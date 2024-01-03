Эта странная лысина появляется у птиц на грудке каждый год. Что это такое?

Так как вы человек из прошлого, научных знаний о природе у вас маловато, зато фантазия — будь здоров! На что будет похожа голая птичья грудь, покрасневшая, отёкшая, с учётом того, что у птицы детки либо вот-вот появятся, либо уже есть? На молочные железы, которыми пернатая вскармливает своё потомство! А раз у птиц похожая грудь есть, то и соответствующий продукт — тоже! Но раз пернатая голым животом не светит направо и налево, то история резко переезжает в сторону волшебства и сказок. Раз редко, значит магия — не иначе!