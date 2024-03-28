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Замглавы ФТС Елену Ягодкину отправили в СИЗО на два месяца

Замглавы ФТС Елену Ягодкину отправили в СИЗО на два месяца

Автор:
28 марта 2024 16:19
Сообщество : Криминал
Метки: Басманный суд   Видео   замглавы ФТС   коррупция   превышение полномочий   сизо   
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Задержанная генерал-полковник просила отправить её под домашний арест, напирая на честную службу и множество наград, включая орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, но суд остался непреклонным. Корочки и регалии больше не работают.

Басманный суд избрал меру пресечения для замруководителя ФТС России Елены Ягодкиной, отправив её в СИЗО до 26 мая. Как мы писали ранее, второй человек в российской таможне и третья женщина в истории силовых структур, которой удалось дослужиться до звания генерал-полковника, обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК.).

По версии следствия, Ягодкина, занимавшая с 2011 по 2019 годы пост руководителя Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, мошенничала с акцизными марками, реализовывая контрафактную продукцию. Сумма ущерба от её преступных действий составляет примерно 1,2 млрд рублей.

Отмечается, что Ягодкина просила оставить её на свободе, заявляя о самоотверженной и честной службе стране, чему есть подтверждения в виде множественных наград и грамот, но суд прислушался к следователям, у которых есть основания полагать, что генерал-полковник попытается сбежать из страны. Таким образом, Ягодкина проведёт следующие два месяца за решёткой. По предъявленному обвинению высокопоставленной чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы.


Отметим, что в последнее время в России произошла целая череда громких задержаний коррумпированных высокопоставленных чиновников. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никто не давал силовикам никаких команд на начало кампании против коррупционеров. Он заявил, что это обычная рутинная работа, которая никогда не останавливалась.

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Метки: Басманный суд   Видео   замглавы ФТС   коррупция   превышение полномочий   сизо   
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25  комментариев
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14k
Владимир 2 часа назад
Интересно хоть один честный чиновник в России есть?
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30k
Ed 3 минуты назад
хорошо , что начальник у неё кристальной честности человек
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87
All_Ex 13 минут назад
Почему сейчас, раньше суд не работал?
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3k
Semёn 17 минут назад
Никогда такого не было, и вот опать...
Ну сколько ей дадут? 5, 6, 7 лет? Отседит пару, потом выпустят, за пару лет столько сколько она вынесла... ей не заработать, честно.
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353
oleg Pesotsky 18 минут назад
Вместо "высокопоставленный чиновник" по-первой прочитал "высокооплачиваемый чиновник" Что это?
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5k
foggen2 20 минут назад
Цитируя Чехова-"Водочку он не пил.От него ею только пахло...."
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33k
Kladbische Полчаса назад
Есть у нас родственница в другом городе, редко видимся, несколько лет назад поехали. А она начальник какой-то налоговой, ну мы думаем, сейчас попадём в сказку. Приезжаем, то да сё, живут очень скромно, ну и узнаём, зарплата у неё 12 тыс и всё даже премии какие то смешные. Это при том, что продавцы да кассиры уже 30-40 получали. Мы ей, так ты что там за начальница такая, не решаешь ничего что-ли? Она, нет, звонят из мэрии намекают, что, где подписать, что сделать. Как так спрашиваем. Ну вот так, подразумевается, что я должна жить хорошо без з/п)
К сожалению, это вот всё тянется с 90-х, когда взяточничество стало просто, как само собой разумеющиеся и никто не боится, потому что все кругом повязаны.
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859
Ринат Фамутдинов Полчаса назад
Не поделилась с кем-то...
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425
Доцент 36 минут назад
"просила отправить её под домашний арест, напирая на честную службу " - ржунимагу))))
А разве за честную службу в СИЗО закрывают?
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87
All_Ex Доцент 23 минуты назад
ну так типа богатела не на службе, а служба типа в зачет
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442
Игорь 47 минут назад
Ну что ей не хватало? Всё было,но маловато? Теперь по полной отгребет, только без радости особой...
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87
All_Ex Игорь 21 минуту назад
да и гребла бы, давно это было, видимо дорогу перешла не а том месте
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5k
Максим Макашев 54 минуты назад
ягодка-малина, 6...ть
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2k
АлександрПетров 54 минуты назад
Ах, сколько информаций чудных она на ушко им споёт. Спасая собственную шкуру она им всю цепочку сдаст. Откупится за лямов 10. Потом пятёрку получив, за поведенье и заслуги три года быстро пролетят.
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1k
fenix57 59 минут назад
Замы, они такие, и как так у них получается, при кристально честном руководителе
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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