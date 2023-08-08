Мэра Димитровграда задержали со стрельбой

Градоначальник оказал сопротивление и его пришлось припугнуть предупредительным выстрелом.
Сегодня утром прямо во дворе администрации города Димитровград (Ульяновская область) сотрудники Следственного комитета жестко задержали местного мэра Андрея Большакова. Официальных комментариев от СК пока нет, но источники в силовых структурах сообщили СМИ, что градоначальника задержали с поличным — при получении взятки в миллион рублей.
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Сообщается, что когда оперативники подбежали к автомобилю Большакова, тот оказал сопротивление и заблокировал двери машины. Правоохранителям пришлось стрелять в воздух и выбивать стекло машины. После чего уже бывшего градоначальника уложили на асфальт и сковали руки наручниками. Уничтожить полученные деньги он не успел.
По данным местных изданий, Большакову предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Буквально полчаса назад правоохранители начали проводить обыски в кабинетах администрации Димитровграда. Сегодняшнюю ночь бывший градоначальник проведёт в ИВС, после чего суд изберёт для него меру пресечения.
По предварительным данным, вместе с Большаковым задержали (пока для допроса) советника губернатора Ульяновской области Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова. Предполагается, что дело связано с откатом от строительной фирмы, которая занимается работами на одном объекте в регионе.
Игорь Эдель известен тем, что курировал строительные и инфраструктурные проекты в области. С 2021 по 2023 год был первым заместителем губернатора Ульяновской области. Когда эту должность упразднили, его назначили советником главы региона.
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Интересно, он их жрал что ли?
Банк России не зря ведь номинал монеты выбивает, он лучше знает...
Ну, крикни "Аллах акбар!" и взорви себя, если не понимаешь.