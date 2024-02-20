Японцы отменяют голый фестиваль из-за слишком старого населения

Япония думает отменить свой тысячелетний фестиваль-шествие полуголых мужиков. А все потому что население стремительно стареет и участники просто «не вывозят» трудные ритуалы.
Успокойтесь, это еще не всемирно известный фестиваль голых мужиков Хадака Мацури в Окияме. Но нет никаких гарантий, что очередь не дойдет и до него.
Всего в Японии около семи «полуголых» фестивалей и один уже уходит в историю.
Прощайте, голые японцы
А вы думали, это вам не просто нагишом толпой по городу бегать? Сомин-сай в Ивате состоит из ряда глубоких традиций и ритуалов. Вот только сегодня каждому 10 жителю Японии больше 80 лет.
Сначала толпа мужчин в один набедренных повязках должна пройти через весь город по льду и февральскому ветру до места проведения торжества. От храма Кокусэки в Мидзусаве до замерзшей реки Рурицубо.
Потом проводится центральное событие фестиваля – голые мужчины дерутся за мешок с деревянным талисманами. Обретший его получит в следующие 12 месяцев года удачу и здоровье, так что дерутся изо всех сил.
Они люди больше не могут выполнить все сложные ритуалы. Судя по всему, в подобном полном виде фестиваль проводился в последний раз, это отметили сами служащие храма в Ивате.
Тысячелетняя традиция все
Трудно не только участником, служащим культа в храмах в Ивате, даже зрителям тяжело выстоять весь ритуал на ногах и подбадривать шествие.
В Токио еще положение неплохое – туда стекается молодежь со всей страны, за яркой жизнью и работой. А вот в сельских местностях и провинциях соотношение молодых и старых очень неутешительное.
Именно в сельской местности в невероятном темпе закрываются маленькие школы, магазины, аптеки, больницы – просто некому их обслуживать, а школы некому ходить.
Поскольку именно местные своими силами раньше организовывали этот полуголый забег, скоро и эта традиция изменится.
- Нельзя оставаться слепым перед тяжелыми временами. Теперь фестиваль подобного масштаба организовать почти невозможно. Вероятно, сегодня был последний фестиваль такого вида. В следующем году многие ритуалы мы заменим молениями, - сказал 49-летний служитель храма.
Кстати! В Японских новостях пишут, что впервые за 800 лет в Хадака Мацури, том самом «фестивале голых мужиков» допустят участвовать женщин! Революционное решение (и сомнительное тоже).
Заявки одобрили уже 40 женщинам, но сказали, что совсем полностью раздеться им не дадут. Не знаю, что бы это значило, но фестиваль состоится уже 22 февраля – так что скоро все узнаем сами!
Надеюсь, допустив женщин, они доберут участников и не закроют этот фестиваль, как Сомин-сай в Ивате.
Как думаете, в каком формате будут участвовать женщины?
Источник:
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Так и уходят традиции, не подкреплённые никаким видимым смыслом.
Вот если бы они не 40 женщин, а молодых девушек, числом побольше, запускали, то тогда и парни бы подтянулись.
А так...