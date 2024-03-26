Женщины Японии метят извращенцев невидимыми штампами

Штампики с невидимыми чернилами, чтобы метить извращенцев в поездах, были распроданы в Японии в первые же минуты, что появились в продаже онлайн. Это, чтобы оценить, что проблема озабоченных, которые постоянно пристают к женщинам в поездах, носит пугающе национальный характер.
70 из японок заявили, что хотя бы раз из щупали мужчины в общественном транспорте. И каждая не хотела бы повторения этого опыта.
Зачем нужен невидимый штамп
По задумке японцев все должно работать так:
Женщина ощущает, что ее щупают, лезет в сумочку и жмякает штамп на мужчину невидимыми (!) чернилами. Потому что как же иначе, разве можно испортить извращенцу одежду, это же некультурно.
Штампик оставит изображение раскрытой ладони на преступнике, которое можно будет увидеть под ультрафиолетом. И ультрафиолетовый фонарик прикреплен на другой конец штампика. То есть другие женщины, у которых есть штампик, посветят на присутствующих мужчин и поймут, маньяки ли они.
Мужчины, когда их сканируют странными устройствами при входе, должны спокойно это все воспринимать.
Гениальное изобретение стоит 24 доллара (2200 рублей), и должно связать в одну сеть борьбы против извращенцев всех женщин Японии.
Для них уже на каждой станции есть полицейский, к которому можно обратиться, но нужно придумать штампики, при этом секретные, при этом за 2500 иен. Японцы как будто в конкурсе по самому сложному решению очевидной проблемы практикуются.
Я предлагаю японцам, как закрыть уже эту тему навсегда
Почему нельзя придумать цветной штамп или краску? В каждом поезде камеры ведь.
Женщина чувствует, что ее лапают, она выхватывает штамп и ярко метит мужчину ядовито-зеленым, как жабу.
Если это приличный человек, а женщина не в себе, полицейский посмотрит камеры и заставит ее выплатить компенсацию. Если же это и правда маньяк, то при возмущениях его отследят по камерам и разоблачат. А если не хочет попасться, пусть бежит и спасается в испорченном костюме. Еще и на работу так явится, чтобы все знали, что он озабоченный.
Вмиг большая часть мужчин, которые просто ради адреналина и из безнаказанности это делают, станут приличными и вежливыми. Останется 5% настоящих девиантов.
Ведь эта проблема таких чудовищных масштабов в Японии не потому что там 70% психопаты, а потому что общество позволяет им это делать, а женщины еще и не жалуются. Сами раздвинули нормы морали, а потому колоссально от этого страдают.
Как японкам и японцам сломить эту странную традицию чиканщиков, что вы предлагаете? Все думали, что камеры в каждом поезде помогут в итоге, но не помогли.
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А если это нехорошая женщина, которая просто так будет метить обычных мужиков с целью шантажа или просто удовлетворяя какую-то свою прихоть?