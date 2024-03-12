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Отцы и братья по всей Индии штурмуют стены

Отцы и братья по всей Индии штурмуют стены

Автор:
12 марта 2024 08:59
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Индия   Что они делают   интересно   люди   мужчины   стена   фото   
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Что делают люди из Индии на фотографии? Бегут из тюрьмы? Несут контрабанду через границу? Лезут через забор вокзала, чтобы не покупать билет?

Все мужчины на этом фото лезут через… стены школы в индийском Харьяне, чтобы передать шпаргалки сдающим экзамен ученикам!

Это централизованный тест, вопросы к которому присылаются только утром. Кто-то успел сфотографировать лист с тестами до экзамена, а потом он разлетелся по всем чата родителей.

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Как только тест был решен, родители по собственной инициативе решили «спасти» своих чад и забраться в школу и дать им ответы. Через вход их, конечно же, не пускали.

Так что все, кто собрался там на стене, просто как из «Миссия невыполнима» собрались залезть в школу, как ниндзя прокрасться по коридорам, найти класс своего ребенка, тайно вызвать его в коридор и там в туалете за пять минут заставить вызубрить таблицу ответов.

Многие пытались бросать шпаргалку в окно, привязав к камню, но учителя пригрозили, что закроют все окна. И разбивший окно будет платить штраф, а дети весь экзамен будут сидеть в духоте. Пришлось придумывать другой способ донесения ответов.

Знаете в чем самая глубокая ирония? Что дяди и отцы лезут через стены, чтобы скинуть шпаргалки по ЭКЗАМЕНУ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ. Они сами его сто раз сдали своими талантами, как у Человека Паука.

По мере того, как строгие системы тестирования начали вводить во все большем количестве штатов, такие инциденты штурма школы случаются то и дело в разных городах Индии. Несколько лет назад в Бихаре родственники лезли через стены ради ответов на финальные тесты в 12-м классе. Тут хотя бы ставки были выше для такого риска!

Школьные чиновники не видят ничего страшного в такой ситуации. Сразу видно – Индия, они ведь лезут на такую верхотуру без страховки, и никого не волнует, что кто-то сорвется и упадет. «Ничего страшного».

Учителя не сгоняют атакующих со стены и не оказывают никакого противодействия. Соблюдают правила условно, но не против того, чтобы у их учеников по итогу был высокий балл.

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Метки: Индия   Что они делают   интересно   люди   мужчины   стена   фото   
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