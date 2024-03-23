14 интересных фактов о фильме «По соображениям совести»

Несмотря на то, что до основного повествования сюжет развивается достаточно медленно, и все сцены концентрируются на диалогах, многим зрителям в первую очередь запомнилось огромное количество боевых и жестоких сцен. Может показаться удивительным тот факт, что фильм стоил 40 миллионов. Но это действительно так. Тот же «Дюнкерк» обошелся Нолану 100 миллионов, позже за такую же сумму он снял «Оппенгеймера», а на «Мстители: Финал» было потрачено 400 миллионов. Когда у Мела Гибсона спросили, действительно ли ему хватило 40 миллионов и что он думает насчет картин стоимостью 200 миллионов и выше, он ответил, что смотрит на них и чешет затылок, так как считает, что в них много напрасных трат.