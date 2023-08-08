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Мэра Димитровграда задержали со стрельбой

Мэра Димитровграда задержали со стрельбой

Автор:
08 августа 2023 11:52
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Димитровград   СК   взятка   задержание   мэр   
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Градоначальник оказал сопротивление и его пришлось припугнуть предупредительным выстрелом.

Сегодня утром прямо во дворе администрации города Димитровград (Ульяновская область) сотрудники Следственного комитета жестко задержали местного мэра Андрея Большакова. Официальных комментариев от СК пока нет, но источники в силовых структурах сообщили СМИ, что градоначальника задержали с поличным — при получении взятки в миллион рублей.

Сообщается, что когда оперативники подбежали к автомобилю Большакова, тот оказал сопротивление и заблокировал двери машины. Правоохранителям пришлось стрелять в воздух и выбивать стекло машины. После чего уже бывшего градоначальника уложили на асфальт и сковали руки наручниками. Уничтожить полученные деньги он не успел.

По данным местных изданий, Большакову предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Буквально полчаса назад правоохранители начали проводить обыски в кабинетах администрации Димитровграда. Сегодняшнюю ночь бывший градоначальник проведёт в ИВС, после чего суд изберёт для него меру пресечения.

По предварительным данным, вместе с Большаковым задержали (пока для допроса) советника губернатора Ульяновской области Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова. Предполагается, что дело связано с откатом от строительной фирмы, которая занимается работами на одном объекте в регионе.


Игорь Эдель известен тем, что курировал строительные и инфраструктурные проекты в области. С 2021 по 2023 год был первым заместителем губернатора Ульяновской области. Когда эту должность упразднили, его назначили советником главы региона.

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Метки: Видео   Димитровград   СК   взятка   задержание   мэр   
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13  комментариев
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15k
L.Nemo Час назад
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9k
Trenzel2003 3 минуты назад
Не до занес кому то, вот его и повязали.
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10k
Юрий 18 минут назад
Ну советник плохого не на советует, видимо очень хороший...
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51k
Войнов 19 минут назад
Уничтожить полученные деньги он не успел.
===========
Интересно, он их жрал что ли?
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5k
Горожанин 58 минут назад
Комментатор видео - зачётный. Пять с плюсом!)
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31k
Юрий Час назад
Читал байку про чиновника, который якобы брал взятки золотыми монетами с запиской, типа "Возвращаю долг 500 рублей, 10 монетами, достоинством по 50 рублей каждая."
Банк России не зря ведь номинал монеты выбивает, он лучше знает...


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61k
doker 2 часа назад
Тю....
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