Как не потратить ни иены за 36 лет

Японский фондовый рынок еще не раз переживал потрясения, например, в 2011 году, после Великого землетрясения в Восточной Японии. Тогда многие тоже пошли по миру, а Киритани жил на купоны и в ус не дул.

Что это за жизнь

Конечно, речь не о дорогих машинах, недвижимости и богатстве, о которых мечтают многие инвесторы.

Он скорее хотел показать, что можно жить и не беспокоиться о деньгах, еде и одежде.

То есть живет он не совсем на те купоны из супермаркетов, которые любят вырезать из газет (хотя и ими не брезгует). А показывает мелким служащим стратегию вложения своих средств по чуть-чуть в разные компании и акции.

Вряд ли у нас такая схема может сработать, у нас купоны в качестве льгот, по-моему, никто не выдает.

Как вы догадались, Киритани не женат.