Археологи обнаружили гробницы, полные сокровищ династии Хань

70 артефактов свидетельствуют о том, что это была высокопоставленная, богатая семья. Среди них - железный меч, бронзовые зеркала и разнообразная керамика.

Ещё одним сюрпризом стал фрагмент гробовой повозки, которая использовалась для транспортировки гробов в усыпальницу. Эксперты назвали её "искусным творением и редкой находкой".