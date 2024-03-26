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В Москве задержали генерал-полковника ФТС Елену Ягодкину

В Москве задержали генерал-полковника ФТС Елену Ягодкину

Автор:
26 марта 2024 15:32
Сообщество : Криминал
Метки: Генерал-полковник   ФТС России   задержание   коррупция   мошенничество   таможенные пошлины   
4578
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Чиновницу подозревают (никогда не догадаетесь!) в целом ряде коррупционных преступлений.

В Москве по подозрению во множественных коррупционных преступлениях задержали замруководителя ФТС России, генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина. Отмечается, что чиновница второй человек в российской таможне и третья женщина в истории российских силовых структур, которая дослужилась до такого высокого звания.


По данным следствия, в период с 2011 по 2019 годы Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, где мошенничала с начислением таможенных пошлин, меняя коды товарной номенклатуры.


"Эти коды имеет любой товар, коды некоторых товаров сложно определить однозначно, а по таможенным платежам есть "развилки" — по одной группе товаров платеж составляет 5%, по другой — 15%, и в этом моменте возникает коррупционная составляющая", — рассказал знакомый с ситуацией источник.

Ягодкина родилась в 1975 году в Новосибирске, окончив местный аграрный университет, в 1997 году устроилась в таможню. К 2011 году дослужилась до начальника Службы федеральных таможенных доходов Центрального таможенного управления ФТС России. В августа того же года заняла должность первого замначальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС, в январе 2018 года возглавила это управление. Известно, что Ягодкина имеет орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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Метки: Генерал-полковник   ФТС России   задержание   коррупция   мошенничество   таможенные пошлины   
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45  комментариев
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10k
SuperTroll Час назад
Эх..все бы были такими)
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14k
кот базилий 5 минут назад
Подозревают??? Да ну... подозрения не подтвердятся и на повышение пойдет.
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2k
Кожар 9 минут назад
замруководителя ФТС России, генерал-полковник. А руководитель - маршал?
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26k
Slawa49 12 минут назад
таможня всегда брала и берет на лапу, странно что у них до сих пор нет должности старший по откатам, и тарифов на взятки!
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22k
Mike Miller 14 минут назад
Я не понимаю, как это возможно. За 14 лет от самых низов до начальника службы. Такая карьера возможна только при протекции.
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8k
perekrestok 14 минут назад
Хорошо бы таких судили с учетом нынешней ситуации. То есть ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
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391
CyraxMotorsport 16 минут назад
Как же так... Чиновник и коррупция...не может быть...
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2k
Bobbus 20 минут назад
На кой хер таможне погоны? Ну вот я в толк не возьму, они там , что- границу охраняют?
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621
Vladimir “Kvork” Tolkunov 21 минуту назад
Видимо обладает скрытыми навыками и компетенциями, чтобы из прапорщиков в генералы.
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63k
Андрей Полчаса назад
Кучно пошло.
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4k
Андрей Полчаса назад
Да нет. Не верю. Никогда ведь такого не было. И вот опять?
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902
Алексей 40 минут назад
Просто пришло время, или комуто звездочку очередную получать, ли своего человека ставить. На всех абсолютно есть папочка, вопрос времени, когда ей ход дадут.
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1k
Дмитрий 47 минут назад
И все сама, все сама.
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16k
ron 53 минуты назад
Но внезапная беременность поможет генералу отсрочить приговор лет так на 14... )))
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184
FollowMeBro ron 8 минут назад
Да ладно, допросы не будут такими глубокими
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2
Друг Человека 53 минуты назад
Вот пазл и сложился. А я всё думал, кто террористам окно готовил на границе!
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11k
Дмитрий Час назад
Прям дружно пошли коррупционеры. Весна!
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381
FlakoBoy Час назад
"Отмечается, что чиновница второй человек в российской таможне и третья женщина в истории российских силовых структур, которая дослужилась до такого высокого звания."
----------
теперь мы снова увидим как эта "выдающаяся труженица" НЕ понесет заслуженное наказания за все совершенные преступления, так же как и все пойманные высокопоставленные воры и коррупционеры до нее.
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4k
Максим Макашев Час назад
Ягодкина родилась в 1975 году
*********************
49 лет и уже генерал-полковник?
Ирина Волк - негодует. Официальный представитель МВД России Ирина Волк родилась 21 декабря 1977 года. На два года моложе, а только генерал-майор
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240
Аня Час назад
Да там можно всех подряд сажать, начиная с досмотровых и начальников постов заканчивая высшим руководством. В таможне воруют абсолютно все. Посто знаю эту "кухню" изнутри )))
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327
Игорь Час назад
Диву даёшься! Ну что ей не хватало? Что? Зарплата была маленькая? Должность и звание не устраивали? Просто позор какой то.... променять все блага на сомнительные сделки... Да, человек по сути своей не меняется уже более 2000 лет... Теперь локти грызёт /, а поздно. Опозорила себя и подставила всех тех, кто её продвигал.
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96k
Доктор Джонс Час назад
Нихрена у неё карьерный рост! Агроном-генерал...
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Burzum
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