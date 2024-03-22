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Эту птицу боится даже чёрная мамба. Гроза африканских змей

Эту птицу боится даже чёрная мамба. Гроза африканских змей

Автор:
22 марта 2024 09:19
Сообщество : Животные
Метки: Птица-секретарь   в мире   животные   природа   птицы   факты   фото   
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Перед вами птица-секретарь. Этот довольно необычный представитель семейства ястребообразных вырастает до 1,5 метра в длину и весит 4 с лишним килограмм.

Размах крыльев при таких габаритах у секретарей достигает 2 метров. Правда, пользуются они ими редко.

В основном пернатые ведут наземный образ жизни, вытаптывая всё вокруг. Сильными ударами ног, пернатые добывают ящериц, мелких млекопитающих и ядовитых змей. Последних секретарь особенно любит. Чтобы защититься от смертоносных укусов, хищница обороняется длинными маховыми перьями, прикрываясь во время атаки рептилии. А после того, как оппонент выпустил весь яд, секретарь затаптывает змею ногами.

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Метки: Птица-секретарь   в мире   животные   природа   птицы   факты   фото   
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1  комментарий
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Сибиряк 2 часа назад
Нам бы такую птицу в бухгалтерию на денёк
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2048 постов (1997 в горячем)

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