«Заначку» из 100 000 древних монет нашли в Японии

Место, где сделана находка, располагалось рядом с резиденциями высокопоставленных лиц средневековой Японии. Полагают, что монеты поспешно припрятали «на чёрный день» в ожидании надвигающейся войны. Но почему-то за заначкой никто не пришёл. Площадь, на которой размещены монеты — 60 квадратных метров. В каждой стопке около 100 монет, и таких стопок выкопано 1060. Судя по обнаруженным остаткам соломы, перед захоронением монеты заворачивали в соломенные циновки.