Приложение доставки в Индии создало касты для курьеров

В Индии есть приложение по доставке еды Zomato, в котором доставщиков решили одевать по-разному в зависимости от того, какую еду, «чистую» или нет, они доставляют.
Дело не в халяле
Хотя в Индии есть мусульмане, больше всего скандалов у Зомато было с вегетарианцами по религиозным убеждениям. Они не хотели, чтобы их вегетарианская еда соприкасалась с невегетарианской в ресторане или сумке доставщика. Или даже чтобы ее ТРОГАЛ тот же самый человек, который трогал еду с мясом в доставке. Она ведь может «духовно запачкаться».
Потому генеральный директор Зомато заявил, что создаст вегетарианское подразделение исключительно в зеленой одежде, которому будет запрещено касаться мясных блюд и заходить в рестораны со смешанной кухней. А те, кто возит мясные блюда, будут носить красную униформу.
Программа сегрегации доставщиков получила название «Чистые овощи».
Звучит довольно дико, выходит за рамки адекватности.
Вот и индусы так подумали.
Даже для индусов это показалось слишком
В сети сказали, что генеральный директор просто создает касты внутри своей компании. Где есть люди, которым запрещено даже прикасаться и приближаться к другим особым вегетарианским доставщикам.
В индийских семья сейчас нередко родители остаются религиозными вегетарианцами, а дети уже не придерживаются строгой диеты. И теперь в такие семьи будет приезжать два разных доставщика на двух разных мопедах - красном и зеленом – лишь бы вегетарианская еда не побывала в руках человека, который касался мяса.
Когда даже привыкшие к кастовости индусы не смогли сдержать возмущения по поводу «чистых и нечистых» доставщиков, директор приложения доставки дал заднюю.
Теперь все хорошо. Касты как бы будут, но как бы скрыты
Он заявил, что хорошо, отметит кастовую дифференциацию одежды у курьеров. Но все равно оставит кнопку «вегетарианская доставка» для принципиальных религиозных вегетарианцев. Слишком уж не хочется терять аудиторию радикалов, которых в Индии немало.
Война с мясоедами
Удивительно, но в Индии до сих пор «щемят» мясоедов, особенно во время индуистских праздников. Особенно мусульман, которые спокойно едят практически все мясо в большом количестве.
Многие мясные лавки грозят разгромить, если они продолжат продавать мясо во время индуистских фестивалей. И им приходится закрываться на время, оставляя всеядные семьи без привычной еды! И это только по капризу части населения.
В общем, в Индии шутка «чего ты такой агрессивный? Наверное, это от мяса» не работает. Там самые буйные как раз вегетарианцы. Когда в очередной раз вам будут рассказывать, что вегетарианство снижает агрессию и полезно, вспомните этот забавный факт. Что-то я не слышала, чтоб мясоеды грозили разгромить лавку с петрушкой.
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