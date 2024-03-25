FISHKINET
Сообщество Криминал 2788 постов • 383 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Москве мужчина жестоко избил и ограбил женщину

В Москве мужчина жестоко избил и ограбил женщину

Автор:
25 марта 2024 20:09
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   задержание   нападение   ограбление   полиция   
1924
1
1

Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет колонии.

В Москве задержали двух приезжих гопников, которые ограбили незнакомую женщину в районе станции метро "Полежаевская". Как рассказали в полиции, у 45-летней пострадавшей возникли трудности с пополнением транспортной карты. На помощь ей вызвался прохожий, втёрся в доверие и предложил прогуляться по улице. В какой-то момент к ним присоединился приятель незнакомца.


На камеру домофона попал момент нападения. Подонок со всей силы нанёс удар кулаком по лицу присевшей на лавочку женщине, отчего та мгновенно потеряла сознание. После чего забрал её сумочку и скрылся вместе с подельником.

Сотрудники полиции оперативно отыскали двух подозреваемых на площади Белорусского вокзала и в столичном посёлке Газопровод. Сообщается, что задержанным 43 и 39 лет. Оба ранее судимы. Младшего, который нокаутировал женщину и забрал её сумочку, заключили под стражу. Второй пока проходит по делу свидетелем. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. Часть средств женщине уже вернули.


Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабёж, совершённый с применением насилия"). Максимальное наказание по статье предусматривает 7 лет лишения свободы. Учитывая криминальное прошлое задержанного, шансы отделаться несколькими годами тюрьмы у него минимальны.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Москва   задержание   нападение   ограбление   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
albedo 53 минуты назад
Грабить на улице в Москве станет только дебил.
Система распознавания лиц работает очень эффективно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
info-kozirev 4 минуты назад
А чего сука смелый такой,женщину то грабить ,сломать ему надо ноги и руки,питор сраный,и срок свой в петушатнике провести должен (западло воровать ,грабить у стариков,женщин,инвалидов и детей,по всем понятиям так) менты тоже остолопы,задержали,хорошо,но кто мешает поломать то (вломить писдюлей за такие выходки) у самих что,матерей или жен нету что ли,любая из них может оказаться на месте этой женщины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ЦСКА 6 минут назад
Твари! Жаль что вот так нельзя....
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
320
Dmitry N 59 минут назад
Вообще-то Фишки - это сайт хорошего настроения всегда был!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1901 пост (1906 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

209733



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Школьник, инженер, охранник и отец с младенцем на руках спасли сотни людей во время теракта в "Крокус Сити Холле"
Школьник, инженер, охранник и отец с младенцем на руках спасли сотни людей во время...
Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов
Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов
Набирающие популярность в сообществах
Тайна Парфянской батареи или чудо 2000-летней давности
Тайна Парфянской батареи или чудо 2000-летней давности
Почему до сих пор Александр Островский важен для нас
Почему до сих пор Александр Островский важен для нас
Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото)
Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Прикол#автомобили#автомир#ДТП#милота#Госдума#задержание#Китай
#животные#теракт#Крокус сити холл#люди#кот#полиция#террористы#дети#кино#США
#в мире#интересно#машина#факты#позитив#аварии#авто аварии#забавно#история#улыбнуло
Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото) Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото) В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику... "Что ты хочешь сделать?": в Петербурге парень напал на сотрудника по контролю за парковками "Что ты хочешь сделать?": в Петербурге парень напал на сотрудника по контролю за парковками Москвича избили фаллоимитатором из-за дорожного конфликта Москвича избили фаллоимитатором из-за дорожного конфликта

На что жалуетесь?

Вернуться