«Мы - братья навек!»: в Москве завершился товарищеский матч между командами России и Сербии

Матч завершился со счётом 4:0 в пользу нашей команды. По голу забили братья Миранчук - Антон и Алексей, ещё по мячу на свой счёт записали Максим Осипенко и Иван Сергеев. Забил и Арсен Захарян, но из офсайда, поэтому гол не засчитали.