Дёргается глаз: у этого могут быть серьёзные причины

Однако, если подёргивание век продолжается больше двух недель, уже следует обратиться к врачу — возможно, тик продолжается из-за приёма каких-то препаратов или по другим причинам. А если это продолжается в течение нескольких недель, это может означать что-то более серьёзное. Доктор Люк Паулс, директор клиники Bupa Health Clinics, сказал:

"Если глаз дёргается более двух недель, и вы замечаете необычные изменения в том, как глаз выглядит, или в своих ощущениях, это может свидетельствовать о наличии глубинной проблемы. Например, это может быть ранним признаком рассеянного склероза или болезни Паркинсона," - говорит врач.