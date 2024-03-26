В Москве задержали генерал-полковника ФТС Елену Ягодкину

В Москве по подозрению во множественных коррупционных преступлениях задержали замруководителя ФТС России, генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина. Отмечается, что чиновница второй человек в российской таможне и третья женщина в истории российских силовых структур, которая дослужилась до такого высокого звания.

По данным следствия, в период с 2011 по 2019 годы Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, где мошенничала с начислением таможенных пошлин, меняя коды товарной номенклатуры.