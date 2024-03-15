Неспортивное поведение: блогер Mellstroy отказался платить 1 млрд рублей за выполненное задание

Дмитрий из Севастополя проявил смекалку и для решения задачи воспользовался сайтом NASA. Там он обнаружил прелюбопытную и, главное, бесплатную акцию: любой человек может оставить табличку с именем на спутнике Земли благодаря специальной программе.





Мужчина зарегистрировался под именем стримера и оставил заявку на размещение таблички Mellstroy Mellstroy. После того как он получил официальное подтверждение от сайта NASA, сообщил об этом администратору Telegram-канала блогера, предоставив доказательства выполненного задания. Однако россиянина заблокировали и не отвечать на вопросы.





Дмитрий уверяет, что ему не нужен обещанный миллиард, однако стримера за язык никто не тянул, и просто неприятно, что популярный блогер оказался таким лгуном.



