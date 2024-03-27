Безбилетник напал на женщину-контролёра и отправился в колонию

Обычно такие дела заканчиваются штрафом или условным сроком. К счастью, не на этот раз.
Реальный срок заработал агрессивный "заяц", напавший на контролёра в столичном автобусе в начале октября 2023 года. Наглый пассажир, не желавший платить за проезд, напал на сотрудницу ГКУ "Организатор перевозок", когда узнал, что она собирается привлечь его к административной ответственности. В итоге он схлопотал уже не "административку", а уголовное дело, расследование которого взяла на особый контроль прокуратура.
"Мы благодарим сотрудников полиции, которые нашли и задержали мужчину. Он предстал перед судом и получил реальный срок. Нападение на сотрудников Московского транспорта недопустимо и расценивается как применение насилия в отношении представителя власти. Все подобные случаи тщательно расследуются правоохранительными органами. И по каждому такому случаю суды выносят обвинительные приговоры", - подчеркнули в департаменте транспорта
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Известно, что нападавшему 26 лет, он гражданин Узбекистана. В колонии он проведёт год и два месяца (хорошо, но мало). СМИ, к сожалению, не сообщают, выдворят ли его за пределы РФ после отбывания срока.
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В смысле, не сообщают? Я думал, что депортация после уголовки - само собой разумеется. Я неправ?
Административка - 50 соплеменников домой в столыпине,
уголовка - 100 за каждый год.
Свои бы быстро воспитали.
(Нет тела - нет дела).
В Москве работает система распознавания лиц и отслеживание людей по камерам.
Найдут за считанные часы любого.