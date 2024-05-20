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Тайна искусства, которую Китай скрывал веками

Тайна искусства, которую Китай скрывал веками

Автор:
20 мая 2024 09:43
Сообщество : Искусство
Метки: Китай   в мире   искусство   лицо   маски   тайна   факты   
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До 1980-тых годов этот вид искусства был государственной тайной в Китае! Правда-правда, раскрывать его тонкости было строго запрещено. Самым главным секретом оставалось, как так ловко и быстро в китайской опере меняются лица на масках.

У этого искусства есть и название особое – бань-лянь. Это такой оперный жанр драмы, в рамках которого богато и цветасто одетые актеры в масках меняют свои лица за секунду в зависимости от сюжета. Не выражение лица, а рисунок на маске! Выглядит и правда немного как волшебство.

Искусство смены лица на маске – это важная часть сычуаньской оперы, которая включена в список нематериального культурного наследия Китая.

Причем тут дикие звери и опера

Есть теория, что эта опера родилась на самом деле… из навыков отпугивания животных! Китайцы надевали маски перед походом в лес, чтобы выглядеть устрашающе и отпугнуть тигров и всяких других крупных животных. Еще они делали определенные устрашающие па при виде опасности. Всего несколько сотен лет и вот вам высокое драматическое искусство.

Которое еще вплоть до 1987 года было признано Министерством культуры национальной тайной второго уровня. Отменили его только тогда, когда решили, что государственная тайна должна быть связана с безопасностью страны. А смена масок в театре все же к этому не относится.

Однако актеры театра здоров выдрессированы никому не рассказывать, потому до сих пор нет ни одной книги по технологию смены лиц у масок.

Считается, что на маску накладывается несколько слоев нарисованных шелковых лиц, которые срывают при помощи незаметных тонких нитей одним рывком слой за слоем.

А старый слой лица быстро прячут в многочисленных складках роскошных костюмов.

Все еще завораживает

Современный зритель пресыщен спецэффектами и шоу, а уж ловкостью рук после Дэвида Копперфильда сложно кого-то удивить.

Но все равно сычуаньская опера все еще очень актуально смотрится и буквально завораживает. Быть может потому, что веками тут оттачивали сочетание движений, танца, поз.

Самым крутым актером в этом жанре считается Пэн Дэнхуай, который за 25 секунд мановением руки сменил 14 лиц. Это даже внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

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Метки: Китай   в мире   искусство   лицо   маски   тайна   факты   
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1  комментарий
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ПИВОнер Час назад
Китай вообще скрывает свою Историю, ибо она - фальшивая насквозь. Умные люди без труда найдут доки которые мне приводить здесь просто лень. Но в основном - ребята интересные.. Поищите, кто сказал : " Китай спит. И не дай Бог он проснётся.."
Ну, проснулся.. И..??? Учите Историю. Читайте Книги. Учитесь. учитесь, и ещё раз - учитесь! / В.И. Ленин / Место упокоения "гуру" китайцев на Красной Площади во время нац. праздников мы стыдливо прикрываем фанерой. Прячем за фанерой ОСНОВАТЕЛЯ Первого в Мире Государства Рабочего Человека.
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1778 постов (1750 в горячем)

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