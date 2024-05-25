Как популярность разоряет разводчиков бонсай

А поскольку стоят красивые мини-деревья немало, красть их начали, как не в себя.

Питомники и полиция сталкиваются с целыми рейдами по ночам, в ходе которых преступники в масках выносят сразу десятками деревья.

И по большей части никого поймать не могут! Полиция подозревает, что это «кража под заказ» для коллекционеров из Вьетнама и Юго-Восточной Азии, так что деревья тут же отправляются прочь из страны.