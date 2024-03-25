Владельцы металлодетекторов похвастались тем, что умудрялись обнаружить под ногами

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Помимо монеток, колец и цепочек прошлых лет, в земле можно найти и более древнее артефакты, а также необычные вещи вроде мотоцикла или фигурки Сквидварда.
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С первого взгляда почти невозможно понять, для чего нужна эта вещица. Для того, чтобы определить её назначение, пользователи сети делятся такими непонятными предметами с интернет-детективами, которые способны узнать даже самые таинственные находки.
Кажется, люди готовы собирать всё, что угодно. Вот ещё 20 случаев, когда пользователи сети показали свои необычные коллекции.
13. Серебряная брошка, которая пролежала в земле 400 лет, а теперь снова используется по назначению
poshjosh1999
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