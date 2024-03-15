Неспортивное поведение: блогер Mellstroy отказался платить 1 млрд рублей за выполненное задание

Стример сообщил, что подарит кругленькую сумму, если его имя появится на Луне, а потом решил не выполнять обещание.
Mellstroy в который раз показал пример неспортивного поведения. Он заявил о крупном вознаграждении, если его ник или имя каким-нибудь образом окажется на Луне.
Дмитрий из Севастополя проявил смекалку и для решения задачи воспользовался сайтом NASA. Там он обнаружил прелюбопытную и, главное, бесплатную акцию: любой человек может оставить табличку с именем на спутнике Земли благодаря специальной программе.
Мужчина зарегистрировался под именем стримера и оставил заявку на размещение таблички Mellstroy Mellstroy. После того как он получил официальное подтверждение от сайта NASA, сообщил об этом администратору Telegram-канала блогера, предоставив доказательства выполненного задания. Однако россиянина заблокировали и не отвечать на вопросы.
Дмитрий уверяет, что ему не нужен обещанный миллиард, однако стримера за язык никто не тянул, и просто неприятно, что популярный блогер оказался таким лгуном.
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Кстати, в подобную некрасивую ситуацию Mellstroy попадает не первый раз. Совсем недавно он снова сел в калошу, не выполнив обещания. Блогер сообщил, что подарит два миллиона долларов тому, кто заставит президента любой страны передать ему привет. С этой задачей играючи справился ребёнок - подросток из Литвы попросил Гитанаса Науседу поздравить Меллстроя с 11 марта.
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После этого Меллстрой "сдал назад", сообщив, что не готов выплачивать обещанную сумму.
«Я ожидал не того. Это, конечно, моя проблема, что я не прописал нормально правила. Можно я отправлю тысяч 100–150 долларов? За 2 ляма зелёных я ожидал качественнее привет», - попытался оправдаться стример.
Президент же Латвии отказался передавать привет Меллстрою, назвав его мошенником.
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Два мильярда найдёте?
Вот и не надо смотерть всякий биомусор