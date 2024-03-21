«Мы - братья навек!»: в Москве завершился товарищеский матч между командами России и Сербии

Болельщики обнимались и пели «Катюшу».
Сегодня на столичном стадионе «Динамо» состоялся товарищеский футбольный матч Россия-Сербия.
Начался он с минуты молчания по известному комментатору Василию Уткину. Позавчера он ушёл из жизни, ему было 52 года.
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А символический первый удар по мячу сделал Сербский и российский актёр Милош Бикович. Паспорт РФ он получил в 2021 году.
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Матч с трибуны смотрел министр иностранных дел Сергей Лавров. Кстати, сегодня ему исполнилось 74 года. Рядом с ним был его коллега - глава МИД Сербии Ивица Дачич.
В первом тайме сербский игрок Гайич задержал рукой Даниила Хлусевича, выходившего один на один с вратарем - судья показал красную карточку. Дальше Сербы играли вдесятером.
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Болельщики на трибунах скандировали «Русские и сербы - братья навек» и хором пели Катюшу.
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Матч завершился со счётом 4:0 в пользу нашей команды. По голу забили братья Миранчук - Антон и Алексей, ещё по мячу на свой счёт записали Максим Осипенко и Иван Сергеев. Забил и Арсен Захарян, но из офсайда, поэтому гол не засчитали.
Следующий матч наша сборная проведёт с командой Парагвая. Игра также будет товарищеской и пройдёт на том же столичном стадионе Динамо.
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