Безбилетник ударил в автобусе контролёра и заработал уголовную статью

На севере Москвы пассажир автобуса напал на женщину-контролёра после просьбы оплатить проезд. 26-летний гражданин Узбекистана не хотел, чтобы его привлекали к административной ответственности (штрафу) за безбилетную езду и, услышав, что ему грозит, нанёс сильный удар кулаком в голову контролёру и сбежал.





