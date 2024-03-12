Отцы и братья по всей Индии штурмуют стены

Как только тест был решен, родители по собственной инициативе решили «спасти» своих чад и забраться в школу и дать им ответы. Через вход их, конечно же, не пускали.

Так что все, кто собрался там на стене, просто как из «Миссия невыполнима» собрались залезть в школу, как ниндзя прокрасться по коридорам, найти класс своего ребенка, тайно вызвать его в коридор и там в туалете за пять минут заставить вызубрить таблицу ответов.