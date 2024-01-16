"Такой спорт нам не нужен": турецкие футболистки не хотят играть с Патрисией

Женская футбольная команда очень резко отреагировала на обвинения в адрес своего игрока. В заявлении ALG «Спор» по этому поводу говорится: "14.01.2024 состоялся матч 16-го тура Женской футбольной Суперлиги, в результате которого наш спортивный клуб одержал победу со счетом 2: 1.Мы пользуемся своим правом выступить с заявлением против необоснованных обвинений, выдвинутых в отношении нашей футболистки Патрисии Сетеко. Утверждается, что в соревнованиях Женской футбольной лиги играл футболист мужского пола. Так же, как это утверждение не имеет научной или юридической основы, считаем, что оно противоречит разуму и логике. Это утверждение, выдвинутое после заслуженной победы нашего клуба, рассматривается нами как имеющее цель омрачить заслуженную победу ALG Sport".