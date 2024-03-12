Не трогайте «выпавшего» птенца, если нашли его весной на земле

Птички — товарищи очень своеобразные. У большинства пернатых наших краев есть такой этап в развитии — возраст слётка. Он отличается тем, что птенцы не дожидаются момента, когда смогут полноценно встать на крыло, а выползают из гнезда гораздо раньше. Их перья ещё не до конца сформированы, пух торчит из всех щелей, а хвоста вообще не видно! Но сами они уже крепенькие, на лапах стоят уверенно и со зрением у них всё в порядке!