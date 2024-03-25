В Москве мужчина жестоко избил и ограбил женщину

Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет колонии.
В Москве задержали двух приезжих гопников, которые ограбили незнакомую женщину в районе станции метро "Полежаевская". Как рассказали в полиции, у 45-летней пострадавшей возникли трудности с пополнением транспортной карты. На помощь ей вызвался прохожий, втёрся в доверие и предложил прогуляться по улице. В какой-то момент к ним присоединился приятель незнакомца.
На камеру домофона попал момент нападения. Подонок со всей силы нанёс удар кулаком по лицу присевшей на лавочку женщине, отчего та мгновенно потеряла сознание. После чего забрал её сумочку и скрылся вместе с подельником.
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Сотрудники полиции оперативно отыскали двух подозреваемых на площади Белорусского вокзала и в столичном посёлке Газопровод. Сообщается, что задержанным 43 и 39 лет. Оба ранее судимы. Младшего, который нокаутировал женщину и забрал её сумочку, заключили под стражу. Второй пока проходит по делу свидетелем. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. Часть средств женщине уже вернули.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабёж, совершённый с применением насилия"). Максимальное наказание по статье предусматривает 7 лет лишения свободы. Учитывая криминальное прошлое задержанного, шансы отделаться несколькими годами тюрьмы у него минимальны.
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Система распознавания лиц работает очень эффективно.