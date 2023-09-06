10 неожиданных кладов: очень дорогие находки, которые обнаружили обычные люди в своих подвалах

Приятно найти заначку в книге или в кармане куртки, которую давно не носил. Но что бы вы сказали, если бы нашли настоящий клад прямо у себя дома? А ведь для некоторых людей это вовсе не шутка и не заветная мечта, а всего лишь случайность.
В следующий раз, наводя уборку или выгуливая собаку, будьте внимательны, ведь можно обнаружить древнее захоронение, золото Средневековья или даже потерянную картину известного художника! Мы собрали 10 самых интересных находок последних лет, которые значили многое для людей, нашедших их, или для истории человечества в целом.
Сокровище Польши
Прогулка с собакой обернулась грандиозной находкой. В глиняном горшке обнаружили самый большой клад за последние 100 лет в Польше (на 2023 год). Пёс по кличке Кайтус раскопал средневековые брактеаты первой половины XIII века с разнообразными изображениями на тонком металле: грифоны, русалки и ангелы, а также архитектурные сооружения.
Тайный сейф
50-летняя жительница Китая приобрела квартиру, в которой первым делом решила провести генеральную уборку. Сняв обои, она обнаружила потайной сейф в стене, в котором находились ювелирные украшения и пять депозитных сертификатов. Общая стоимость найденного составила 400 тысяч юаней. Оказалось, ценности принадлежали ранее жившей в доме пожилой паре. Их родственников ищут, чтобы передать наследство.
Коллекция золотых монет
Пара из Северной Калифорнии просто выгуливала собаку на своём участке и наткнулась на торчащие из земли банки с коллекцией золотых монет, которые оцениваются в 25 тысяч долларов. Монеты были отчеканены в период с 1847 по 1894 годов. Кто был их владельцем — неизвестно. Большую часть монет пара отдала нумизматической фирме Kagin’s, Inc. (90%), остальное они потратили на оплату счетов и благотворительность.
Спрятано от сухого закона
Мэри Шейнси из Миннеаполиса всего лишь хотела настроить систему кондиционирования воздуха, а нашла тайник со спиртными напитками, которым уже более ста лет. На некоторых бутылках была этикетка с налогом на спиртные напитки, сделанная за пару лет до введения сухого закона. Такой напиток стоит теперь более 1000 долларов. Шейнси отправила большую часть бутылок в Исторический музей.
Произведения искусства
Андрей и Тамара Носковы купили заброшенный дом в Детройте, в котором обнаружили не менее 40 гравюр известной эксимосской художницы Кеножуак Ашевак, чьи работы были проданы на аукционах за более чем 200 000 долларов. Андрей и Тамара считают, что прошлые владельцы скорее всего не представляли, что находится у них в гараже, потому что хранились работы художницы крайне небрежно.
Древние захоронения
Девять древних могил обнаружил на своём заднем дворе житель Бейт-Ханун (Сектор Газа). Сначала одну из них размыло ливнем, а затем на помощь пришли археологи. Они полагают, что захоронению уже около 2000 лет, так как оно располагается на территории, которая раньше была частью Римской империи.
«Бугатти» в гараже
В 2009 году семья Карр разбирала имущество умершего родственника доктора Гарольда Карра в Ньюкасле, Англия и обнаружила чрезвычайно редкий автомобиль, который просто пылился в гараже. Это был Bugatti Type 57S Atalante 1937 года выпуска, таких машин было выпущено всего 17 экземпляров, поэтому он представляет невероятную ценность. Он был продан в Париже за 4,4 млн долларов.
Легендарный клад времён Гражданской войны (США)
Находку назвали «Великий клад Кентукки», а нашёл её обычный мужчина, работая на своём кукурузном поле. Более 800 золотых монет датируются периодом с 1840 по 1863 год, некоторые из них специалисты называют очень редкими. Приблизительная оценка стоимости исторической находки доходит до 1 млн долларов, и это не финальные цифры.
Клад времён викингов
В апреле 2023 года Грета Марго Сёрум затеяла уборку в доме родителей, в том числе в подвале, и наткнулась на 32 железных слитка. Специалисты относят артефакт к эпохе викингов или Раннего Средневековья, предполагая, что они могли использоваться в качестве денег.
А что вы прячете под матрацем?
Одна семья нашла в матраце своего дома в Тулузе подлинную картину художника Караваджо «Юдифь и Олоферн». Она является второй версией живописца, авторство которой подтвердили эксперты. Предполагается, что предок неназванной семьи, служа в армии Наполеона, принёс данный трофей домой.
Источник:
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И что в итоге? 90% от 25000 тысяч долларов они отдали, осталось 2500, и они их потратили на счета и благотворительность?!)) Вы серьёзно? Плюс ко всему эта фирма https://www.kagins.comhttps://www.kagins.com занимается продажей нумезматики, и отдать им золотые монеты, то же самое, что просто выбросить)