Почему китаянки сбегают замуж за границу

Жесткий китайский эйджизм

Многие соглашаются, что чем старше женщина, тем меньше у нее выбор. Это справедливо и для России, где мужчины любят смотреть на девушек помладше, но в Китае порой это принимает гипертрофированные формы.

И при том, что в среднем возрасте азиатки выглядят очень подтянуто! А гендерный дисбаланс в стране – 30 миллионов холостых мужчин!

И все равно, разведенные женщины среднего возраста тут подвергаются брачной дискриминации. То есть одинокий мужчина остается один, но не хочет женщину средних лет.