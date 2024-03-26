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Аномалии человеческого тела, от которых становится жутко

Аномалии человеческого тела, от которых становится жутко

Автор:
26 марта 2024 15:28
Сообщество : Факты
Метки: аномалии тела   врожденные патологии   жуть   заболевания   медицинские патологии   медицинские факты   патологии   
1752
21

Существует множество редких заболеваний и врожденных патологий, о которых знают только врачи. Ну или те, кто любит на досуге полистать медицинский справочник. Но так или иначе — все эти аномалии не досужая выдумка, а самая настоящая реальность.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аномалии тела   врожденные патологии   жуть   заболевания   медицинские патологии   медицинские факты   патологии   
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4  комментария
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6k
Дмитрий ! Час назад
Спасибо, блеванул.
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4k
Максим Макашев Час назад
так вот, откуда взяли образы
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4k
Максим Макашев Час назад
таких в горах - каждый первый
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−4
Timofeys Час назад
Ужас! Фишки это сайт хорошего настроения, а не медицинский портал!
Блин, аппетит теперь пропал.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1751 пост (1666 в горячем)

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