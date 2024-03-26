Аномалии человеческого тела, от которых становится жутко

Существует множество редких заболеваний и врожденных патологий, о которых знают только врачи. Ну или те, кто любит на досуге полистать медицинский справочник. Но так или иначе — все эти аномалии не досужая выдумка, а самая настоящая реальность.
1. У некоторых людей есть бахромчатые зазубренные складки — по сути, лишняя ткань под языком, которая так и не рассосалась в утробе матери
2. Рука человека с синдромом Марфана (заболевание, связанное с соединительной тканью). У людей с этим синдромом, как правило, очень длинные пальцы и конечности
3. Знаете ли вы, что можно иметь кучу лишних зубов? Это называется гипердонтией, и часто это означает всего лишь несколько лишних зубов — показанный на снимке случай является экстремальным
5. Синдром трехфалангового большого пальца, при котором большие пальцы имеют по три фаланги и выглядят примерно так же, как остальные пальцы
7. Так выглядит сильная мышечная судорога
8. Некоторые люди страдают гипертрихозом —«синдромом оборотня». У них вырастает чрезмерное количество волос на отдельных частях тела
9. Так выглядит синдром Паркса-Вебера, при котором кровеносные сосуды увеличены и деформированы
10. Так выглядит глаз без зрачка. Отсутствие радужной оболочки глаза называется аниридией. Чаще всего это врожденная патология
13. Одно из самых страшных заболеваний — fibrodysplasia ossificans progressiva, «синдром каменного человека», при котором скелетные мышцы и соединительная ткань медленно превращаются в кости, а суставы начинают срастаться
15. Верруциформная эпидермодисплазия, или синдром «человека-дерева», когда на теле образуются наросты, похожие на кору
16. Так может выглядеть комплексный региональный болевой синдром — форма хронической боли, которая может вызывать отеки
17. Синдром зеркальной стопы — это когда стопы людей напоминают две зеркальные стопы, сросшиеся вместе. Это крайне редкое явление, которое обычно лечится хирургическим путем, если оно мешает ходить и носить обувь
19. Череп человека с синдромом Протея — когда конечности и ткани, среди прочих частей тела, растут слишком сильно
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Блин, аппетит теперь пропал.