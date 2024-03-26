В Москве задержали генерал-полковника ФТС Елену Ягодкину

Чиновницу подозревают (никогда не догадаетесь!) в целом ряде коррупционных преступлений.
В Москве по подозрению во множественных коррупционных преступлениях задержали замруководителя ФТС России, генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина. Отмечается, что чиновница второй человек в российской таможне и третья женщина в истории российских силовых структур, которая дослужилась до такого высокого звания.
По данным следствия, в период с 2011 по 2019 годы Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, где мошенничала с начислением таможенных пошлин, меняя коды товарной номенклатуры.
"Эти коды имеет любой товар, коды некоторых товаров сложно определить однозначно, а по таможенным платежам есть "развилки" — по одной группе товаров платеж составляет 5%, по другой — 15%, и в этом моменте возникает коррупционная составляющая", — рассказал знакомый с ситуацией источник.
Ягодкина родилась в 1975 году в Новосибирске, окончив местный аграрный университет, в 1997 году устроилась в таможню. К 2011 году дослужилась до начальника Службы федеральных таможенных доходов Центрального таможенного управления ФТС России. В августа того же года заняла должность первого замначальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС, в январе 2018 года возглавила это управление. Известно, что Ягодкина имеет орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Источник:
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теперь мы снова увидим как эта "выдающаяся труженица" НЕ понесет заслуженное наказания за все совершенные преступления, так же как и все пойманные высокопоставленные воры и коррупционеры до нее.
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49 лет и уже генерал-полковник?
Ирина Волк - негодует. Официальный представитель МВД России Ирина Волк родилась 21 декабря 1977 года. На два года моложе, а только генерал-майор