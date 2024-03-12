Не трогайте «выпавшего» птенца, если нашли его весной на земле

Вы заметили пуховое чудо, сидящее на пеньке и сонно хлопающее глазками? Птенец один-одинешенек, и он кажется вам абсолютно беззащитным? Не стоит тут же причинять ему добро и наносить справедливость. Этим птицам НЕ нужна помощь!
Птички — товарищи очень своеобразные. У большинства пернатых наших краев есть такой этап в развитии — возраст слётка. Он отличается тем, что птенцы не дожидаются момента, когда смогут полноценно встать на крыло, а выползают из гнезда гораздо раньше. Их перья ещё не до конца сформированы, пух торчит из всех щелей, а хвоста вообще не видно! Но сами они уже крепенькие, на лапах стоят уверенно и со зрением у них всё в порядке!
Как же такие желторотики выживают, если до конца не сформированы? Сами — никак. За ними ухаживают родители. Они находят своих чад по голосу. О малыше никто не забывает — его регулярно кормят, пока тот не научится добывать еду самостоятельно. Если вы не видите вокруг взрослых птиц, совсем не значит, что их нет. Просто они спрятались: ждут, когда же вы поскорее уйдете.
На удивление, тактика выпускать из гнезда полуготовых птенчиков повышает выживаемость всего выводка! Вне гнезда малышня разбегается врассыпную. Если хищник нападёт, то пострадает только один птенец, а не все.
Поэтому, господа, включаем внимательность! Если видите, что у повстречавшегося вам птенца на крыльях уже есть большие маховые перья, он устойчиво сидит, уверенно бегает или даже перепархивает — не бегите его спасать! Не обманывайтесь птенцовым пухом, жёлтым ртом и куцым хвостиком, у него всё в порядке, помощь такому не нужна!
Если вы по незнанию утащили такого домой, скорее возвращайте его обратно! В течение суток родители слётка обязательно будут поблизости от того места, откуда вы его взяли, и птичий ребёнок вернётся в семью без происшествий. Не переживайте. Запах человека пернатых родителей никак не засмущает. У птиц очень плохое обоняние — посторонних ароматов они не почувствуют.
Совсем другое дело, если вы заметили у слётка кровь, видимые повреждения крыла или ноги. Такому малышу помощь действительно не помешает! Но не спешите причинять её самостоятельно. Обратитесь в ближайший к вам центр реабилитаций диких животных, они проинструктируют, какие шаги стоит дальше предпринять.
Кому ещё нужна помощь, так это пострадавшим более младшего возраста. В отличии от слётков, у них слабое тело, ноги не держат, взрослых перьев вообще нет, иногда они всё ещё полуголые и слепые. Если такой кроха оказался вне гнезда, его нужно спасать. С этим вам также помогут специалисты центра реабилитации.
Источник:
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