Безбилетник напал на женщину-контролёра и отправился в колонию

Реальный срок заработал агрессивный "заяц", напавший на контролёра в столичном автобусе в начале октября 2023 года. Наглый пассажир, не желавший платить за проезд, напал на сотрудницу ГКУ "Организатор перевозок", когда узнал, что она собирается привлечь его к административной ответственности. В итоге он схлопотал уже не "административку", а уголовное дело, расследование которого взяла на особый контроль прокуратура.



