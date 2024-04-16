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Почему китаянки сбегают замуж за границу

Почему китаянки сбегают замуж за границу

Автор:
16 апреля 2024 08:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   в мире   за границу   замуж   китаянка   факты   фото   
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В Китае дефицит женщин, китаянки избалованы вниманием как мало какие женщины в мире. Тем не менее китаянки очень активно выходят замуж за границу, особенно в США и Канаду. Почему?

Жесткий китайский эйджизм

Многие соглашаются, что чем старше женщина, тем меньше у нее выбор. Это справедливо и для России, где мужчины любят смотреть на девушек помладше, но в Китае порой это принимает гипертрофированные формы.

И при том, что в среднем возрасте азиатки выглядят очень подтянуто! А гендерный дисбаланс в стране – 30 миллионов холостых мужчин!

И все равно, разведенные женщины среднего возраста тут подвергаются брачной дискриминации. То есть одинокий мужчина остается один, но не хочет женщину средних лет.

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И потому миф, что зарубежные невесты – это обязательно красотки, которые ищут иностранцев-богачей. Большинство женщин, которые ищут зарубежных женихов, это разведенные женщины средних лет.

И 90% этих женщин говорят, что хотят иностранца, потому что за рубежом не такая жесткая возрастная дискриминация.

27 лет – отправляешься в утиль

«Пороговый» возраст для девушки в Китае – 27 лет. Если ты не вышла замуж до этого возраста, то ты «старая дева», невостребованный товар и прочие обидные названия.

Еще хуже, если у тебя есть сын (не так страшно, если дочь). Потому что в Китае принято, чтобы родители помогли своему сыну с жильем, чтобы он смог скорее жениться. И мужчины просто на будущее не хотят взваливать на себя еще одну сыновью ипотеку на ребенка, который даже не его по крови. Финансовый вопрос слишком болезненный для китайцев, все это, конечно, от бедности.

Судьба любовниц богачей

В период резкого экономического роста в Китае появилось много «молодых денег». То есть мужчин, разбогатевших в первом поколении, часто, когда те уже были женаты.

Они бросились получать все удовольствия от жизни, включая пробовать молодых красивых женщин. Но такие девушки выходят в отставку после 27 лет. Потому что всегда есть более молодые, более свежие.

И 27-летняя китаянка привыкла к роскошной жизни любовницы богача, вдруг оказывается на рынке «неликвида» и «перестарка». То есть с трона падает на самый низ социума женщин. Для девушек это невыносимо, они не могут смириться с тем, что им теперь полагаются третьесортные, совсем отчаявшиеся мужчины без денег. И потому ищут хотя бы средних мужчин за рубежом.

Государство не помогает

Дело в том, что эйджизм в Китае процветает не только в личной жизни. На работу женщин без высшего образования тоже берут тоже до 35 лет. Потому что все хотят, чтобы девушка-продавщица одежды была молодой и красивой, чтобы бариста в кофейне привлекала внешним видом.

А получить высшее образование не может 100% населения. И девушек по достижению 35-40 лет начинают увольнять с этих постов, чтобы нанять молодых студенток. Что совершенно несправедливо, ведь женщины 40 плюс могут работать на аналогичных позициях в других странах.

Так что китаянки используют замужество с иностранцем еще и как шанс продолжать нормально жить и обеспечивать себя. Да, теперь еще и с помощью мужчины, но не садясь ему на шею.

В общем, удивительно, насколько еще переборчивыми остаются те оставшиеся 30 миллионов одиноких китайцев. И ничего хорошего это не приносит ни стране в плане процветания, ни их личной жизни.

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Метки: Китай   в мире   за границу   замуж   китаянка   факты   фото   
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1k
Quantimus 2 часа назад
А у нас-то чем лучше? Я вот нищеброд, естественно, ни детей, ни семьи себе позволить никогда не мог, потому что только на себя и хватает (причём без излишеств - еда, оплата жилья, да интернет, ну и иногда что-то для развлечения - типа в компе диск побольше купить или наушники какие. Надрываться, вкалывая на работе, не вижу смысл, так что с "брачного рынка" самоустранился (да и никому не нужен нищеброд). Люди везде одинаковы, так что китаянки, россиянки, тайки да и вообще в любой стране частенько за иностранцев выходят.
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3k
Autumn2015 Час назад
Китайцы очень сильно управляются правительством во всех сферах жизни, вплоть до личной. Несколько лет назад кто-то из руководителей страны призвал называть незамужних женщин старше 27 лет, которые много учились, получали учёную степень и старались построить карьеру " объедками". И тут началось! Газеты, ТВ, на работе , да соседи - везде их преследовало это оскорбление. Вы можете такое представить у нас? Стране что не нужны образованные люди? Естественно эти девушки часто уезжают за границу и не только замуж, но и работать. А китайцы откуда завезут себе жён, как в свое время завозили воробьев вагонами?
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6k
TirAn 2 часа назад
Потому что такие же дуры, как наши.
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