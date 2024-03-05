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В Индии орудуют коровьи мстители

В Индии орудуют коровьи мстители

Автор:
05 марта 2024 08:57
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Индия   животные   зоозащитники   коровьи мстители   люди   месть   фото   
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Зоозащитники в Индии работают на совсем ином уровне. Это в Южной Корее выходят с собаками на митинги против блюд с собачьим мясом. В Индии никого митинги не интересуют, там сразу перешли к физическому насилию!


Коровьи "линчеватели"

Это одно из прозвищ прослойки населения, которое пошло по криминальному пути в деле защиты коров. Они линчуют людей. Участники таких банд отслеживают тех, кто постит в социальных сетях фотографии блюд из говядины со своего обеда, и нападают на них с палками.

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Также под подозрения попадают все рестораны – за ними тщательно следят, что у них в меню. Могут напасть на грузовик, который заподозрили в перевозке на рынок говядины, остановить его посреди дороги и пробить ему колеса.

Происходит это, конечно, не по всей Индии. Самое большое безумство происходит в так называемом «коровьем поясе» Индии, о котором я недавно писала. Там, где людям выдают лицензии на оружие, когда они дарят коровам зимние пальто и одеяла.

Самый большой разгул в Мадхья-Прадеш, где коровьи мстители перешли уже все грани разумного. Еще бы, ведь им оружия навыдавали!

При этом вредят бродячим коровам не всегда специально. Они могут ночью выйти на шоссе, где и нечаянно собьет водитель. И ладно если только корову покалечит, водители и сами гибнут от коров.

Дело в том, что власти Мадхья-Прадеш очень долгое время сами пестовал и стимулировали таких крайних фанатиков. Они даже сами арестовывали продавцов коровьего мяса. И теперь фанатики вышли из-под контроля и принялись заниматься самосудом.

Индия пытается вырулить на более адекватные рельсы. Недавно был принят закон в Мадхья-Прадеш, по которому «коровьих линчевателей» могут посадить на пять лет.

Теперь в законе есть отдельная поправка, что нападение на тех, кто ест и забивает коров – тоже преступление. Видимо, пришлось вынести отдельным пунктом, чтобы ужесточить наказание.

Теперь вас могут посадить в тюрьму по обвинению «чрезмерная защита коров». Но за простую драку выпишут штраф до 50 тысяч рупий. А за организованное нападение – всем по пять лет.

Раньше могли выписать только штраф, и это никак не помогало унять жажду крови коровьих защитников. Особенно страдали фермеры. Кстати, вы знаете, что Индия – топовый экспортер говядины по всему миру. И как в такой ситуации работать?! Пытаешься вывести страну на первое место, а к тебе фанатики с палками приходят. Причем приходят по наводке соседей «я слышал, что он продал свою корову не живой в соседний штат на мясобойню, а сам забил ее для себя».

Только жесткие законы. Никакой жалости!

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Метки: Индия   животные   зоозащитники   коровьи мстители   люди   месть   фото   
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9k
Pravednik84 2 часа назад
Они даже привозят спасенных коров на ерфему спасения, где они ходят живые, но ТОЩИЕ

В этом вся суть зоошизы.

Ну и "ерфема" порадовала.
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8k
Nikolay 53 минуты назад
Одно из самых ярких воспоминаний от работы в Бангалоре (южная Индия) - везде бродят коровы и в любой момент можно вступить в коровью лепешку. Больше всего бесило, что эти "гамбургеры" любили разлечься поперек дороги, а сгонять их нельзя - местные обидятся.
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