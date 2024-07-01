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В центре Москвы бандиты похитили итальянского бизнесмена

В центре Москвы бандиты похитили итальянского бизнесмена

Автор:
01 июля 2024 14:29
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   бандиты   итальянец   полиция   похищение   
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Предприниматель и пикнуть не успел, как Али, Надир и Залумхан затолкали его в машину.

В Москве работает представительство крупнейшего в Европе производителя технических газов - компании SIAD. Гендиректором там трудится 56-летний Cтефано Гуидотти - у него итальянское и российское гражданство.

В прошлую пятницу этого директора, среди бела дня, на Садовой-Триумфальной улице, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Преступников было четверо, они наделе бедолаге мешок на голову и заковали в наручники.

Его родственники ещё ни о чём не подозревали и несколько раз пытались с ним созвониться, но телефон бизнесмена был выключен. Ближе к вечеру близкие забили тревогу и обратились в полицию. Подключились и коллеги Гуидотти, встревоженные пропажей шефа. Силовики проверили камеры видеонаблюдения, тут и выяснилось, что итальянца похитили.

Передвижения преступников вычислили по тем же камерам - вплоть до Брянской области. В полиции полагают, что Гуидотти хотели вывезти на Украину, сейчас эту версию проверяют. Вскоре бандитов скрутили - это уроженцы Узбекистана и Дагестана: Али, Залумхан, Надир и ещё один, чьё имя пока не неизвестно.

Все четверо сидят в камере, по факту похищения возбуждено уголовное дело.

Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело в отношении четырёх соучастников в возрасте от 21 года до 36 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», - сообщили в пресс-службе Следкома.

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Метки: Видео   Москва   бандиты   итальянец   полиция   похищение   
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20  комментариев
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40k
Dobry vojak Svejk 59 минут назад
Может пора уже этим абрекам гайку прикрутить так, чтобы она намертво прикипела? Но ГД у нас делом занята - дурой обозвали, сидят и думают как наказать нечестивца, который на их святое спокойствие посягнул
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169
wind 6 минут назад
И опять представители самой мирной религии! Видимо хотели спасти от денежной напасти! А где самый главный герой Чечни? Слишком часто придется рассказывать что мусульмане не виноваты!
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1k
Сергей С 8 минут назад
Почему то похитители не Серега и Иван, о опять али, углы и залупи мастурбековы.
Не пора ли этим серьезно заняться. Макаки настолько тупые и напрочь отрицающие современные технологии…ведь думали что на верняковое дело шли, к тому же оплата за такую говноработу копеечная, но тупые ленивые чурки и на это согласны ибо это ленивые обезьяны
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7k
Отвратительный Мужик 15 минут назад
Чем тут ценный специалист и з узбекистана занимался? ФМС пофиг . Нужно взять всех работников ФМС и выслать в среднюю Азию к их любимым Мастурбекам. Для меня работник ФМС хуже питара.
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1k
Андрей Граф 16 минут назад
убивать их надо на месте, эти чурки как тараканы вонючие
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1k
mik6059 20 минут назад
Правда ведь, что они не мусульмане? Совсем. Кадыров же врать не будет же.
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2k
Corkscrew 21 минуту назад
Какая "прелесть", снова черножопая солянка, долбаные тожероссиянины и мигранты. Когда ж их, сука, отстреливать начнут уже по дефолту. Никому это био/геномусор не нужен.
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1k
kolobok263 Полчаса назад
постом выше написали, что Кадыров заявил, что мусульмане не совершают преступлений...
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9k
Владимир Полчаса назад
Пацаны к успеху шли... Не фартануло...


Вот же ушлёпки!
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38
Гоша Букин Полчаса назад
Так итальянца то нашли?
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15k
Григорий Бабкин 39 минут назад
Не мне учить кого-то чему-то. НО! Неужели самим ребятам не обидно? Они этих черножопых ублюдков ловят, а прокуроры выпускают, чтобы, не дай бог, бедненьких урюков не обидеть. У гейдорасов оружие. Завалить паскуд при задержании. Десяток, сотню, пока чурбаньё не задумается, стоит ли оно того.
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6k
Горожанин 39 минут назад
Вот за такую работу полицию нужно реально похвалить. Молодцы!
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3k
Damvrot Hohlam 50 минут назад
Залупхан кишлачный
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13k
Rus77 Час назад
В кандалах они выглядят гораздо лучше!!!
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3063 поста (3018 в горячем)

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