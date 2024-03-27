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Безбилетник напал на женщину-контролёра и отправился в колонию

Безбилетник напал на женщину-контролёра и отправился в колонию

Автор:
27 марта 2024 17:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Контролёр   Москва   автобус   безбилетник   колония   нападение   
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Обычно такие дела заканчиваются штрафом или условным сроком. К счастью, не на этот раз.

Реальный срок заработал агрессивный "заяц", напавший на контролёра в столичном автобусе в начале октября 2023 года. Наглый пассажир, не желавший платить за проезд, напал на сотрудницу ГКУ "Организатор перевозок", когда узнал, что она собирается привлечь его к административной ответственности. В итоге он схлопотал уже не "административку", а уголовное дело, расследование которого взяла на особый контроль прокуратура.


"Мы благодарим сотрудников полиции, которые нашли и задержали мужчину. Он предстал перед судом и получил реальный срок. Нападение на сотрудников Московского транспорта недопустимо и расценивается как применение насилия в отношении представителя власти. Все подобные случаи тщательно расследуются правоохранительными органами. И по каждому такому случаю суды выносят обвинительные приговоры", - подчеркнули в департаменте транспорта

Известно, что нападавшему 26 лет, он гражданин Узбекистана. В колонии он проведёт год и два месяца (хорошо, но мало). СМИ, к сожалению, не сообщают, выдворят ли его за пределы РФ после отбывания срока.

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Метки: Видео   Контролёр   Москва   автобус   безбилетник   колония   нападение   
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8  комментариев
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Максим Макашев 2 часа назад
что то узбеки в последнее время уж слишком борзые стали
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кОнь Юлий Час назад
Эх...
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Друг Человека Час назад
"СМИ, к сожалению, не сообщают, выдворят ли его за пределы РФ после отбывания срока."
В смысле, не сообщают? Я думал, что депортация после уголовки - само собой разумеется. Я неправ?
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39k
albedo 2 часа назад
Клинический идиот.
В Москве работает система распознавания лиц и отслеживание людей по камерам.
Найдут за считанные часы любого.
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Burzum
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