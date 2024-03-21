Фермер нашел на участке "странный длинный" камень: он оказался настоящим сокровищем для палеонтологов

Фермер решил “вкусить” все прелести цивилизации и провести на ранчо газопровод. Однако он не знал, что его ожидает. В этом коротком тексте Вы познакомитесь с фермером из Мичигана Джеймсом Брислом, который сделал невероятное открытие, обрадовавшее и одновременно огорчившее специалистов.

Экономия должна быть экономной

Однажды Джеймс, устав выплачивать огромные счета за электричество, решил провести газопровод. На ранчо фермера было несколько коровников, в которых содержался крупный рогатый скот. Отапливать большие площади электричеством было крайне дорого, ведь штат Мичиган – один из северных штатов в США, который граничит с Канадой. Также Джеймс занимался продажей овощей из собственных теплиц, которые тоже надо было обогревать.