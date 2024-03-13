Как снимали фильм "К-9. Собачья работа": 12 интересных фактов о фильме, о которых многие не знают

Комедийный боевик про неулыбчивого детектива и его четвероногого напарника по кличке Джерри ли, стала настоящим хитом не оставив никого равнодушным.
1. В 80-х годах особую популярность получил жанр "Бадди-муви" (Budy-movie). В фильмах данного жанра сюжет крутится вокруг двух как правило разных по характеру напарников.
Боссы студии "Universal" решили, что неплохо было бы усовершенствовать данный жанр, взяв на роль одного из напарников собаку. Во многом данная идея пришла благодаря реальным подвигам настоящих полицейских собак из подразделения K-9. Поэтому фильм было решено назвать именно так.
Кстати, вы знали, почему подразделение полицейских с собаками называется K-9? В детстве я думал, что здесь кроется какой-то шифр, но все оказалось намного проще. В данном названии заложена игра слов. "K-9" на английском языке звучит как "K nine" (Кей найн), что созвучно со словом "Canine" (в переводе с английского - "Собачий").
2. На качестве режиссера был приглашен Род Дэниел, который ранее снял фильм "Волчонок" с Майклом Джеем Фоксом в главной роли. Естественно, малоизвестный режиссер не отказался от такого предложения.
3. Джейса Белуши практически сразу утвердили на роль детектива Майкла Дули, тем более, что незадолго до этого он уже сыграл полицейского в фильме "Красная жара" с Арнольдом Шварценеггером. А вот с поиском пса возникли некоторые сложности.
4. К псу, который должен был сыграть Джерри Ли, предъявлялись немалые требования. Собака должна была не просто быть дрессированной и выполнять команды, но и обладать ярким характером. Помимо этого, предъявлялись требования и к внешнему виду собаки. В частности, продюсеры искали немецкую овчарку со светлой мордой.
Пробы прошли более 40 немецких овчарок, но ни одна из них не подошла. В основном проблемы были именно во внешности собак. Тогда решено было поехать в Германию (ФРГ) на родину немецких овчарок, чтобы попробовать отыскать "звезду" именно там.
И все таки киношникам повезло, так как в Германии им удалось найти аж четырех подходящих собак. Все они были отправлены к знаменитому голливудском дрессировщику Карлу Миллеру, который должен был поднатаскать их для съемок в фильме всего за 12 недель. Это было не так просто, так как хоть собаки уже знали некоторые команды, но знали-то они их на немецком языке.
По другой версии Джерри Ли сыграл настоящий полицейский пес по кличке Котон, который участвовал в поимке более 20 преступников и обнаружил более 10 килограмм кокаина. А в 1991 году пес был застрелен преступниками во время выполнения боевого задания. Возможно, Котон был дублером Рэндо в некоторых сценах.
Но все же в различных интервью с членами съемочной группы упоминается именно пес по кличке Рэндо. Да, во время съемок роль Джерри Ли сыграли несколько собак, но все же главным актером был именно Рэндо. Правда, в следующих двух частях фильма Рэндо уже не снимался. Зато он прожил довольно долгую и счастливую жизнь со своей хозяйкой на Малибу, и скончался лишь в 2009 году.
5. Во время тренировок особенно выделился пес по имени Рэндо. Он настолько хорошо впитывал все команды, которым обучал его дрессировщик, что смог изучить в 10 раз больше команд, чем его четвероногие конкуренты.
Карл Миллер (дрессировщик) вспоминал, что он даже и не мог придумать команду, которую бы не изучил Рэндо. Он даже отшучивался, что Рэндо уже научился чуть ли не улыбаться по команде. С ним было работать почти также легко как и с актерами-людьми, именно поэтому он и получил роль Джерри Ли.
6. Однажды, во время съемок каскадер, изображающий бандита, сильно упал. Рэндо, увидев, что человек пострадал, тут же бросился к нему на помощь. И только как каскадер встал на ноги, Рэндо вновь вернулся к своей роли и стал рычать на "злодея".
7. В титрах вы могли заметить, что пса по имени Джерри Ли играет пес по имени Джерри Ли. Многие думали, что псу не выбирали имя, а дали ему его же кличку, чтобы ему было легче выполнять команды во время съемок. Но на самом деле это специальный ход. Пса, как я уже писал, звали Рэндо.
Кличка Джерри Ли уже было прописано в сценарии, и ее бы получил люой пес, который подошел на эту роль. Кстати, киношная собака была названа в честь известного рок-музыканта Джерри Ли Льюиса.
8. Джеймс Белуши в шутливой форме говорил, что Джерри Ли "отбирает его хлеб" и все внимание перетягивает на себя. Но самое интересное, что после съемок фильма актер сам завел себе двух немецких овчарок, которых он назвал Мак и Кинг. У меня сразу возникла ассоциация с двумя известными фастфудами - Макдональдс и Бургер Кинг. Может Белуши специально их так назвал? Этой информации я, к сожалению, не нашел.
И знаете, что самое интересное? Пес по кличке Мак сыграл Джерри Ли в фильме "K-911", а Кинг сыграл эту же роль в третьей части - "K-9111".
9. При бюджете в 17 миллионов долларов фильм "K-9. Собачья работа" собрал в прокате 78,2 миллиона долларов, что стало отличным результатом для фильма подобного жанра.
10. Спустя три месяца после выхода фильма "К-9. Собачья работа" (в том же 1989 году), вышел фильм "Тернер и Хуч" с Томом Хэнксом в главной роли. Фильм также рассказывал о взаимоотношениях полицейского и его четвероногого напарника Хуча.
11. Пес Рэндо был просто удивительным. Он не только превосходно справлялся со своей ролью и проявлял человеческие качества, но и даже умудрился сымпровизировать в одной из сцен. Хотя, может это всего лишь очередной ход создателей фильма. Но все же опишу этот момент.
Во время сцены в больнице, когда Джеймс Белуши плакал над псом, находящимся в бессознательном (якобы) состоянии, Джерри Ли не должен был открывать глаза. Но все же он открывал глаза каждый раз, когда Джеймс Белуши отворачивался от него. Это создало дополнительный комичный эффект, который не был прописан в сценарии, и именно эта незапланированная сцена в итоге и попала в финальную версию фильма. Хотя, мне все же кажется, что все это было запланировано.
12. Небольшую роль официанта исполнил актер Дэн Касталанетта, который наиболее известен аудитории как голос Гомера Симпсона из мультсериала "Симпсоны" и голос Джина в некоторых частях мультфильма "Аладдин".
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