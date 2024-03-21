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«Мы - братья навек!»: в Москве завершился товарищеский матч между командами России и Сербии

«Мы - братья навек!»: в Москве завершился товарищеский матч между командами России и Сербии

Автор:
21 марта 2024 22:55
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Москва   Россия   динамо   сербия   товарищеский матч   футбол   
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Болельщики обнимались и пели «Катюшу».

Сегодня на столичном стадионе «Динамо» состоялся товарищеский футбольный матч Россия-Сербия.

Начался он с минуты молчания по известному комментатору Василию Уткину. Позавчера он ушёл из жизни, ему было 52 года.

А символический первый удар по мячу сделал Сербский и российский актёр Милош Бикович. Паспорт РФ он получил в 2021 году.

Матч с трибуны смотрел министр иностранных дел Сергей Лавров. Кстати, сегодня ему исполнилось 74 года. Рядом с ним был его коллега - глава МИД Сербии Ивица Дачич.

В первом тайме сербский игрок Гайич задержал рукой Даниила Хлусевича, выходившего один на один с вратарем - судья показал красную карточку. Дальше Сербы играли вдесятером.

Болельщики на трибунах скандировали «Русские и сербы - братья навек» и хором пели Катюшу.

Матч завершился со счётом 4:0 в пользу нашей команды. По голу забили братья Миранчук - Антон и Алексей, ещё по мячу на свой счёт записали Максим Осипенко и Иван Сергеев. Забил и Арсен Захарян, но из офсайда, поэтому гол не засчитали.

Следующий матч наша сборная проведёт с командой Парагвая. Игра также будет товарищеской и пройдёт на том же столичном стадионе Динамо.

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Метки: Видео   Москва   Россия   динамо   сербия   товарищеский матч   футбол   
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64
Pac 42 минуты назад
Как там на счёт сербских тайных поставок снарядов к холяцким градам ? Ведь было же.
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158
Krrsantan 9 минут назад
Сербы говорят- На небе бог, на земле Россия
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2686 постов (2637 в горячем)

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