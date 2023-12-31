Сокотрский баклан: его птенцы выглядят как шутка нейросетей

Вы помните ту историю про гадкого утёнка, который становится лебедем? Так вот, её героем должен был стать сокотрский баклан! Эта птаха скрывает секрет превращения из упоротого комка пуха в элегантную чёрную птицу.
Во взрослом баклане нет ничего необычного по меркам других бакланов: крючковатый клюв, длинная шея и перепончатые лапы. Словом, баклан стандартной комплектации. Названа птаха в честь острова Сокотра — популярный курорт среди знаменитостей вроде Синдбада, Александра Македонского и Марко Поло. Забавно, но сокотрских бакланов на Сокотре обнаружили только в 2005-ом, гораздо больше этих пернатых на других берегах Персидского залива.
И если по отдельности сокотрский баклан не больно впечатляет, то стая этих пернатых — вещь поистине грандиозная! Бакланы перемещаются огромными табунами в десятки и сотни тысяч клювов. Стоит такой толпе выбраться на берег, как пляж мигом сменяет цвет на черный. В 2018 году так и произошло: сотни тысяч птах немного переполошили местных жителей в Катаре, скрыв под своими спинами приличный кусок пляжа.
Но на побережье животины надолго не задерживаются, они предпочитают размеренно плескаться в море. Туча птиц покачивается на волнах ровно до тех пор, пока рядом не покажется косяк мелкой рыбы. Стоит добыче оказаться в зоне досягаемости, как бакланы активируют режим массовой рыбалки. Они гонят рыбёх поближе к берегу, где добыча не сможет улизнуть на глубину. Обтекаемые тушки скрываются под водой: бакланы активно работают и ногами, и крыльями, используя передние конечности как ласты. Гнать улов птиц может до трёх минут!
К деторождению птахи тоже подходят всем скопом. С сентября по октябрь огромные стаи разбиваются по парочкам и строят гнезда. Жилплощадь для потомков располагается тесновато — одно-два гнезда на квадратный метр. У метровых птах, на минуточку. Правда, такое тесное соседство не слишком спасает молодь от хищников. Каждое третье яйцо будет утащено, каждый третий птенец будет надкушен.
И это неудивительно: ведь молодые бакланы выглядят как почти готовая к употреблению тушка. Совсем немного белого пушка прикрывает тело, тогда как голова, крылья и ноги абсолютно голые. Даже ощипывать не надо. Но стоит начать появляться перьям, и птаха совершенно преображается, трансформируясь в стилягу и ценителя черного.
Однако не всё так радужно после совершеннолетия. Активная нефтедобыча и рыболовство давят на бакланов с невероятной силой. Крупный разлив нефти в 1991 году погубил десятки тысяч пернатых, а развитие побережий лишает животин дома. На данный момент у бакланов осталось всего 14 локаций, где они могут гнездиться. В целом, популяция пока держится, но животина находится под угрозой исчезновения. Будем надеяться, что сноровка бакланов поможет им в борьбе за выживание!
Источник:
- 20 фактов о пауках
- Американский пеликан: гигантская пасть и неуёмные аппетиты
- Чёрный и белый секрет бурых гиен: зачем падальщик разукрашивает территорию разными цветами?
- 16 любопытных сравнений крошечных птенцов разных видов птиц с их взрослыми особями
- Носят шляпу из рыбы и топят лодки: 3 способа, которыми косатки проявляют свой интеллект