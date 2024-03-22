"Его надо взять в сборную": футбольный тренер похвалил спортивные навыки парня, выбежавшего на стадион во время игры

Валерий Карпин удивился спортивной подготовке нарушителя, который смог удрать от 10 стюардов.
Вчера, 21 марта, на столичном стадионе "Динамо" состоялся товарищеский матч Россия-Сербия. Игра прошла душевно и красиво, однако не обошлось без неожиданностей. Прямо во время игры на поле выбежал фанат трэш-стримера Mellstroy. Ранее Андрей Бурим (настоящее имя Mellstroy) пообещал выплатить 30 миллионов рублей тому, что выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом.
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Сколько заплатит и заплатит ли Меллстрой фанату на его выходку, неизвестно - в последнее время стример демонстрирует исключительно неспортивное поведение, отказываясь выполнять свои обещания.
Что касается самого нарушителя порядка, его, конечно, поймали, но не без труда - старания парня оценил даже главный футбольный тренер сборной РФ Валерий Карпин. Он заявил, что был бы не против взять его в команду.
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И ведь прав же. Спортивная форма у парня отличная, бегает хорошо, да и мотивация отменная. За деньги готов к любым подвигам. В отличие от многих спортсменов, которых уже даже зарплата не стимулирует.
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