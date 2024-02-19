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Крылатая орда, или в каких городах голубей так много, что их запрещают кормить

Крылатая орда, или в каких городах голубей так много, что их запрещают кормить

Автор:
19 февраля 2024 09:23
Сообщество : Животные
Метки: в мире   голубь   животные   интересно   птицы   факты   фото   
973
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Кажется, что птицы оккупировали все города и улицы! Но так ли в России много голубей? И где в мире их больше всего? Давайте разбираться!

Если рассматривать общее количество всех голубиных по всему свету, то цифра поражает воображение — более 400 миллионов птиц! И существенный процент приходится на наших соседей по городу — сизарей. Они заполонили все города планеты. Но в некоторых местах их количество соразмерно количеству человеконаселения!

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Например, в Европе. По подсчётам, на каждые 20 жителей там приходится один голубь. От страны к стране количество пернатых меняется. Во Франции, например, их насчитали 80 тысяч. А в Италии лишь в одной Венеции насчитывается 100 тысяч птиц! Голубей стало так много, что кормить их запрещено законом! Всё из-за ужаснейшей привычки пернатых: гадить там, где они едят. Испражнения пагубно влияют на произведения архитектурного и скульптурного искусства. Власти города тратят миллионы, чтобы сохранить историческое достояние.

Но есть и города-миллионники, где почти на каждого жителя приходится по голубю. В Лондоне и его пригородах, например, численность пернатых достигает 2.9 миллионов! Там людей-то всего 9 лямов, соотношения пернатых к человеку 1 к 3! Ещё одна голубиная столица — Нью-Йорк. Там обитает 4 миллиона птиц! При том, что человеческого населения там 8 миллионов. Получается, каждому второму жителю можно выдать по голубю.

А какая ситуация в России? В наших городах пернатых по-скромному мало! Численность голубей в отдельных населённых пунктах редко переваливает за отметку в 20 тысяч. Чтобы птичий счётчик показал миллион, нужно учитывать всю область или даже край. Как Ставропольский, например. Да, на его территории обитает 2.3 миллиона птиц. Но его площадь составляет 66 160 км². Это 54 Нью-Йорка или 38 Лондонов!

Но голубиными странами все вышеперечисленные населённые пункты назвать сложно. А вот Бельгия точно этого титула достойна, так как она самая упоротая в плане разведения породных голубей, домашних! Очень популярное у них занятие. Из 10 млн жителей 70 000 — гордые обладатели голубиных хозяйств. Если взять в расчёт, что обычно в одной голубятне живёт 20 птиц, то по всей стране живёт не меньше 1,2 млн декоративных курлык! И это не считая их диких собратьев.

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Метки: в мире   голубь   животные   интересно   птицы   факты   фото   
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13k
Андрей А Час назад
Летающие крысы
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21k
Luc72 41 минуту назад
Уже лет 20 как замечаю, что постепенно вытесняются воронами и галками в населенных пунктах. Не знаю как у вас, но у нас так
. И намного больше стало ястребов, в детстве, в 70-е, их вообще не помню, чтобы хоть раз видел, вОронов - да, но не ястребов, а сейчас их полно стало, даже в городе, не только в деревне. Видимо, с этим и связано, вороны и галки более увертливы, чем эти пернатые крысы. В деревне у родителей сам видел примеры. Курю на балконе
, куяк - ворона пролетела стремительно. За ней гнался ястреб, оказывается. Пара мгновений... ворона вжи-и-и-к... и в открытый подъезд резко завернула. Ястреб счел туда залетать ниже своего достоинства
И совсем на днях запросто на соседней 5-ке начал ловить голубя, редких оставшихся еще. Поймал запросто. Шума и перьев много, от убегающего голубя, эффекта мало, кроме мяса для ястреба
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878
AlexWoyz Час назад
запас мяса на чёрные дни..
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2k
Альфач твоей мамки 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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