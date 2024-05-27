Японцы лицемеры?

Или это у них культура такая. Дело в том, что в Японии, если ты скажешь «извините, я был пьян», считается извиняющим аргументом, а не усугубляющим. Если ты буянил, когда был пьян, то все нормально, а не ты алкоголик. Почему так?
Очень интересное вскрытие национального характера. Дело в том, что личность всех японцев как бы расщеплена на хоне (их истинные чувства и стремления) и татемаэ (фасад). Татемаэ нужен для поведения в обществе, на работе, где ты максимально уважительно относишься к окружающим (даже если внутри ты отвратительный тип).
На работе японцы пользуются только внешней личностью, а в отпуске, на отдыхе переключаются на «хонне» личность и наконец позволяют себе побыть собой
Японское снисхождение к пьянству
В Японии даже есть поговорка про то, что вежливый к обществу человек может быть бесстыдным в частной жизни. Она идет в плотной связке с феноменом японской трудоспособности и переработок, когда ты работаешь всю неделю по 12-14 часов, у тебя в неделю четыре часа свободного времени, ты хочешь урвать от этого все, что только можно.
Потому японцы шли в отрыв своего внутреннего я. А все остальные понимали, что это его шанс «побыть собой», его «хонне» и с пониманием к этому относились.
В мае 2022 года высокопоставленный чиновник министерства финансов был арестован после нападения на попутчика в поезде в Токио. Хейхачиро Оно, заместитель вице-министра по планированию и координации политики, сообщил полиции, что был пьян и не помнит о драке.
Старшее поколение покивало головами, что это логично. Быть хорошим служащим и гадким дебоширом – это куда большая норма в сознании японцев, чем даже у нас. Мы признаем хороших спецов-алкашей, но не думаем их за это прощать коллективно.
Кстати, японская молодежь тоже была удивлена скорее реакции окружающих, чем поведению вице-министра. Среди молодых людей алкоголь не популярен, потому что они не хотят «расщеплять себя».
Это породило большую общественную дискуссию: правда ли он хороший человек? И что такое вообще - хороший человек? Он ведь хорошо работает.
Японская молодежь мечтает жить иначе: работать на работе и с коллегами, которые нравятся, чтобы улыбаться не вежливо, а искреннее.
Наши дети будут лучше, чем мы?
Связано это с большим влиянием других культур через интернет и фильмы. Родители вечно заняты, так что порой молодежь берет примеры поведения из фильмов. Представляете, там все люди сразу говорят, что думают. Просто крышу от такого сносит!
Но и оказывается, что молодежи жить труднее. Потому что на работе начальники взрослые, привыкшие «расщеплять» свою личность. И комфортное эмоционально место найти крайне сложно, отсюда высокий уровень стресса среди молодежи.
При этом добавьте рекордный уровень одиноких молодых японцев в этом поколении, которые не хотят и не могут завести себе семью. Отчасти это из-за падения уровня экономики, отчасти – из-за отсутствия навыка общаться и выражать себя.
Если бы они умели держать «тотемаэ» (фасад), считали его своей частью, а не маской, им было бы проще влиться в общество.
Источник:
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Но, помяните моё слово, - не вымрут,
помогать придётся :)
Что за идеализм головного мозга? Общественное бытие определяет общественное сознание, а не наоборот. Идеи для фильмов и других произведений искусства не на пустом месте возникают. Художник лишь зеркало окружающей действительности...