Археологи обнаружили гробницы, полные сокровищ династии Хань

В китайском городе Жичжао найдены погребальные комплексы возрастом 1800 лет, в которых покоилась знатная семья вместе со своим богатством. Гробницы относятся к периоду династии Хань, правившей Китаем с 206 года до н. э. по 220 год н. э., что считается золотой эпохой в истории Поднебесной.
Находки были сделаны во время подготовки к расширению парка. К сожалению, археологи не были первыми, кто обнаружил захоронения: мародёры разграбили две гробницы.
Нетронутая гробница состоит из двух соединенных между собой комнат в жилом стиле, считается, что в ней покоилась супружеская пара Хуань. Особое внимание заслуживает планировка постройки - несколько комнат, есть двери и окна.
На двух захоронениях есть надписи с фамилией Хуань, что свидетельствует о явной родственной связи. Кроме того, на бронзовой печати написано имя Хуань Цзя, что раскрывает личность покойного.
70 артефактов свидетельствуют о том, что это была высокопоставленная, богатая семья. Среди них - железный меч, бронзовые зеркала и разнообразная керамика.
Ещё одним сюрпризом стал фрагмент гробовой повозки, которая использовалась для транспортировки гробов в усыпальницу. Эксперты назвали её "искусным творением и редкой находкой".
Кроме того, обычно трудно идентифицировать фамилию, связывающую гробницы. Планировка гробниц схожа: наклонный входной туннель, ведущий в каждую камеру. Выделяются вырезанные из кирпича арки, двери и окна, а также фрески с растительными узорами и фигурами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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