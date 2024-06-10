Как не потратить ни иены за 36 лет

В Японии живет уникальный мужчина, который смог прожить 36 лет без денег. Он собирает купоны, которые дают скидку и бесплатные товары на что угодно.
Хирото Киритани в 71 год стал своеобразной знаменитостью в Японии. Его умение легко жить исключительно на купоны, не используя при этом никаких собственных денег, впечатлило народ. И у него даже появились последователи.
Он догнал время питания на купоны до юбилейных 25 лет и зачастил по телешоу и всяким развлекательным мероприятиям, где дает в микрофон советы домохозяйкам. Домохозяйки взирают на этого «мастера купонов» с благоговением.
Грустная история купономена
Как вы понимаете, чтобы так немного сдвинуться по фазе, нужно пережить большой стресс. Так у нас многие стали барахольщиками после того, как у них сгорели сбережения.
А вот Киритани в 35 лет был профессиональным игроком в сёги и обычным человеком. Но однажды от был с мастер-классом по сеги в инвестиционной компании Tokyo Securities Kyowaki. Те убедили уже его в свою очередь вложиться в акции.
В Японии тогда как раз надувался огромный биржевой пузырь, который и лопнул в 1989 году. После пары лет инвестиций бедный Киритани потерял 100 миллионов иен (по текущим деньгам 57 миллионов рублей).
Это были его жизненные накопления, и Киритани пришлось пересмотреть всю свою жизнь. Тем более денег не осталось даже на жизнь, он стал жить на льготы для инвесторов.
Льготы – это не дивиденды! По правилам, если прибыльность компании превышает заранее определенный порог, акционеры имеют право на некоторые льготы в виде купонов и ваучеров.
Вот эти купоны и ваучеры его и спасали. На них можно покупать одежду, не обменивая на реальные деньги. По сути это купоны от инвесторов. Есть купоны на бесплатный годовой абонемент в кино, есть купоны на овощи по каталогу.
Вы скажете, что за жилье надо платить реальными деньгами. Но их он берет, реализуя излишки от купонов. В одиночку он сам все не проедает.
Японский фондовый рынок еще не раз переживал потрясения, например, в 2011 году, после Великого землетрясения в Восточной Японии. Тогда многие тоже пошли по миру, а Киритани жил на купоны и в ус не дул.
Что это за жизнь
Конечно, речь не о дорогих машинах, недвижимости и богатстве, о которых мечтают многие инвесторы.
Он скорее хотел показать, что можно жить и не беспокоиться о деньгах, еде и одежде.
То есть живет он не совсем на те купоны из супермаркетов, которые любят вырезать из газет (хотя и ими не брезгует). А показывает мелким служащим стратегию вложения своих средств по чуть-чуть в разные компании и акции.
Вряд ли у нас такая схема может сработать, у нас купоны в качестве льгот, по-моему, никто не выдает.
Как вы догадались, Киритани не женат.
Источник:
- 18 невероятных фото, которые показывают, почему Япония — страна, не похожая ни на одну другую
- Японские дурные велосипеды — уникальная субкультура
- Город-призрак, который запретило посещать правительство Японии
- 60% японцев теперь ненавидят любование сакурой
- Женщины Японии метят извращенцев невидимыми штампами
Даде готовить научился.
Просто тратил рубли, доллары, реже евро. Но иену даже в руках не держал.