Как популярность разоряет разводчиков бонсай

В Японии в последние десять лет кратко увеличилось количество краж бонсай – крошечный декоративных деревьев, искусство культивации которых в Японии насчитывает много веков. Верность традиции и эстетике наконец окупилась – желающих на бонсай стало очень много.
А поскольку стоят красивые мини-деревья немало, красть их начали, как не в себя.
Питомники и полиция сталкиваются с целыми рейдами по ночам, в ходе которых преступники в масках выносят сразу десятками деревья.
И по большей части никого поймать не могут! Полиция подозревает, что это «кража под заказ» для коллекционеров из Вьетнама и Юго-Восточной Азии, так что деревья тут же отправляются прочь из страны.
Искусство воровать деревья
Один из самых крупных питомников в Японии – питомник Гашоу-эн в префектуре Кумамото, где выращиваются деревья вот уже 50 лет.
В прошлом месяце ночью у них вынесли 33 дерева бонсай несмотря на все «ловушки» для воров. В питомнике было настроенное автоматическое включение света при движении, и самое удивительное – преступник обходил все «чуткие» места и передвигался по стеночке. Камеры лишь поймали пару кадров с тремя мужчинами в масках на все лицо.
Итого деревьев украли на 18,8 миллиона иен (10, 7 миллионов рублей). Никого не нашли, владелец питомника был безутешен, ведь каждое деревце – детище для владельцев, ведь они чутко следят за формой и эстетикой растений.
До этого в марте, правда, удалось поймать на границе жителей Вьетнама, украших бонсай из сада коллекционера в префектуре Канагава на сумму 5,3 миллиона иен. Но это только потому, что они попытались вывезти деревья.
Если те будут проданы на черном рынке внутри страны, их не найдут и не вернут никогда.
Уметь выращивать бонсай – не значит быть сообразительным
В марте в Кандо украли еще четырнадцать бонсай в Канто - 9 бонсай из черной сосны, 3 японских дуба и клен. И тогда полиция наконец очнулась и попросила владельцев питомников ПЕРЕСТАТЬ уже ставить геометки на фотографии своих деревьев, когда хвастаются по интернету.
Воры просто приезжают по адресу, который вы сами им услужливо предоставили. Но было уже поздно, все питомники уже десять лет хвастались своими работами в сети и были нанесены на карты мошенников.
Если составить карту преступлений по краже бонсай, то вся карта Японии будет в красных точках. Тем более очень легко притвориться заказчиком, записаться на просмотр и пометить для себя расположение всех камер.
Дело в том, что поставить у себя редкий дорогой бонсай хочет определенный узкий круг клиентов-ценителей. И урон от кражи бонсай двойной – мало того, что погибли плоды многолетнего труда, так еще и этот клиент выпадает с рынка официальных покупателей.
Заводчики бонсай беднеют не только от краж, но и от падения спроса (все куплено дешевле у воров). Доиграются вот так, и закроются все питомники. Где потом красть будут?
Источник:
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