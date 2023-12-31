Сокотрский баклан: его птенцы выглядят как шутка нейросетей

Однако не всё так радужно после совершеннолетия. Активная нефтедобыча и рыболовство давят на бакланов с невероятной силой. Крупный разлив нефти в 1991 году погубил десятки тысяч пернатых, а развитие побережий лишает животин дома. На данный момент у бакланов осталось всего 14 локаций, где они могут гнездиться. В целом, популяция пока держится, но животина находится под угрозой исчезновения. Будем надеяться, что сноровка бакланов поможет им в борьбе за выживание!