В Москве мужчина жестоко избил и ограбил женщину

В Москве задержали двух приезжих гопников, которые ограбили незнакомую женщину в районе станции метро "Полежаевская". Как рассказали в полиции, у 45-летней пострадавшей возникли трудности с пополнением транспортной карты. На помощь ей вызвался прохожий, втёрся в доверие и предложил прогуляться по улице. В какой-то момент к ним присоединился приятель незнакомца.





На камеру домофона попал момент нападения. Подонок со всей силы нанёс удар кулаком по лицу присевшей на лавочку женщине, отчего та мгновенно потеряла сознание. После чего забрал её сумочку и скрылся вместе с подельником.