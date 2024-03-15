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Неспортивное поведение: блогер Mellstroy отказался платить 1 млрд рублей за выполненное задание

Неспортивное поведение: блогер Mellstroy отказался платить 1 млрд рублей за выполненное задание

Автор:
15 марта 2024 12:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Mellstroy   блогер   задание   знаменитости   лохотрон   меллстрой   обман   отказался платить   
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Стример сообщил, что подарит кругленькую сумму, если его имя появится на Луне, а потом решил не выполнять обещание.


Mellstroy в который раз показал пример неспортивного поведения. Он заявил о крупном вознаграждении, если его ник или имя каким-нибудь образом окажется на Луне.


Дмитрий из Севастополя проявил смекалку и для решения задачи воспользовался сайтом NASA. Там он обнаружил прелюбопытную и, главное, бесплатную акцию: любой человек может оставить табличку с именем на спутнике Земли благодаря специальной программе.


Мужчина зарегистрировался под именем стримера и оставил заявку на размещение таблички Mellstroy Mellstroy. После того как он получил официальное подтверждение от сайта NASA, сообщил об этом администратору Telegram-канала блогера, предоставив доказательства выполненного задания. Однако россиянина заблокировали и не отвечать на вопросы.


Дмитрий уверяет, что ему не нужен обещанный миллиард, однако стримера за язык никто не тянул, и просто неприятно, что популярный блогер оказался таким лгуном.


Кстати, в подобную некрасивую ситуацию Mellstroy попадает не первый раз. Совсем недавно он снова сел в калошу, не выполнив обещания. Блогер сообщил, что подарит два миллиона долларов тому, кто заставит президента любой страны передать ему привет. С этой задачей играючи справился ребёнок - подросток из Литвы попросил Гитанаса Науседу поздравить Меллстроя с 11 марта.


После этого Меллстрой "сдал назад", сообщив, что не готов выплачивать обещанную сумму.

«Я ожидал не того. Это, конечно, моя проблема, что я не прописал нормально правила. Можно я отправлю тысяч 100–150 долларов? За 2 ляма зелёных я ожидал качественнее привет», - попытался оправдаться стример.

Президент же Латвии отказался передавать привет Меллстрою, назвав его мошенником.


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Метки: Mellstroy   блогер   задание   знаменитости   лохотрон   меллстрой   обман   отказался платить   
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13  комментариев
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375
Trueman Час назад
надоели пиарить этого отброса
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437
Skywriter 2 минуты назад
миродверомяч
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4k
Михаил 3 минуты назад
не блогер а блоХер...
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5k
Serj81 5 минут назад
Этому [мат], давно пора [мат] разбить.
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36k
БамбарбияКиргуду 5 минут назад
Блогер=[мат].Это уже аксиома.
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33k
Kladbische 19 минут назад
Плачу 10 миллиардов тому, кто посадит этого стримера на бутылку.
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3k
PbIBOK Полчаса назад
Фуфлыжник он!!! Он не стримный а стрёмный. С этим говном нельзя иметь НИКАКИХ дел.
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18k
Alex ASK 47 минут назад
Нет подписчиков -> нет просмотров -> нет денег.
Вот и не надо смотерть всякий биомусор
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12k
Том Сойер 56 минут назад
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19k
Mexanik79 Час назад
Ссылка coub.com
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19k
Голос Вселенной Час назад
Потомок Мавроди. Тот тоже наё всех подряд, а люди один хрен несли ему бабло...
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12k
Б.Касторский Час назад
У мужчины не так много того, что определяет его как мужчину. Одно из этого - слово. Но это блогер, что от него ожидать? Сомневаюсь, что для кого-то (кроме его подписчиков и почитателей) подобное стало открытием.
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