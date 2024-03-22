Приложение доставки в Индии создало касты для курьеров

Потому генеральный директор Зомато заявил, что создаст вегетарианское подразделение исключительно в зеленой одежде, которому будет запрещено касаться мясных блюд и заходить в рестораны со смешанной кухней. А те, кто возит мясные блюда, будут носить красную униформу.

Программа сегрегации доставщиков получила название «Чистые овощи».

Звучит довольно дико, выходит за рамки адекватности.

Вот и индусы так подумали.