но раз пернатая голым животом не светит направо и налево, то история резко переезжает в сторону волшебства и сказок. Раз редко, значит магия — не иначе!
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