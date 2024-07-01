В центре Москвы бандиты похитили итальянского бизнесмена

Предприниматель и пикнуть не успел, как Али, Надир и Залумхан затолкали его в машину.
В Москве работает представительство крупнейшего в Европе производителя технических газов - компании SIAD. Гендиректором там трудится 56-летний Cтефано Гуидотти - у него итальянское и российское гражданство.
В прошлую пятницу этого директора, среди бела дня, на Садовой-Триумфальной улице, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Преступников было четверо, они наделе бедолаге мешок на голову и заковали в наручники.
Его родственники ещё ни о чём не подозревали и несколько раз пытались с ним созвониться, но телефон бизнесмена был выключен. Ближе к вечеру близкие забили тревогу и обратились в полицию. Подключились и коллеги Гуидотти, встревоженные пропажей шефа. Силовики проверили камеры видеонаблюдения, тут и выяснилось, что итальянца похитили.
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Передвижения преступников вычислили по тем же камерам - вплоть до Брянской области. В полиции полагают, что Гуидотти хотели вывезти на Украину, сейчас эту версию проверяют. Вскоре бандитов скрутили - это уроженцы Узбекистана и Дагестана: Али, Залумхан, Надир и ещё один, чьё имя пока не неизвестно.
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Все четверо сидят в камере, по факту похищения возбуждено уголовное дело.
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Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело в отношении четырёх соучастников в возрасте от 21 года до 36 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», - сообщили в пресс-службе Следкома.
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Не пора ли этим серьезно заняться. Макаки настолько тупые и напрочь отрицающие современные технологии…ведь думали что на верняковое дело шли, к тому же оплата за такую говноработу копеечная, но тупые ленивые чурки и на это согласны ибо это ленивые обезьяны
А образ жизни...
Вот же ушлёпки!
Безнаказанность создаётся целенаправленно. Как и европах у нас во власти в значительной степени присутствуют "космополиты".
Космополиты это по сути силы представляющие корпорации, которым нужно уничтожить национальные государства.
В европы завозятся арабы и прочие африканцы, к нам таджики и разные кавказцы, которых заботливо настраивают на нечеловеческий лад в разных религиозных джамаатах (и тут Кадыров прав). Прокуратура обеспечивает взрощенному зверью безнаказанность.
Для начала, надо требовать закрытия джамаатов и диаспор. Оставить только официальные мечети. Предавать широкой гласности с указанием имен и доходов судей и прокуроров, которые покрывают подобных нелюдей.