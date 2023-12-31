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Сокотрский баклан: его птенцы выглядят как шутка нейросетей

Сокотрский баклан: его птенцы выглядят как шутка нейросетей

Автор:
31 декабря 2023 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Сокотрский баклан   животные   интересно   природа   птенцы   птицы   факты   фото   
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Вы помните ту историю про гадкого утёнка, который становится лебедем? Так вот, её героем должен был стать сокотрский баклан! Эта птаха скрывает секрет превращения из упоротого комка пуха в элегантную чёрную птицу.

Во взрослом баклане нет ничего необычного по меркам других бакланов: крючковатый клюв, длинная шея и перепончатые лапы. Словом, баклан стандартной комплектации. Названа птаха в честь острова Сокотра — популярный курорт среди знаменитостей вроде Синдбада, Александра Македонского и Марко Поло. Забавно, но сокотрских бакланов на Сокотре обнаружили только в 2005-ом, гораздо больше этих пернатых на других берегах Персидского залива.

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И если по отдельности сокотрский баклан не больно впечатляет, то стая этих пернатых — вещь поистине грандиозная! Бакланы перемещаются огромными табунами в десятки и сотни тысяч клювов. Стоит такой толпе выбраться на берег, как пляж мигом сменяет цвет на черный. В 2018 году так и произошло: сотни тысяч птах немного переполошили местных жителей в Катаре, скрыв под своими спинами приличный кусок пляжа.

Но на побережье животины надолго не задерживаются, они предпочитают размеренно плескаться в море. Туча птиц покачивается на волнах ровно до тех пор, пока рядом не покажется косяк мелкой рыбы. Стоит добыче оказаться в зоне досягаемости, как бакланы активируют режим массовой рыбалки. Они гонят рыбёх поближе к берегу, где добыча не сможет улизнуть на глубину. Обтекаемые тушки скрываются под водой: бакланы активно работают и ногами, и крыльями, используя передние конечности как ласты. Гнать улов птиц может до трёх минут!

К деторождению птахи тоже подходят всем скопом. С сентября по октябрь огромные стаи разбиваются по парочкам и строят гнезда. Жилплощадь для потомков располагается тесновато — одно-два гнезда на квадратный метр. У метровых птах, на минуточку. Правда, такое тесное соседство не слишком спасает молодь от хищников. Каждое третье яйцо будет утащено, каждый третий птенец будет надкушен.

И это неудивительно: ведь молодые бакланы выглядят как почти готовая к употреблению тушка. Совсем немного белого пушка прикрывает тело, тогда как голова, крылья и ноги абсолютно голые. Даже ощипывать не надо. Но стоит начать появляться перьям, и птаха совершенно преображается, трансформируясь в стилягу и ценителя черного.

Однако не всё так радужно после совершеннолетия. Активная нефтедобыча и рыболовство давят на бакланов с невероятной силой. Крупный разлив нефти в 1991 году погубил десятки тысяч пернатых, а развитие побережий лишает животин дома. На данный момент у бакланов осталось всего 14 локаций, где они могут гнездиться. В целом, популяция пока держится, но животина находится под угрозой исчезновения. Будем надеяться, что сноровка бакланов поможет им в борьбе за выживание!

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Метки: Сокотрский баклан   животные   интересно   природа   птенцы   птицы   факты   фото   
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