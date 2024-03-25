Погибшая в “Зимней вишне” школьница в социальных сетях уверяет, что всё ещё жива

Мария жила у бабушки и у дедушки, они помогали маме воспитывать её. Сама мать жила отдельно, с отчимом Марии - Денисом. К Денису из Барнаула иногда приезжали его дети - 9-летняя Арина и 15-летний Егор. Как раз в эти дни дети гостили у папы в Кемерово. Всей большой семьёй они отправились в кино, откуда живыми уже не вышли. Тело Марии нашли спустя сутки, под завалами. Она была ещё жива. Всей Россией люди молились за здоровье девочки, но она всё же умерла. По официальной информации правительства Кузбасса , 13-летняя Мария Мороз и её 35-летняя мама Полина Мороз числятся в списках опознанных и погибших. Их имена вместе с другими 58-ю выгравированы на глюкофоне в открывшемся на месте пожара парке Ангелов; они же напоминают историю этого места в маленьком храме на краю парка.