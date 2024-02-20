Японцы отменяют голый фестиваль из-за слишком старого населения

Успокойтесь, это еще не всемирно известный фестиваль голых мужиков Хадака Мацури в Окияме. Но нет никаких гарантий, что очередь не дойдет и до него.

Всего в Японии около семи «полуголых» фестивалей и один уже уходит в историю.