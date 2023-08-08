Мэра Димитровграда задержали со стрельбой

По предварительным данным, вместе с Большаковым задержали (пока для допроса) советника губернатора Ульяновской области Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова. Предполагается, что дело связано с откатом от строительной фирмы, которая занимается работами на одном объекте в регионе.





Игорь Эдель известен тем, что курировал строительные и инфраструктурные проекты в области. С 2021 по 2023 год был первым заместителем губернатора Ульяновской области. Когда эту должность упразднили, его назначили советником главы региона.