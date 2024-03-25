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Владельцы металлодетекторов похвастались тем, что умудрялись обнаружить под ногами

Владельцы металлодетекторов похвастались тем, что умудрялись обнаружить под ногами

Автор:
25 марта 2024 09:02
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: в мире   клад   металлодетектор   находка   сокровища   удивитеьно   фото   
2737
16

Помимо монеток, колец и цепочек прошлых лет, в земле можно найти и более древнее артефакты, а также необычные вещи вроде мотоцикла или фигурки Сквидварда.

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С первого взгляда почти невозможно понять, для чего нужна эта вещица. Для того, чтобы определить её назначение, пользователи сети делятся такими непонятными предметами с интернет-детективами, которые способны узнать даже самые таинственные находки.

Кажется, люди готовы собирать всё, что угодно. Вот ещё 20 случаев, когда пользователи сети показали свои необычные коллекции.

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Метки: в мире   клад   металлодетектор   находка   сокровища   удивитеьно   фото   
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6  комментариев
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16k
Patmaz 59 минут назад
Друг решил заняться поиском с металлоискателем. купил аппарат, поехал в лес на места боёв ВОВ. После первой же находки продал искатель и решил завязать с этим делом, ибо неразорвавшийся снаряд 152 мм. кого хочешь отговорит.
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117
Евгений Бобр 17 минут назад
Клеща можно найти, шарясь по полям!
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737
figurist 54 минуты назад
как показывает практика, никто ничего не находит, кроме обычного металлолома
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14k
Алексей 59 минут назад
А у нас запретили поиск
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1578 постов (1275 в горячем)

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