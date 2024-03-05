В Индии орудуют коровьи мстители

Также под подозрения попадают все рестораны – за ними тщательно следят, что у них в меню. Могут напасть на грузовик, который заподозрили в перевозке на рынок говядины, остановить его посреди дороги и пробить ему колеса.

Происходит это, конечно, не по всей Индии. Самое большое безумство происходит в так называемом «коровьем поясе» Индии, о котором я недавно писала. Там, где людям выдают лицензии на оружие, когда они дарят коровам зимние пальто и одеяла.