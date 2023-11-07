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Безбилетник ударил в автобусе контролёра и заработал уголовную статью

Безбилетник ударил в автобусе контролёра и заработал уголовную статью

Автор:
07 ноября 2023 18:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Контролёр   Москва   автобус   мигрант   нападение   прокуратура   
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Непуганому гражданину Узбекистана грозит до 5 лет колонии.

На севере Москвы пассажир автобуса напал на женщину-контролёра после просьбы оплатить проезд. 26-летний гражданин Узбекистана не хотел, чтобы его привлекали к административной ответственности (штрафу) за безбилетную езду и, услышав, что ему грозит, нанёс сильный удар кулаком в голову контролёру и сбежал.



"Установлено, что злоумышленник, находясь в автобусе, не оплатив проезд и не желая быть привлеченным к административной ответственности, нанес старшему инспектору (контролёру) ГКУ «Организатор перевозок» удар кулаком в голову. После совершения преступных действий он скрылся", — сообщили в прокуратуре Москвы.

В столичной прокуратуре отметили, что расследование дела находится на особом контроле ведомства. Против гостя столицы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Неадекватному мигранту грозит до 5 лет лишения свободы. Злоумышленника пока не задержали, но полиция активно работает в этом направлении.

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Метки: Видео   Контролёр   Москва   автобус   мигрант   нападение   прокуратура   
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21  комментарий
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7k
Allmaster 2 часа назад
Все больше и больше новостей про чурок. Я за ККК
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13k
Иван Иваныч Полчаса назад
Пять лет ударной работы на стройке за баланду и на следующей день назад в родной аул.
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35k
koleos72 55 минут назад
Если начать высылать по несколько человек каждый день и обьявить за что(за то что кто-то из ваших преступил закон), то он наверное очень быстро найдётся! Свои притащат, даже почастям но найдут!
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3k
Fiverknot Час назад
Отметелить ублюдка за такое.
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2k
integral11 Час назад
Че у них там Коран говорит про женщин? Что женщина - не человек? Ау, муслимы ошалевшие, валите в свои Узбекистаны, и херячьте там по голове своих узбечек, любители ослов!
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5k
Alex Час назад
Это все, что нужно знать об этих грязных свиньях
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3k
Максим 2 часа назад
Эмми, а каким образом кондуктор или контролёр представитель власти?
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5k
Lexx 2 часа назад
Контролёр и кондуктор это ни яух не одно и тоже.
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465
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Ибо нех
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28k
Matrosskin 2 часа назад
Э! Какоё смэлый мужчин, а !
И бессмертное:

Ссылка www.youtube.com
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7k
Mixalych 2 часа назад
Мастурбеки и Ослоеббеки упорно подтверждают свою неполноценность и нарываются на неприятности.
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3k
* You All 2 часа назад
ещё и 5 лет этого ублюдка содержать за счёт налогов...к стенке и пулю в лоб и всё
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Burzum
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