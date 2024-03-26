Женщины Японии метят извращенцев невидимыми штампами

70 из японок заявили, что хотя бы раз из щупали мужчины в общественном транспорте. И каждая не хотела бы повторения этого опыта.

Зачем нужен невидимый штамп

По задумке японцев все должно работать так:

Женщина ощущает, что ее щупают, лезет в сумочку и жмякает штамп на мужчину невидимыми (!) чернилами. Потому что как же иначе, разве можно испортить извращенцу одежду, это же некультурно.