Самец «бетонирует» самку и детей заживо внутри дерева. Звучит мрачно, но в итоге все птицы счастливы

Принося самке вкусности, кавалер не только радует её, но и показывает, что способен прокормить будущую семью. Если красотка согласится, то их ждёт ночь любви и совместный выбор квартиры. Птицы-носороги очень заботятся о своём потомстве, поэтому подбирают широкое и просторное дупло с узким входом, куда не залезть хищнику. Затем влюблённые вьют гнездо, а самка готовится отложить 2-8 яиц. И в этот момент романтическая сказка заканчивается. Начинается кошмарный быт.