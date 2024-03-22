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"Его надо взять в сборную": футбольный тренер похвалил спортивные навыки парня, выбежавшего на стадион во время игры

"Его надо взять в сборную": футбольный тренер похвалил спортивные навыки парня, выбежавшего на стадион во время игры

Автор:
22 марта 2024 09:51
Сообщество : Спорт
Метки: Mellstroy   Видео   Спорт   валерий карпин   выбежал на поле   нарушитель   фатан   футбол   
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Валерий Карпин удивился спортивной подготовке нарушителя, который смог удрать от 10 стюардов.

Вчера, 21 марта, на столичном стадионе "Динамо" состоялся товарищеский матч Россия-Сербия. Игра прошла душевно и красиво, однако не обошлось без неожиданностей. Прямо во время игры на поле выбежал фанат трэш-стримера Mellstroy. Ранее Андрей Бурим (настоящее имя Mellstroy) пообещал выплатить 30 миллионов рублей тому, что выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом.


Сколько заплатит и заплатит ли Меллстрой фанату на его выходку, неизвестно - в последнее время стример демонстрирует исключительно неспортивное поведение, отказываясь выполнять свои обещания.


Что касается самого нарушителя порядка, его, конечно, поймали, но не без труда - старания парня оценил даже главный футбольный тренер сборной РФ Валерий Карпин. Он заявил, что был бы не против взять его в команду.


И ведь прав же. Спортивная форма у парня отличная, бегает хорошо, да и мотивация отменная. За деньги готов к любым подвигам. В отличие от многих спортсменов, которых уже даже зарплата не стимулирует.

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Метки: Mellstroy   Видео   Спорт   валерий карпин   выбежал на поле   нарушитель   фатан   футбол   
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DuckTales Час назад
Будет забавно, если реально возьмут и он заиграет.
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Мария Коненкова 22 минуты назад
Ну, судя по посту о неспортивном поведении, не заплатит, конечно. Даже обещанные суммы - уже гарантия того, что это звездёж для наивных - ну кто заплатит даже 30 млн., не говоря уж о миллиарде. Странно, что ещё кто-то ведётся, особенно фанаты, уж они-то должны быть в курсе о том, что их "кумир" кидает.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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