Дёргается глаз: у этого могут быть серьёзные причины

У многих из нас иногда подёргивается глаз — в науке это называется доброкачественной миокимией. Чаще всего её списывают на стресс, но оказывается, у таких подёргиваний может быть много причин, и некоторые из них весьма серьёзны.
Дёргающийся глаз — неприятное явление, причины которого нам часто непонятны. Это так называемый доброкачественная миокимия (если дёргается один глаз) или эссенциальный блефароспазм (если дёргаются два глаза), который представляет собой неконтролируемый спазм век. Основными причинами этих состояний называют тревогу, стресс, чрезмерное употребление кофеина или алкоголя, усталость, переутомление. Такие спазмы часто проходят сами собой, и длятся от нескольких дней до недели.
Однако, если подёргивание век продолжается больше двух недель, уже следует обратиться к врачу — возможно, тик продолжается из-за приёма каких-то препаратов или по другим причинам. А если это продолжается в течение нескольких недель, это может означать что-то более серьёзное. Доктор Люк Паулс, директор клиники Bupa Health Clinics, сказал:
"Если глаз дёргается более двух недель, и вы замечаете необычные изменения в том, как глаз выглядит, или в своих ощущениях, это может свидетельствовать о наличии глубинной проблемы. Например, это может быть ранним признаком рассеянного склероза или болезни Паркинсона," - говорит врач.
Однако, бить тревогу следует только если подёргивания регулярны и не прекращаются в течение пары недель. Если они кратковременны — их можно облегчить самостоятельно. Для этого специалисты советуют полноценно отдыхать, находить способы расслабиться, растягивать и массировать напряжённые мышцы тела, и не беспокоиться чрезмерно о самих подёргиваниях — это приведёт к ещё большему стрессу. Доктор Паулс также рекомендует сократить потребление кофе, чтобы "уменьшить стресс".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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