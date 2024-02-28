25 пугающих и неприятных фотографий, которые заставили людей страдать

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У людей есть склонность искать негативный опыт, не сталкиваясь с реальной опасностью. Для таких любителей пощекотать себе нервы без вреда для здоровья существует идеальное онлайн-сообщество — “Make Me Suffer” ("Заставь меня страдать").
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2. «В 2009 году спелеолог Джон Джонс застрял в пещере вот в таком положении вниз головой. Спустя 28 часов он скончался. Внезапно моя жизнь не так уж плоха»
11. «Мой палец попал в гидравлический пресс на работе. Не знаю, почему у меня до сих пор есть палец. Ничего не сломано, просто смотреть неприятно и чертовски больно»
12. «Около 8 лет назад, на Хэллоуин, я пошла смыть грим, ухватила, как мне показалось, за комок туши на ресницах и потянула. Да, это был мой искусственный слезный канал»
15. «Уронил вилку и случайно на нее наступил. Было жутко, но после ее удаления все быстро зажило»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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