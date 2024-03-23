14 интересных фактов о фильме «По соображениям совести»

Фильм «По соображениям совести» 2016 года режиссера Мэла Гибсона является, на мой взгляд, одним из лучших о Второй мировой войне, к тому же основанных на реальных событиях.
Десмонд Досс является достаточно известным человеком, подвиг которого разнесся по всему миру. Учитывая это, интересно, что экранизировали его историю только в 2016 году. На самом деле многие хотели это сделать, включая кинопродюсера Хэла Уоллиса, который еще в 50-х планировал выкупить у Десмонда права на экранизацию важной части его жизни. В этом фильме должен был сыграть Оди Мерфи. Однако Десмонд отказался, так как не хотел, чтобы его история на экране оказалась обычным голливудским боевиком.
Лишь в 2001 году Десмонд Досс дал свое согласие на экранизацию продюсеру Грегори Кросби. Тот написал сценарий и вскоре появился документальный фильм, за которым должно было последовать начало производства художественной картины, но права на экранизацию стали метаться из рук в руки, а Мел Гибсон не хотел становиться режиссер вплоть до 2014 года. Когда Гибсон все же согласился, производство резко стартовало.
«По соображениям совести» - это не только фильм про сильных духом людей, но и фильм с по-настоящему волевыми актерами. Мел Гибсон рассказал, что одну эпизодическую роль, повторяющуюся в нескольких сценах, исполнил человек, который лишился ног во время службы. При этом на экране он играл не раненого солдата, а вполне себе здорового. Чтобы он мог стоять наравне со всеми, на него надели протезы. Правда, затем по сюжету его персонаж был серьезно ранен и был эвакуирован Десмондом.
Несмотря на то, что до основного повествования сюжет развивается достаточно медленно, и все сцены концентрируются на диалогах, многим зрителям в первую очередь запомнилось огромное количество боевых и жестоких сцен. Может показаться удивительным тот факт, что фильм стоил 40 миллионов. Но это действительно так. Тот же «Дюнкерк» обошелся Нолану 100 миллионов, позже за такую же сумму он снял «Оппенгеймера», а на «Мстители: Финал» было потрачено 400 миллионов. Когда у Мела Гибсона спросили, действительно ли ему хватило 40 миллионов и что он думает насчет картин стоимостью 200 миллионов и выше, он ответил, что смотрит на них и чешет затылок, так как считает, что в них много напрасных трат.
До «Социальной сети» Эндрю Гарфилд успел сняться в нескольких неплохих фильмах, но именно эта лента перевернула его карьеру и даже заставила Мела Гибсон обратить внимание на молодого актера. Режиссер признался, что впервые увидел Гарфилда именно в «Социальной сети», и он осознал его исключительность, когда увидел в глазах начинающей звезды целые спектры эмоций и абзацы того, что он мог сказать словами.
Отказы Десмонда Досса от продажи прав на экранизации были обусловлены тем, что он не хотел, чтобы режиссеры, продюсеры и сценаристы искажали его реальную историю. И эти опасения были совсем небезосновательными, ведь «По соображениям совести» исказил настоящую картину почти наполовину. В фильме, например, неправильно показана предыстория Десмонда, его взаимодействия с братом и конфликт с отцом. Чуть позже не упоминается, что до битвы на Окинаве он успел сразиться в Гуаме и Лейте. Неверно показан даже финал, в котором Досса уносят на носилках. На самом деле руку Десмонда сломала снайперская пуля, и сразу после этого он прополз 270 метров до безопасного места, где прождал помощь 5 часов. Мел Гибсон не стал это показывать в своем фильме, подумав, что зрители в это не поверят.
Отец Мела Гибсона, Хаттон Гибсон, служил на Гуадалканале и видел ужасы настоящей войны. По возвращении домой он не придумал ничего лучше, чем рассказывать эти истории маленькому Мелу вместо сказок на ночь. Из-за них будущий режиссер во снах видел кошмары, и именно они стали источником вдохновения во время создания сцен битв на Окинаве.
Эндрю Гарфилд не только отлично передал характер настоящего Десмонда Досса, но и был очень похож на него внешне. Их сходство совершенно неоспоримо, особенно после небольшой истории, рассказанной Гибсоном. Он поделился тем, что во время премьерного просмотра сын Десмонда Досса расплакался, когда увидел Эндрю Гарфилда в роли его отца. Актер был настолько похож на Досса-старшего, что младший не смог сдержать эмоции.
Для съемок фильма Мелу Гибсону нужна была достаточно обширная территория, на которой Эндрю Гарфилд мог вдоволь набегаться. В качестве основной локации он выбрал молочную ферму в Австралии, которая внешне совершенно не похожа на то, что показано в фильме. Именно этим и объясняется такое большое количество дыма на протяжении всего повествования. Чтобы зритель не видел где-то на задних фонах зеленые луга и освещающее их яркое солнце, по периметру ездили дымовые машины, которые плотной стеной обозначили съемочную площадку.
Обычно режиссер в поисках главных и второстепенных актеров встречается с ними лично и отбирает каждого, опираясь на свое видение. Но иногда в дело вмешивается случай. Тереза Палмер не могла встретиться с Мелом Гибсоном, но очень хотела сыграть в его фильме. Поэтому она записала свое прослушивание на телефон, отправила запись и стала ждать. Через три месяца Мел Гибсон позвонил ей лично и сказал, что отдает роль жены Десмонда Досса ей.
Кинофестивали в последнее время больше известны тем, что на них создателям фильмов и самим фильмам любят очень долго аплодировать. И под словом «очень» подразумевается не просто «очень», а «даже очень-очень». Порой, фильмам на кинофестивалях стоя аплодируют по несколько минут. Рекордсменом в этом стал «Лабиринт Фавна», которому на Каннском кинофестивале аплодировали целых 22 минуты. «Мад» с Мэттью Макконахи смог похвастаться 18 минутами. А «По соображениям совести» на Венецианском кинофестивале аплодировали 9 минут и 48 секунд – настолько точное значение узнать удалось благодаря Мелу Гибсону, который заблаговременно стал держать палец на секундомере.
В критической ситуации Десмонду некогда было вести подсчет людей, которых он спасал. Единственное, за что он беспокоился – это жизнь очередного боевого товарища, которая зависела только от него. При этом Десмонд осмелился назвать примерно число – 50 человек. Но он ошибся. Его сослуживцы заявили, что реальное число подошло к сотне бойцов. Не желая переоценивать свой подвиг, Досс согласился сойтись на 75-и. Кроме этого, Десмонд также оказал помощь нескольким десяткам товарищам, которые благодаря Доссу впоследствии смогли спуститься самостоятельно, так что реальное число спасенных, по некоторым сведениям, могло дойти до трехсот человек.
Изначально Мел Гибсон планировал сыграть сержанта Хоуэлла, но в итоге он отдал эту роль Винсу Вону. Однако Мел без актерской работы не остался. В конце фильма Десмонда на носилках несут несколько человек, и один из них – это персонаж, которого играет режиссер.
Несмотря на то, что фильм «По соображениям совести» рассказывает про американских солдат, в нем почти не было американских актеров. Все из-за того, что фильм снимался в Австралии, и студия рассчитывала на австралийские субсидии, которые можно было получить только в том случае, если большая часть актерского состава будет состоять из актеров, которые родились или выросли в Австралии. Поэтому из американских актеров в картине только Вин Вон и сын Мела Гибсона, Майло Гибсон.
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Вот Индианы и Годзиллы у них отлично получаются, да "высадка на Луну". Пусть и снимают, что получается
Но 75 спасенных?
Сейчас наши девчонки вытаскивают побольше. Во время ВОВ девчонки таскали гораздо больше Мария Цуканова, Феодора Пушина, Зинаида Маресева - эти молодые девчушки не только выносили за 1 бой по столько же, сколько Десмонд за всю карьеру, но и брали в руки оружие, стреляли, уничтожали врага, поднимали бойцов в атаку.
Но они не американки. И кино про них не снимут.