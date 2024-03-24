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Школьник, инженер, охранник и отец с младенцем на руках спасли сотни людей во время теракта в "Крокус Сити Холле"

Школьник, инженер, охранник и отец с младенцем на руках спасли сотни людей во время теракта в "Крокус Сити Холле"

Автор:
24 марта 2024 09:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бстрыкин   Видео   Крокус сити холл   герои   спасение людей   теракт   
2009
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Настоящие герои, достойные награды.

Во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибло много людей. Часть из них была расстреляна бандитами, некоторые задохнулись от дыма во время пожара. Окончательное количество жертв пока неизвестно (по последним данным, после разбора завалов, найдено 133 погибших), но их могло быть гораздо больше, если бы не четкие и профессиональные действия, а также героизм людей, находившихся в то время в здании.


15-летний школьник Ислам Халилов подрабатывал в "Крокусе" гардеробщиком. Когда началась стрельба, он просто действовал по инструкции. Пресёк панику и сумел направить толпу, бежавших в тупик, по верному пути, после чего вывел людей на безопасную улицу.



В RT пообщались с отцом 15-летнего героя. Он обычный парнишка, который очень любит футбол. Подросток - вратарь в молодёжке московского «Спартака». В этом году ему исполнится 16 лет.


Мальчик не считал, сколько людей смогли покинуть здание благодаря его чётким действиям - говорит, что их было около сотни. Сам он вышел из "Экспо" последним. Никто из той группы не пострадал.



Еще один герой - инженер, который набросился на террориста в концертном зале. Мужчина воспользовался моментом, когда бандит перезаряжал оружие, прыгнул на убийцу и выбил у него из рук огнестрел. После этого он избил террориста, на помощь к нему бросился и другой мужчина.


Об этом рассказала 61-летняя Елена, которая пришла на концерт "Пикника" вместе со своей дочерью.


Позже журналистам удалось найти и пообщаться с тем самым мужчиной, который с голыми руками бросился на боевика.




47-летний охранник "Крокус сити холл" Алексей Осанушков также спас десятки человек. Группа людей спряталась от дыма в служебных помещениях. Многие были на грани нервного срыва и отказывались выходить. Алексей смог всех успокоить и эвакуировал людей в безопасную зону.



И еще один герой - молодой отец, который пришёл на конкурс бальных танцев ( в момент теракта в "Крокус Сити Холле" проходил Чемпионат России по бальным танцам). Мужчина держал на руках 9-месячного младенца. Когда началась стрельба, они были на самом верхнем этаже в 15-м зале.


Начала пожар, в зал повалил дым, дети стали паниковать. Как пишет Mash, "Олег взял семью, собрал 50 других детей и пошёл искать выход". Вместе с участниками чемпионата он нашел выход, который был закрыт металлическими ограждениями. Мужчина передал грудного ребёнка кому-то в руки и стал сносить преграду. Благодаря ему все дети, что были рядом, вышли из здания.


Наталья Щеглова, которой удалось спастись в тот вечер из "Крокуса" от души поблагодарила всех, кто помог ей и другим посетителям остаться в живых.



Александр Бастрыкин поручил следователям установить личность каждого, кто участвовал в спасении и оказании помощи в "Крокус Сити Холле", чтобы наградить героев ведомственными наградами.




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Метки: Бстрыкин   Видео   Крокус сити холл   герои   спасение людей   теракт   
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8  комментариев
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2k
Dimon Час назад
Б.лядь каждый раз одно и тоже, всё для галочки: запасные выходы есть, но они заперты; лестницы есть, но завалены хламом; есть сигнализация, но отключена; должна быть сплинтерная система пожаротушения, но она не сработала!!! С.ука! Сколько жизней могли бы спасти! И самое главное: на футбольных матчах спецназ со скорыми и полицией, а на крупных мероприятиях - дедушка с баллончиком! А говорим СВО, все должны быть бдительны! Вот не верю я , что владельца Крокуса азера Агаларова накажут!
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5k
banga911 15 минут назад
по вине владельца - Араза Искендер оглы Агаларова (род. 8 ноября 1955, Баку) российского предпринимателя, президента и владельца группы компаний Crocus Group - жертв, в произошедшей трагедии, гораздо больше, чем от самих нападавших. Его нужно сажать вместе с теми отморозками.
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39k
Dobry vojak Svejk 16 минут назад
Какоё-то твори дрожащей не понравилось, что люди спаслись. Минус поставил. Кто ты, мразь? Дай глянуть на твою гнилую рожу
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34k
Slonyash 22 минуты назад
Это юноша для России сделал больше, чем большинство "наших" уехавших "звезд".
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Schreibikus
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