FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1354 поста • 221 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Дёргается глаз: у этого могут быть серьёзные причины

Дёргается глаз: у этого могут быть серьёзные причины

Автор:
02 февраля 2024 08:30
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Разное   болезни   глаза   заболевания   здоровье   медицина   нервный тик   тело человека   факты   
1527
4

У многих из нас иногда подёргивается глаз — в науке это называется доброкачественной миокимией. Чаще всего её списывают на стресс, но оказывается, у таких подёргиваний может быть много причин, и некоторые из них весьма серьёзны.

Дёргающийся глаз — неприятное явление, причины которого нам часто непонятны. Это так называемый доброкачественная миокимия (если дёргается один глаз) или эссенциальный блефароспазм (если дёргаются два глаза), который представляет собой неконтролируемый спазм век. Основными причинами этих состояний называют тревогу, стресс, чрезмерное употребление кофеина или алкоголя, усталость, переутомление. Такие спазмы часто проходят сами собой, и длятся от нескольких дней до недели.

Однако, если подёргивание век продолжается больше двух недель, уже следует обратиться к врачу — возможно, тик продолжается из-за приёма каких-то препаратов или по другим причинам. А если это продолжается в течение нескольких недель, это может означать что-то более серьёзное. Доктор Люк Паулс, директор клиники Bupa Health Clinics, сказал:


"Если глаз дёргается более двух недель, и вы замечаете необычные изменения в том, как глаз выглядит, или в своих ощущениях, это может свидетельствовать о наличии глубинной проблемы. Например, это может быть ранним признаком рассеянного склероза или болезни Паркинсона," - говорит врач.

Однако, бить тревогу следует только если подёргивания регулярны и не прекращаются в течение пары недель. Если они кратковременны — их можно облегчить самостоятельно. Для этого специалисты советуют полноценно отдыхать, находить способы расслабиться, растягивать и массировать напряжённые мышцы тела, и не беспокоиться чрезмерно о самих подёргиваниях — это приведёт к ещё большему стрессу. Доктор Паулс также рекомендует сократить потребление кофе, чтобы "уменьшить стресс".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Разное   болезни   глаза   заболевания   здоровье   медицина   нервный тик   тело человека   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
104
SRGee Час назад
Главная причина, почему дёргается глаз, для меня - работа. Один раз даже пришлось уйти и сразу дёрганье закончилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владимир 23 минуты назад
Пока был в отпуске не дергался, вышел на работу в первый же день начал. Работой завалили пипец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
411
Homefighter 47 минут назад
Не бухаю, кофе не пью (ну не люблю), а глаз дергается. Видимо нужно бросать работу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
ГТА Форевер 56 минут назад
Дергается, когда начинает всё бесить и злить! Помогает 250 грамм чая и вкусная печенька из мяса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Игорь Час назад
называется эта хрень - блефароспазм и не хрена он не лечится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
826
Шурман 2 часа назад
У меня вчера не только глаз дергался но и левая сторона лица . У нас фермеры такой шухер навели что я не мог до дома добраться ровно 5 часов
все заблокировали .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105136



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ереване при попытке к бегству задержали русофоба, осквернившего мемориал детям блокады
В Ереване при попытке к бегству задержали русофоба, осквернившего мемориал детям блокады
Участников группы "Би-2" держат в клетке под палящим солнцем в Таиланде
Участников группы "Би-2" держат в клетке под палящим солнцем в Таиланде
Набирающие популярность в сообществах
Примерь футболку
Примерь футболку
Робинзон с пулеметом, или Удивительная история дезертира Марка Гурского
Робинзон с пулеметом, или Удивительная история дезертира Марка Гурского
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Холостяцкий студенческий уют

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Юмор#ДТП#авто аварии#Разное#подборка#милота#природа
#животные#автомир#факты#интересное#аварии#позитив#история#забавно#улыбнуло#Москва
#Прикол#машина#в мире#полиция#люди#Автовсячина#кот#кино#Ynews#задержание
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас ОРВИ — описание, симптомы, причины, лечение и профилактика ОРВИ — описание, симптомы, причины, лечение и профилактика Самые дикие способы похудения Самые дикие способы похудения Плюсы и минусы раздельного сна Плюсы и минусы раздельного сна 25 редких заболеваний, о которых могут не знать даже врачи 25 редких заболеваний, о которых могут не знать даже врачи 10 фактов об ушной сере, которые удивляют 10 фактов об ушной сере, которые удивляют

На что жалуетесь?

Вернуться