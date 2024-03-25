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&nbsp;Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

 Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
25 марта 2024 10:07
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2526
27
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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51  комментарий
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38k
Андрей Иванов 5 часов назад
Комментарий к фото
Единственное, чем может помочь колхозу ЭТО - это насадить её на жердь и поставить в поле. Вороны вернут урожай за прошлый год
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KotSkripaley 18 секунд назад
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2k
Kesha 7 минут назад
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кал игривый
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5k
Макс 17 минут назад
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Народу пообщали, что в следующем году он передохнет.
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5k
Макс 19 минут назад
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Сообщения чем-то набирает, значит, что-то движется.
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