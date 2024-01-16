Растения, когда испытывают стресс, "кричат"





Тот факт, что растения могут общаться между собой с помощью химических сигналов, известен и довольно давно. Были зафиксированы случаи, когда кусты молодого горошка сигналили друг другу о недостатке жидкости в корневой системе.

Когда переставали поливать один из них, то горошек немедленно закрывал устьица на стебле, чтобы замедлить испарение воды из листочков и стеблей. Интересно, что соседний горошек, который поливали достаточно, делал ровно то же самое - для подстраховки.

А вот то, что растения могут общаться звуками, стало настоящим открытием. "Виновница" издаваемых звуков - кавитация. В процессе кавитации по сосудам ткани растений двигается вода, полная пузырьков воздуха и когда они лопаются, то можно услышать те самые щелчки, похлопывания и похлюпывания. И чем сильнее растение обезвожено, тем громче и чаще оно начинает "просить о помощи".