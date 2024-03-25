 Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:
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А сегодня в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать. Делайте выводы.