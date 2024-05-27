Японцы лицемеры?

Очень интересное вскрытие национального характера. Дело в том, что личность всех японцев как бы расщеплена на хоне (их истинные чувства и стремления) и татемаэ (фасад). Татемаэ нужен для поведения в обществе, на работе, где ты максимально уважительно относишься к окружающим (даже если внутри ты отвратительный тип).

На работе японцы пользуются только внешней личностью, а в отпуске, на отдыхе переключаются на «хонне» личность и наконец позволяют себе побыть собой