"Его надо взять в сборную": футбольный тренер похвалил спортивные навыки парня, выбежавшего на стадион во время игры

Сколько заплатит и заплатит ли Меллстрой фанату на его выходку, неизвестно - в последнее время стример демонстрирует исключительно неспортивное поведение, отказываясь выполнять свои обещания.

Что касается самого нарушителя порядка, его, конечно, поймали, но не без труда - старания парня оценил даже главный футбольный тренер сборной РФ Валерий Карпин. Он заявил, что был бы не против взять его в команду.