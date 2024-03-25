FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8530 постов • 1052 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Погибшая в “Зимней вишне” школьница в социальных сетях уверяет, что всё ещё жива

Погибшая в “Зимней вишне” школьница в социальных сетях уверяет, что всё ещё жива

Автор:
25 марта 2024 19:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Кемерово   Россия   мошенники   обман   полиция   фейки   фото   
1481
5

В социальных сетях некто под именем Дарьи Мороз уверяет, что девочка выжила после пожара в “Зимней вишне” и просто переехала в Сочи, жить к своему парню. На момент гибели девочке было 13 лет.

25 марта 2018 года Россию потрясло страшное событие. В Кемерово загорелся торговый центр “Зимняя вишня”. В огне погибло 60 человек, большинство из которых были дети. В тот момент в кинотеатре шёл детский фильм. Среди погибших детей была 13-летняя девочка Дарья Мороз. Перед смертью девочка написала: “Мы горим. Я вас люблю. Всех. Возможно, прощайте”.

×
×

Мария жила у бабушки и у дедушки, они помогали маме воспитывать её. Сама мать жила отдельно, с отчимом Марии - Денисом. К Денису из Барнаула иногда приезжали его дети - 9-летняя Арина и 15-летний Егор. Как раз в эти дни дети гостили у папы в Кемерово. Всей большой семьёй они отправились в кино, откуда живыми уже не вышли. Тело Марии нашли спустя сутки, под завалами. Она была ещё жива. Всей Россией люди молились за здоровье девочки, но она всё же умерла. По официальной информации правительства Кузбасса, 13-летняя Мария Мороз и её 35-летняя мама Полина Мороз числятся в списках опознанных и погибших. Их имена вместе с другими 58-ю выгравированы на глюкофоне в открывшемся на месте пожара парке Ангелов; они же напоминают историю этого места в маленьком храме на краю парка.

Однако, в социальных сетях стали появляться странички, на которых размещены фотографии Марии. От имени погибшей школьницы кто-то даёт интервью, пишет комментарии и даже выкладывает фотографии. Появилась информация, что девочка была глухой и редакция сайта для глухих взяла у неё интервью.

Я решила уйти раньше окончания фильма, так как меня поджидал мой парень. Когда в 16:00 случился пожар, про пострадавших сначала я не слышала, и была уверена, что мама выйдет после сеанса. Я ей звонила, но она не брала трубку, шли гудки, - рассказывает некто от имени девочки.

Также от её имени кто-то рассказал, что девочка решила инсценировать свою смерть, проверив подруг на прочность. Именно её подруги, якобы, всем врали, что она сгорела в огне.

С тех пор я живу с парнем, у нас с ним всё хорошо. Мне уже 19 лет. С подружками я не общаюсь и завела новую страницу ВКонтакте. Я не хотела ссориться с мамой перед смертью, так уж получилось, к сожалению. Если бы мама была жива, она, конечно, бы приехала в Сочи, чтобы меня отсюда забрать, - рассказывает некто.

Имя девочки значится в официальном списке погибших, оно выгравировано на камне. Кроме того, в социальных сетях нет ни одной новой фотографии, все старые, 6 летней давности. Но некто всё равно с аккаунта Марии уверяет, что девушка живёт в Сочи, уточняет Woman.ru.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Кемерово   Россия   мошенники   обман   полиция   фейки   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Dmitry_61rus 2 часа назад
А ничего что она глухая была? Как она матери звонила? PokemonKa ты дно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
mkcbhk 22 минуты назад
найти бы и припаять срок этому кто фэйк делает, хотя многие кто так делает, знал одну глухонемую(она реально такой была) , я потом по фоткам нашёл её, написал ей всё, она вообще в шоке была, у неё и муж и ребёнок, а это был её знакомый который с её фоток деньги выманивал с парней на сайтах знакомств, ведь глухонемая, поговорить не может, а фотки с её сайта новые брал, по видео тоже не хотел говорить, типа он(она) по видео даже никогда с родителями не обшалась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Majul Полчаса назад
покемонка... что за лютый бред
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Nero 2 часа назад
ТС, так Дарья, или Мария?
Ты похоже сама запуталась, про кого пишешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth 2 часа назад
Так Дарья или Мария?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4854 поста (4642 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351428



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия содержания под арестом
"Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия...
Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура
Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура
Набирающие популярность в сообществах
Братья Стругацкие — крушение надежд. Когда мечты о светлом будущем просто не могут стать явью⁠⁠
Братья Стругацкие — крушение надежд. Когда мечты о светлом будущем просто не могут...
Почему до сих пор Александр Островский важен для нас
Почему до сих пор Александр Островский важен для нас
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Прикол#автомобили#автомир#ДТП#милота#Госдума#задержание#Китай
#животные#теракт#Крокус сити холл#люди#кот#полиция#террористы#дети#кино#США
#в мире#интересно#машина#факты#позитив#аварии#авто аварии#забавно#история#улыбнуло
Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото) Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото) «Мёртвая Барселона»: заброшенные дорогущие таунхаусы «Мёртвая Барселона»: заброшенные дорогущие таунхаусы Мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь порталом Госуслуги Мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь порталом Госуслуги Не только старики: почему люди верят мошенникам? Не только старики: почему люди верят мошенникам? Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ В Брянске сотрудники банка пытались отговорить полицейского отдавать деньги мошенникам и брать кредит В Брянске сотрудники банка пытались отговорить полицейского отдавать деньги мошенникам и брать...

На что жалуетесь?

Вернуться