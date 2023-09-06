10 неожиданных кладов: очень дорогие находки, которые обнаружили обычные люди в своих подвалах

Приятно найти заначку в книге или в кармане куртки, которую давно не носил. Но что бы вы сказали, если бы нашли настоящий клад прямо у себя дома? А ведь для некоторых людей это вовсе не шутка и не заветная мечта, а всего лишь случайность.