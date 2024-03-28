Замглавы ФТС Елену Ягодкину отправили в СИЗО на два месяца

Отмечается, что Ягодкина просила оставить её на свободе, заявляя о самоотверженной и честной службе стране, чему есть подтверждения в виде множественных наград и грамот, но суд прислушался к следователям, у которых есть основания полагать, что генерал-полковник попытается сбежать из страны. Таким образом, Ягодкина проведёт следующие два месяца за решёткой. По предъявленному обвинению высокопоставленной чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы.





Отметим, что в последнее время в России произошла целая череда громких задержаний коррумпированных высокопоставленных чиновников. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никто не давал силовикам никаких команд на начало кампании против коррупционеров. Он заявил, что это обычная рутинная работа, которая никогда не останавливалась.