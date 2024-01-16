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Растения, когда испытывают стресс, "кричат"

Растения, когда испытывают стресс, "кричат"

Автор:
16 января 2024 19:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Открытия   интересное   исследования   кусты   наука   растения   ученые   флора   эксперименты   
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Наверное, многим из нас родители в детстве говорили "не ломай деревце, ему же больно". Оказалось, что они, возможно сами того не зная, были правы. Учёные смогли доказать, что растения, когда их ломают, царапают или наносят ещё какие-то увечья, действительно "кричат" ультразвуком.
Как говорится, шах и мат, идейные веганы, кого же вы будете есть теперь?

Это событие стало одним из важнейших событий 2023 года в науке. Исследователи из Тель-Авивского университета провели множество опытов, где выяснили способность практически любого представителя флоры издавать ультразвуковые "крики". Это могут быть щелчки, хлюпанья, посвистывания. Интересно, что кактус и томатный куст будут звучать совершенно по-разному.
Эти данные учёные опубликовали в открытый доступ, чтобы каждый мог прочитать о новом открытии. Обычное человеческое ухо не сможет услышать звуки, издаваемые растениями, так как они на ультразвуковых частотах. При стрессе, эти звуки усиливаются и, возможно, это один из способов оповестить всех вокруг, что с растением происходит что-то плохое и болезненное.

Учёные поделили растения на группу абсолютно здоровых видов, которые получали достаточно воды, в них не водилось насекомых и им не наносили повреждения, и на группу тех, которые или обрезали ножницами, или вовсе переставали поливать.
Возле каждого растения поставили устройства, способные записать "крики о помощи" второй группы. При этом, эксперимент сначала проводили в звукоизоляционном помещении, а после - в теплице. И там, и там удалось поймать "крик" на уровне ультразвука (превышающий 20 000Гц).


Тот факт, что растения могут общаться между собой с помощью химических сигналов, известен и довольно давно. Были зафиксированы случаи, когда кусты молодого горошка сигналили друг другу о недостатке жидкости в корневой системе.
Когда переставали поливать один из них, то горошек немедленно закрывал устьица на стебле, чтобы замедлить испарение воды из листочков и стеблей. Интересно, что соседний горошек, который поливали достаточно, делал ровно то же самое - для подстраховки.

А вот то, что растения могут общаться звуками, стало настоящим открытием. "Виновница" издаваемых звуков - кавитация. В процессе кавитации по сосудам ткани растений двигается вода, полная пузырьков воздуха и когда они лопаются, то можно услышать те самые щелчки, похлопывания и похлюпывания. И чем сильнее растение обезвожено, тем громче и чаще оно начинает "просить о помощи".

Что же дальше?
Проводимые израильскими учёными опыты продемонстрировали, что таким образом растения реагируют не только на отсутствие влаги и обрезку листьев, но и когда на них покушаются вредители, вирусы или же бактерии. Планируется, в ближайшем будущем, научиться расшифровывать знаки, подаваемые разными культурами растений, чтобы своевременно принять меры по спасению посадок.

Это что же? В каком-то обозримом будущем можно будет просто поставить специальный прибор по улавливанию "криков о помощи" в своём огороде и точно знать, если какое-то растение заболело? На мой взгляд, отличное открытие.

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Метки: Открытия   интересное   исследования   кусты   наука   растения   ученые   флора   эксперименты   
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7  комментариев
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
новые музыкальные композиции через пару лет

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8k
a6m5 10 минут назад
А люди и не подозревают, что домашние кактусы на них стучат куда надо... Этот мир не будет прежним.
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2k
Игорь Меншиков 38 минут назад
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160
Деньги Есть 52 минуты назад
Предоставленный крик кактуса очень похож на азбуку Морзэ. Если кто знает морзянку, отпишитесь о чём кричит кактус?
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574
Александр 58 минут назад
И как теперь резать помидор, зная что он кричит?
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