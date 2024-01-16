"Такой спорт нам не нужен": турецкие футболистки не хотят играть с Патрисией

В Турции тоже есть женский футбол, однако среди игроков встречаются весьма нетипичные. Знакомьтесь, это Патрисия Сенеко из Анголы. Теперь она играет за клуб ALG «Спор» из Газиантепа и делает это так убедительно, что рвёт соперников на клочки.
В недавней игре с "Бешикташем" Патрисия показала себя блестяще, а после встречи руководители ALG "Спор" возмутились и попросили провести расследование, чтобы выяснить, какого пола эта самая футболистка.
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Собственно, кто их осудит за это мнение, ведь внешне в спортсменке ничто не выдаёт женщину.
"Они заставили мужчину играть за женщину! Какая жалость!" - негодовали в "Бешикташе".
Женская футбольная команда очень резко отреагировала на обвинения в адрес своего игрока. В заявлении ALG «Спор» по этому поводу говорится: "14.01.2024 состоялся матч 16-го тура Женской футбольной Суперлиги, в результате которого наш спортивный клуб одержал победу со счетом 2: 1.Мы пользуемся своим правом выступить с заявлением против необоснованных обвинений, выдвинутых в отношении нашей футболистки Патрисии Сетеко. Утверждается, что в соревнованиях Женской футбольной лиги играл футболист мужского пола. Так же, как это утверждение не имеет научной или юридической основы, считаем, что оно противоречит разуму и логике. Это утверждение, выдвинутое после заслуженной победы нашего клуба, рассматривается нами как имеющее цель омрачить заслуженную победу ALG Sport".
После этого заявления в "Бешикташе" пояснили, что футбольное сообщество дезинформировали. Никакого заявления относительно проверки пола Сенеко они не выдвигали. Однако Федерация футбола Турции должна рассмотреть этот вопрос, чтобы подтвердить утверждение, что условия честной конкуренции в женском футболе действительно соблюдаются.
Чем закончится эта история, пока неизвестно. Но в, принципе, "Бешикташу" тоже ничто не мешает взять в команду бравого
негра чернокожего, обозвать его Маликой и приготовиться к победам на поле.
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Такой нада