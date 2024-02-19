Крылатая орда, или в каких городах голубей так много, что их запрещают кормить

Например, в Европе. По подсчётам, на каждые 20 жителей там приходится один голубь. От страны к стране количество пернатых меняется. Во Франции, например, их насчитали 80 тысяч. А в Италии лишь в одной Венеции насчитывается 100 тысяч птиц! Голубей стало так много, что кормить их запрещено законом! Всё из-за ужаснейшей привычки пернатых: гадить там, где они едят. Испражнения пагубно влияют на произведения архитектурного и скульптурного искусства. Власти города тратят миллионы, чтобы сохранить историческое достояние.