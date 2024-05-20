Тайна искусства, которую Китай скрывал веками

Которое еще вплоть до 1987 года было признано Министерством культуры национальной тайной второго уровня. Отменили его только тогда, когда решили, что государственная тайна должна быть связана с безопасностью страны. А смена масок в театре все же к этому не относится.

Однако актеры театра здоров выдрессированы никому не рассказывать, потому до сих пор нет ни одной книги по технологию смены лиц у масок.