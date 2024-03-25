Погибшая в “Зимней вишне” школьница в социальных сетях уверяет, что всё ещё жива

В социальных сетях некто под именем Дарьи Мороз уверяет, что девочка выжила после пожара в “Зимней вишне” и просто переехала в Сочи, жить к своему парню. На момент гибели девочке было 13 лет.
25 марта 2018 года Россию потрясло страшное событие. В Кемерово загорелся торговый центр “Зимняя вишня”. В огне погибло 60 человек, большинство из которых были дети. В тот момент в кинотеатре шёл детский фильм. Среди погибших детей была 13-летняя девочка Дарья Мороз. Перед смертью девочка написала: “Мы горим. Я вас люблю. Всех. Возможно, прощайте”.
Мария жила у бабушки и у дедушки, они помогали маме воспитывать её. Сама мать жила отдельно, с отчимом Марии - Денисом. К Денису из Барнаула иногда приезжали его дети - 9-летняя Арина и 15-летний Егор. Как раз в эти дни дети гостили у папы в Кемерово. Всей большой семьёй они отправились в кино, откуда живыми уже не вышли. Тело Марии нашли спустя сутки, под завалами. Она была ещё жива. Всей Россией люди молились за здоровье девочки, но она всё же умерла. По официальной информации правительства Кузбасса, 13-летняя Мария Мороз и её 35-летняя мама Полина Мороз числятся в списках опознанных и погибших. Их имена вместе с другими 58-ю выгравированы на глюкофоне в открывшемся на месте пожара парке Ангелов; они же напоминают историю этого места в маленьком храме на краю парка.
Однако, в социальных сетях стали появляться странички, на которых размещены фотографии Марии. От имени погибшей школьницы кто-то даёт интервью, пишет комментарии и даже выкладывает фотографии. Появилась информация, что девочка была глухой и редакция сайта для глухих взяла у неё интервью.
Я решила уйти раньше окончания фильма, так как меня поджидал мой парень. Когда в 16:00 случился пожар, про пострадавших сначала я не слышала, и была уверена, что мама выйдет после сеанса. Я ей звонила, но она не брала трубку, шли гудки, - рассказывает некто от имени девочки.
Также от её имени кто-то рассказал, что девочка решила инсценировать свою смерть, проверив подруг на прочность. Именно её подруги, якобы, всем врали, что она сгорела в огне.
С тех пор я живу с парнем, у нас с ним всё хорошо. Мне уже 19 лет. С подружками я не общаюсь и завела новую страницу ВКонтакте. Я не хотела ссориться с мамой перед смертью, так уж получилось, к сожалению. Если бы мама была жива, она, конечно, бы приехала в Сочи, чтобы меня отсюда забрать, - рассказывает некто.
Имя девочки значится в официальном списке погибших, оно выгравировано на камне. Кроме того, в социальных сетях нет ни одной новой фотографии, все старые, 6 летней давности. Но некто всё равно с аккаунта Марии уверяет, что девушка живёт в Сочи, уточняет Woman.ru.
Источник:
- В Брянске сотрудники банка пытались отговорить полицейского отдавать деньги мошенникам и брать кредит
- Не только старики: почему люди верят мошенникам?
- Мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь порталом Госуслуги
- Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ
- «Мёртвая Барселона»: заброшенные дорогущие таунхаусы
Ты похоже сама запуталась, про кого пишешь.