В центре Москвы бандиты похитили итальянского бизнесмена

В прошлую пятницу этого директора, среди бела дня, на Садовой-Триумфальной улице, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Преступников было четверо, они наделе бедолаге мешок на голову и заковали в наручники.

Его родственники ещё ни о чём не подозревали и несколько раз пытались с ним созвониться, но телефон бизнесмена был выключен. Ближе к вечеру близкие забили тревогу и обратились в полицию. Подключились и коллеги Гуидотти, встревоженные пропажей шефа. Силовики проверили камеры видеонаблюдения, тут и выяснилось, что итальянца похитили.