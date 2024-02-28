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25 пугающих и неприятных фотографий, которые заставили людей страдать

25 пугающих и неприятных фотографий, которые заставили людей страдать

Автор:
28 февраля 2024 17:17
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: жуткие фотографии   жуть   какая гадость   неприятно   неприятные вещи   ужас   фуфуфу   шок   шокирующие фото   
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У людей есть склонность искать негативный опыт, не сталкиваясь с реальной опасностью. Для таких любителей пощекотать себе нервы без вреда для здоровья существует идеальное онлайн-сообщество — “Make Me Suffer” ("Заставь меня страдать").

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жуткие фотографии   жуть   какая гадость   неприятно   неприятные вещи   ужас   фуфуфу   шок   шокирующие фото   
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3  комментария
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Rom 56 минут назад
Номер 5, ""бывало и хуже свидание"... ну эт только если прям с бомжами уже, хотя и тут какой то бомж явно.
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