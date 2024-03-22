Эту птицу боится даже чёрная мамба. Гроза африканских змей

Перед вами птица-секретарь. Этот довольно необычный представитель семейства ястребообразных вырастает до 1,5 метра в длину и весит 4 с лишним килограмм.
Размах крыльев при таких габаритах у секретарей достигает 2 метров. Правда, пользуются они ими редко.
В основном пернатые ведут наземный образ жизни, вытаптывая всё вокруг. Сильными ударами ног, пернатые добывают ящериц, мелких млекопитающих и ядовитых змей. Последних секретарь особенно любит. Чтобы защититься от смертоносных укусов, хищница обороняется длинными маховыми перьями, прикрываясь во время атаки рептилии. А после того, как оппонент выпустил весь яд, секретарь затаптывает змею ногами.
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