Как снимали фильм "К-9. Собачья работа": 12 интересных фактов о фильме, о которых многие не знают

Боссы студии "Universal" решили, что неплохо было бы усовершенствовать данный жанр, взяв на роль одного из напарников собаку. Во многом данная идея пришла благодаря реальным подвигам настоящих полицейских собак из подразделения K-9. Поэтому фильм было решено назвать именно так.

Кстати, вы знали, почему подразделение полицейских с собаками называется K-9? В детстве я думал, что здесь кроется какой-то шифр, но все оказалось намного проще. В данном названии заложена игра слов. "K-9" на английском языке звучит как "K nine" (Кей найн), что созвучно со словом "Canine" (в переводе с английского - "Собачий").