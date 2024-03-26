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Женщины Японии метят извращенцев невидимыми штампами

Женщины Японии метят извращенцев невидимыми штампами

Автор:
26 марта 2024 08:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   в мире   женщины   извращенцы   люди   факты   фото   штамп   
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Штампики с невидимыми чернилами, чтобы метить извращенцев в поездах, были распроданы в Японии в первые же минуты, что появились в продаже онлайн. Это, чтобы оценить, что проблема озабоченных, которые постоянно пристают к женщинам в поездах, носит пугающе национальный характер.

70 из японок заявили, что хотя бы раз из щупали мужчины в общественном транспорте. И каждая не хотела бы повторения этого опыта.

Зачем нужен невидимый штамп

По задумке японцев все должно работать так:

Женщина ощущает, что ее щупают, лезет в сумочку и жмякает штамп на мужчину невидимыми (!) чернилами. Потому что как же иначе, разве можно испортить извращенцу одежду, это же некультурно.

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Штампик оставит изображение раскрытой ладони на преступнике, которое можно будет увидеть под ультрафиолетом. И ультрафиолетовый фонарик прикреплен на другой конец штампика. То есть другие женщины, у которых есть штампик, посветят на присутствующих мужчин и поймут, маньяки ли они.

Мужчины, когда их сканируют странными устройствами при входе, должны спокойно это все воспринимать.

Гениальное изобретение стоит 24 доллара (2200 рублей), и должно связать в одну сеть борьбы против извращенцев всех женщин Японии.

Для них уже на каждой станции есть полицейский, к которому можно обратиться, но нужно придумать штампики, при этом секретные, при этом за 2500 иен. Японцы как будто в конкурсе по самому сложному решению очевидной проблемы практикуются.

Я предлагаю японцам, как закрыть уже эту тему навсегда

Почему нельзя придумать цветной штамп или краску? В каждом поезде камеры ведь.

Женщина чувствует, что ее лапают, она выхватывает штамп и ярко метит мужчину ядовито-зеленым, как жабу.

Если это приличный человек, а женщина не в себе, полицейский посмотрит камеры и заставит ее выплатить компенсацию. Если же это и правда маньяк, то при возмущениях его отследят по камерам и разоблачат. А если не хочет попасться, пусть бежит и спасается в испорченном костюме. Еще и на работу так явится, чтобы все знали, что он озабоченный.

Вмиг большая часть мужчин, которые просто ради адреналина и из безнаказанности это делают, станут приличными и вежливыми. Останется 5% настоящих девиантов.

Ведь эта проблема таких чудовищных масштабов в Японии не потому что там 70% психопаты, а потому что общество позволяет им это делать, а женщины еще и не жалуются. Сами раздвинули нормы морали, а потому колоссально от этого страдают.

Как японкам и японцам сломить эту странную традицию чиканщиков, что вы предлагаете? Все думали, что камеры в каждом поезде помогут в итоге, но не помогли.

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Метки: Япония   в мире   женщины   извращенцы   люди   факты   фото   штамп   
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11  комментариев
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10k
sedoisever 2 часа назад
Нужно по обмену опытом послать туда в командировку наших женщин. Когда японки увидят, что можно не терпеть молча, а вопить матом на весь вагон, да ещё и по мордасам съездить, может перестанут быть терпилами. )
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3k
sers 22 минуты назад
Лбом разбегись убейся об автор об стену. Надеюсь поймет родной язык.
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26k
ЦСКА 43 минуты назад
Антенщики!
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925
Сергей 2 часа назад
в стране, где ношеные женские трусы продаются в вендинговых автоматах, лапать женщин в транспорте просто традиция или спортивный интерес)))))))
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131
Влад 2 часа назад
Не думаю, что камеры помогут в условиях давки.
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739
Quantimus 2 часа назад
>>Женщина чувствует, что ее лапают, она выхватывает штамп и ярко метит мужчину ядовито-зеленым, как жабу.<<

А если это нехорошая женщина, которая просто так будет метить обычных мужиков с целью шантажа или просто удовлетворяя какую-то свою прихоть?
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GoodNeon
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