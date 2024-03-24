Школьник, инженер, охранник и отец с младенцем на руках спасли сотни людей во время теракта в "Крокус Сити Холле"

Мальчик не считал, сколько людей смогли покинуть здание благодаря его чётким действиям - говорит, что их было около сотни. Сам он вышел из "Экспо" последним. Никто из той группы не пострадал.

Еще один герой - инженер, который набросился на террориста в концертном зале. Мужчина воспользовался моментом, когда бандит перезаряжал оружие, прыгнул на убийцу и выбил у него из рук огнестрел. После этого он избил террориста, на помощь к нему бросился и другой мужчина.

Об этом рассказала 61-летняя Елена, которая пришла на концерт "Пикника" вместе со своей дочерью.