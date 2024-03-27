Японские дурные велосипеды — уникальная субкультура

В Японии очень любят велосипеды, потому модернизируют до неузнаваемости – их. Называется эта субкультура Декорачи (от слова декор).
У него даже есть свои каноны, например – использование легкой фанеры для формирования корпуса, хромирование и как можно больше световых эффектов и дисплеев.
Культура декорачи совсем не юная, началась она в 1970-тых, когда велосипеды стали более менее доступны всем и каждому. Потому что машины тогда были далеко не у всех, подростки и молодежь, чтобы выделиться, стали как можно ярче украшать свои велики.
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Кстати, японцы пытались украшать и грузовики, как в Пакистане, но почти сразу переборщили. Стали вешать столько фонариков на них, что это начало бесить других участников движения и полицию, та подняла вопрос в правительстве.
И буйное украшательство грузовиков было запрещено. А творческий дух хотел вырваться!
Некоторые такие украшенные велосипеды весят более 100 килограмм, потому внутрь под фанерный корпус могут встроить аккумулятор. В какой-то момент владелец уже не может сам крутить педали с таким весом.
У сообщества декорачи есть свои группы, встречи и заезды. Они даже соревнуются между собой, воображая себя крутыми уличными бандами из Токио (в шутку, конечно же). У них и названия соотвествующие – крутые, такие как Всеяпонская банда Кёкугэнмару и Всеяпонский флот Хисёмару.
Почему декорачи может погибнуть
А причина тому… пункты проката велосипедов. Теперь, когда не обязательно владеть велосипедом, чтобы поехать на нем куда угодно, все меньше подростков хотят себе велосипед.
Потому что на прокатном можно добраться, куда тебе надо, и там оставить велосипед, а домой поехать на поезде.
А если велик не твой, а всегда прокатный, то украшать его не имеет никакого смысла. Так что сейчас в субкультуре декорачи преимущественно более зрелые люди, которые увлекаются этим с юности. А ведь всего двадцать лет назад это была тема для молодежи.
Я помню, в детстве мы проволоку на спицы красивую цветную накручивали. Даже катафотики были большой редкостью, а будь они доступны – ой, мы бы развернулись!
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Что-бы отстали