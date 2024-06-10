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Как не потратить ни иены за 36 лет

Как не потратить ни иены за 36 лет

Автор:
10 июня 2024 12:18
Сообщество : Истории
Метки: Хирото Киритани   Япония   в мире   люди   фото   экономный   
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В Японии живет уникальный мужчина, который смог прожить 36 лет без денег. Он собирает купоны, которые дают скидку и бесплатные товары на что угодно.

Хирото Киритани в 71 год стал своеобразной знаменитостью в Японии. Его умение легко жить исключительно на купоны, не используя при этом никаких собственных денег, впечатлило народ. И у него даже появились последователи.

Он догнал время питания на купоны до юбилейных 25 лет и зачастил по телешоу и всяким развлекательным мероприятиям, где дает в микрофон советы домохозяйкам. Домохозяйки взирают на этого «мастера купонов» с благоговением.

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Грустная история купономена

Как вы понимаете, чтобы так немного сдвинуться по фазе, нужно пережить большой стресс. Так у нас многие стали барахольщиками после того, как у них сгорели сбережения.

А вот Киритани в 35 лет был профессиональным игроком в сёги и обычным человеком. Но однажды от был с мастер-классом по сеги в инвестиционной компании Tokyo Securities Kyowaki. Те убедили уже его в свою очередь вложиться в акции.

В Японии тогда как раз надувался огромный биржевой пузырь, который и лопнул в 1989 году. После пары лет инвестиций бедный Киритани потерял 100 миллионов иен (по текущим деньгам 57 миллионов рублей).

Это были его жизненные накопления, и Киритани пришлось пересмотреть всю свою жизнь. Тем более денег не осталось даже на жизнь, он стал жить на льготы для инвесторов.

Льготы – это не дивиденды! По правилам, если прибыльность компании превышает заранее определенный порог, акционеры имеют право на некоторые льготы в виде купонов и ваучеров.

Вот эти купоны и ваучеры его и спасали. На них можно покупать одежду, не обменивая на реальные деньги. По сути это купоны от инвесторов. Есть купоны на бесплатный годовой абонемент в кино, есть купоны на овощи по каталогу.

Вы скажете, что за жилье надо платить реальными деньгами. Но их он берет, реализуя излишки от купонов. В одиночку он сам все не проедает.

Японский фондовый рынок еще не раз переживал потрясения, например, в 2011 году, после Великого землетрясения в Восточной Японии. Тогда многие тоже пошли по миру, а Киритани жил на купоны и в ус не дул.

Что это за жизнь

Конечно, речь не о дорогих машинах, недвижимости и богатстве, о которых мечтают многие инвесторы.

Он скорее хотел показать, что можно жить и не беспокоиться о деньгах, еде и одежде.

То есть живет он не совсем на те купоны из супермаркетов, которые любят вырезать из газет (хотя и ими не брезгует). А показывает мелким служащим стратегию вложения своих средств по чуть-чуть в разные компании и акции.

Вряд ли у нас такая схема может сработать, у нас купоны в качестве льгот, по-моему, никто не выдает.

Как вы догадались, Киритани не женат.


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Метки: Хирото Киритани   Япония   в мире   люди   фото   экономный   
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5  комментариев
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41k
russger 48 минут назад
Ну если бы у нас были бесплатные купоны, я бы тоже по ним "покупал". Но я ниразу не встречал бесплатный купон, скажем, на хлеб, колбасу, масло, рис и т.д. Такие купоны дают за покупки, но что бы просто так -_-
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11
alexey al 18 минут назад
И конечно, в приличном обществе принято верить джентельменам на слово %)
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1k
Тимур 24 минуты назад
ХЗ, вроде зарабатываю, даже в отпуск езжу два раза в год, но уже забыл, когда колбасу покупал - цены улетели в космос.
Даде готовить научился.
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Справедливости ради, я сам более чем за указанный срок не потратил ни одной иены!!!
Просто тратил рубли, доллары, реже евро. Но иену даже в руках не держал.
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17k
Алексей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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