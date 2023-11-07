Безбилетник ударил в автобусе контролёра и заработал уголовную статью

Непуганому гражданину Узбекистана грозит до 5 лет колонии.
На севере Москвы пассажир автобуса напал на женщину-контролёра после просьбы оплатить проезд. 26-летний гражданин Узбекистана не хотел, чтобы его привлекали к административной ответственности (штрафу) за безбилетную езду и, услышав, что ему грозит, нанёс сильный удар кулаком в голову контролёру и сбежал.
"Установлено, что злоумышленник, находясь в автобусе, не оплатив проезд и не желая быть привлеченным к административной ответственности, нанес старшему инспектору (контролёру) ГКУ «Организатор перевозок» удар кулаком в голову. После совершения преступных действий он скрылся", — сообщили в прокуратуре Москвы.
Источник:
В столичной прокуратуре отметили, что расследование дела находится на особом контроле ведомства. Против гостя столицы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Неадекватному мигранту грозит до 5 лет лишения свободы. Злоумышленника пока не задержали, но полиция активно работает в этом направлении.
Источник:
- СМИ опубликовали видео нападения на московский МФЦ
- "Если не я, то никто другой": в Челябинске агрессивный таджик напал с ножом на бывшую возлюбленную
- В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста
- Пьяный дворник напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге
- Жители московского ЖК устроили сходку после нападения мигранта на их соседку
И бессмертное: