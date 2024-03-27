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Самец «бетонирует» самку и детей заживо внутри дерева. Звучит мрачно, но в итоге все птицы счастливы

Самец «бетонирует» самку и детей заживо внутри дерева. Звучит мрачно, но в итоге все птицы счастливы

Автор:
27 марта 2024 09:12
Сообщество : Животные
Метки: бетонирует   животные   природа   птица-носорог   птицы   самец   факты   фото   
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Птица-носорог могла бы стать идеальным героем для передачи «Мужское-Женское». Только представьте: их самцы нежно ухаживают за самками, усыпляя бдительность, потом заманивают их в дупла, делают им детей и замуровывают заживо! Такое заточение может длиться месяцами.

Но после освобождения птица-носорожиха не спешит убегать от своего странного супруга, а остаётся с ним, ожидая следующего «плена». Да что с ними вообще не так?!

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Начинается всё невинно. Самец-носорог очень красиво ухаживает за понравившейся ему самочкой: держится рядом, чистит ей пёрышки и, если дама принимает ухаживания, пробивает путь к её сердцу через желудок. Большинство видов преподносят второй половинке дары в виде фруктов разной степени сладости, но некоторые виды перешли на мясо. Птицы с Борнео, например, обожают угощать своих избранниц варанами.

Принося самке вкусности, кавалер не только радует её, но и показывает, что способен прокормить будущую семью. Если красотка согласится, то их ждёт ночь любви и совместный выбор квартиры. Птицы-носороги очень заботятся о своём потомстве, поэтому подбирают широкое и просторное дупло с узким входом, куда не залезть хищнику. Затем влюблённые вьют гнездо, а самка готовится отложить 2-8 яиц. И в этот момент романтическая сказка заканчивается. Начинается кошмарный быт.

Сейчас принцессы, кукующие в башнях с драконами, нервно отойдут покурить в сторонку. Самец набирает глины и заделывает вход в дупло, в котором сидит его вторая половинка. Он заживо замуровывает самку и ещё неродившихся детей. Жестокосердный птиц оставляет лишь маленькую щёлочку, куда едва протискивается клюв. Через неё он будет передавать семейству пищу.

От жизни в темноте и тесноте у самки начинается линька — она быстро лишается оперения. Взаперти проходят недели и даже месяцы. Пленница откладывает яйца, высиживает их и растит потомство, пока оно не перестанет вмещаться в дупло.

После всех ужасов заточения самец разрушает стенку. Парочка дружно выращивает птенцов, провожает их во взрослую жизнь и начинает нагуливать жирок, готовясь к следующему брачному периоду. Стоп, что? У самки что, стокгольмский синдром?

Нет, просто я вам немножко соврал. Ну, как соврал — предоставил устаревшие данные. 4 года назад мы уже писали о птице-носороге, и тогда научное сообщество не сомневалось в жестокости самцов. Но свежие исследования показывают, что в создании темницы дамы участвуют не меньше кавалеров.

Копнув ещё глубже, орнитологи выяснили, что при повреждении глиняной стены, носорожихи зачастую восстанавливают её самостоятельно. А в случае гибели кормильца семьи, матери без проблем покидают гнездо и стараются выходить детишек. Да и резкая линька происходит не из-за острых приступов клаустрофобии, а потому что самка может позволить поменять оперение быстро и сразу, а не растягивать этот период на месяцы.

Но зачем применять такие жесткие меры? Для безопасности! Дупло, замурованное глиной, непросто найти, а ещё сложнее в него проникнуть. Окошко в гнездо без проблем затыкается клювом. Так молодая мамочка и её детки находятся в тотальной изоляции не только от еды и света, но и от хищников.

Иными словами, парочка новых фактов превратила птиц-носорогов из пары «тиран-созависимая жертва» в самоотверженную семью, готовую отказываться от комфорта ради потомства. Поэтому, прежде чем судить других людей, подумайте — достаточно ли вы о них знаете?

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Метки: бетонирует   животные   природа   птица-носорог   птицы   самец   факты   фото   
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Дмитрий 2 часа назад
КОАПП сразу вспомнился.
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Максим Николаев 40 минут назад
Я так понимаю, там есть/был хищник, который питался их яйцами/птенцами? Скорее всего змеи...
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1749 постов (1719 в горячем)

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