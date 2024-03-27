Японские дурные велосипеды — уникальная субкультура

Кстати, японцы пытались украшать и грузовики, как в Пакистане, но почти сразу переборщили. Стали вешать столько фонариков на них, что это начало бесить других участников движения и полицию, та подняла вопрос в правительстве.

И буйное украшательство грузовиков было запрещено. А творческий дух хотел вырваться!