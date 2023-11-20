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«Заначку» из 100 000 древних монет нашли в Японии

«Заначку» из 100 000 древних монет нашли в Японии

Автор:
20 ноября 2023 13:17
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Япония   в мире   клад   монеты   находка   новости   фото   
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В японской провинции Гунма, в районе Соджамачи, где планировалось построить завод, копали котлован… и нашли клад небывалых размеров: 100 тысяч монет, некоторым из которых более 2000 лет.

Монеты связаны между собой в стопочки с помощью соломенной верёвки, пропущенной через квадратное центральное отверстие.

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Пока что ученым удалось проанализировать лишь небольшую часть находок — 334 монеты.

Выяснилось, что многие из них китайского происхождения. Самая старая датируется 175 годом до н.э. и относится к первым монетам, отчеканенным в объединенном Китае. Самая поздняя монета выпущена в 1265 году нашей эры. Всего выявлено не менее 44 типов монет.

Место, где сделана находка, располагалось рядом с резиденциями высокопоставленных лиц средневековой Японии. Полагают, что монеты поспешно припрятали «на чёрный день» в ожидании надвигающейся войны. Но почему-то за заначкой никто не пришёл. Площадь, на которой размещены монеты — 60 квадратных метров. В каждой стопке около 100 монет, и таких стопок выкопано 1060. Судя по обнаруженным остаткам соломы, перед захоронением монеты заворачивали в соломенные циновки.

Вероятно, клад был закопан в период Камакура (1185-1333 годы), однако это предварительная оценка — по датировке самой поздней монеты.

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Метки: Япония   в мире   клад   монеты   находка   новости   фото   
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2  комментария
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6k
livaneth Час назад
Золотые монеты и через 1000 лет будут неповреждёнными, сохранность серебряных зависит от грунта, в котором монеты лежали. А медные склеятся в однородную массу.
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8k
Владимир 14 минут назад
Видать казну сховали... Да некому стало за ней вернуться...
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