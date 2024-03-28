Замглавы ФТС Елену Ягодкину отправили в СИЗО на два месяца

Задержанная генерал-полковник просила отправить её под домашний арест, напирая на честную службу и множество наград, включая орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, но суд остался непреклонным. Корочки и регалии больше не работают.
Басманный суд избрал меру пресечения для замруководителя ФТС России Елены Ягодкиной, отправив её в СИЗО до 26 мая. Как мы писали ранее, второй человек в российской таможне и третья женщина в истории силовых структур, которой удалось дослужиться до звания генерал-полковника, обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК.).
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По версии следствия, Ягодкина, занимавшая с 2011 по 2019 годы пост руководителя Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, мошенничала с акцизными марками, реализовывая контрафактную продукцию. Сумма ущерба от её преступных действий составляет примерно 1,2 млрд рублей.
Отмечается, что Ягодкина просила оставить её на свободе, заявляя о самоотверженной и честной службе стране, чему есть подтверждения в виде множественных наград и грамот, но суд прислушался к следователям, у которых есть основания полагать, что генерал-полковник попытается сбежать из страны. Таким образом, Ягодкина проведёт следующие два месяца за решёткой. По предъявленному обвинению высокопоставленной чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы.
Отметим, что в последнее время в России произошла целая череда громких задержаний коррумпированных высокопоставленных чиновников. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никто не давал силовикам никаких команд на начало кампании против коррупционеров. Он заявил, что это обычная рутинная работа, которая никогда не останавливалась.
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Ну сколько ей дадут? 5, 6, 7 лет? Отседит пару, потом выпустят, за пару лет столько сколько она вынесла... ей не заработать, честно.
К сожалению, это вот всё тянется с 90-х, когда взяточничество стало просто, как само собой разумеющиеся и никто не боится, потому что все кругом повязаны.
А разве за честную службу в СИЗО закрывают?