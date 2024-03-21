Фермер нашел на участке "странный длинный" камень: он оказался настоящим сокровищем для палеонтологов

Обратите внимание на то, что археологические находки обнаруживают не только ученые, но и обычные люди. Причем зачастую такие открытия совершенно неожиданны. Так получилось и в этой истории.
Фермер решил “вкусить” все прелести цивилизации и провести на ранчо газопровод. Однако он не знал, что его ожидает. В этом коротком тексте Вы познакомитесь с фермером из Мичигана Джеймсом Брислом, который сделал невероятное открытие, обрадовавшее и одновременно огорчившее специалистов.
Экономия должна быть экономной
Однажды Джеймс, устав выплачивать огромные счета за электричество, решил провести газопровод. На ранчо фермера было несколько коровников, в которых содержался крупный рогатый скот. Отапливать большие площади электричеством было крайне дорого, ведь штат Мичиган – один из северных штатов в США, который граничит с Канадой. Также Джеймс занимался продажей овощей из собственных теплиц, которые тоже надо было обогревать.
Фермер осмотрел владения и решил начать копку от края своего участка, где росло небольшое количество сои. Так как проведение газопровода – дело серьезное, то и техника была нужна серьезная. Джеймс взял в аренду тяжелый экскаватор и приступил к рытью траншеи.
Что-то пошло не так
Мужчина специально начал работы с “соевого” поля, потому что знал, что там мягкая плодородная почва без камней, глины и корней деревьев. Вдобавок он хотел приноровиться работать тяжелой техникой и действовал крайне осторожно, тем более что экскаватор был арендованный. Постепенно траншея становилась глубже, и Джеймс смог расслабиться. Пришла уверенность, что и дальше все пройдет гладко. Однако вскоре ковш экскаватора уперся во что-то твердое.
Фермер не стал увеличивать давление ковша, опасаясь, что это приведет к поломке дорогостоящей техники и поднял ковш из траншеи. Джеймс хотел посмотреть, что же там мешает и, взяв лопату, спрыгнул в яму.
Там на дне он принялся копать вручную, подозревая, что сейчас наткнется на камень или другую прочную породу. Джеймс махал лопатой полчаса, прежде чем наткнулся на что-то твердое и одновременно гладкое. Фермер посчитал, что это действительно большой валун и принялся окапывать его вокруг, чтобы затем вытащить.
Какой-то странный камень – нужна помощь
Джеймс копал несколько часов и нашел странный длинный «камень». И тут его осенило – это огромная кость! Джеймс сразу же понял, что эта кость не может принадлежать корове или быку, так как она слишком большая. Фермер сразу же помчался к соседям за помощью, ему удалось собрать целую команду «копателей».
Весь следующий день группа крепких молодых мужчин махала лопатами. Им удалось выкопать еще несколько больших костей, но они не были знакомы с палеонтологией и потому не могли точно сказать, что за животное обнаружили.
Через несколько часов Джеймс наткнулся на гигантскую кость. Соседи, копавшие рядом, нашли точно такую же. Тогда мужчины принялись копать еще усердней. Всем было интересно узнать, что это за зверь.
Мамонт, динозавр или слон?!
Через несколько часов археологи-любители докопались до места, где эти кости сходятся. Тогда все встало на свои места. Две огромные кости, длиной под 2 метра, были бивнями, “украшающими” не менее впечатляющий череп.
Фермеры решили, что это останки слона, но не были уверены. Тогда Джеймс решил вызвать настоящих ученых из местного университета Мичигана.
Приехавший профессор Фишер был на седьмом небе от счастья. Он сразу же сообщил Джеймсу, что тот нашел самого настоящего мамонта. Причем кости и череп с бивнями были в превосходном состоянии.
Не отдам! Все мое!
Профессор Фишер вызвал специальную технику. Все останки были аккуратно извлечены из ямы, правда, на траншею она уже мало походила.
Ученый хотел забрать кости и череп в университет для дальнейшего изучения, но Джеймс Брисл неожиданно выступил против этого решения. Профессор уговаривал упрямого фермера, но тот не согласился. Пришлось археологам и палеонтологам уехать ни с чем.
Дело в том, что по законам США, землевладелец может распоряжаться по своему усмотрению находками, которые были обнаружены на его земле. Джеймс быстро смекнул, что эти кости помогут ему улучшить благосостояние и решить определенные дела.
Так и вышло – почти все останки мамонта предприимчивый фермер выставил в своем магазине, и люди потянулись к нему рекой. Магазин Джеймса привлекал палеонтологов-любителей со всей страны. Кроме того, никто не уезжал от него без свежего мяса и только что собранных ароматных овощей.
Источник:
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