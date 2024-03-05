В Индии орудуют коровьи мстители

Зоозащитники в Индии работают на совсем ином уровне. Это в Южной Корее выходят с собаками на митинги против блюд с собачьим мясом. В Индии никого митинги не интересуют, там сразу перешли к физическому насилию!
Коровьи "линчеватели"
Это одно из прозвищ прослойки населения, которое пошло по криминальному пути в деле защиты коров. Они линчуют людей. Участники таких банд отслеживают тех, кто постит в социальных сетях фотографии блюд из говядины со своего обеда, и нападают на них с палками.
Также под подозрения попадают все рестораны – за ними тщательно следят, что у них в меню. Могут напасть на грузовик, который заподозрили в перевозке на рынок говядины, остановить его посреди дороги и пробить ему колеса.
Происходит это, конечно, не по всей Индии. Самое большое безумство происходит в так называемом «коровьем поясе» Индии, о котором я недавно писала. Там, где людям выдают лицензии на оружие, когда они дарят коровам зимние пальто и одеяла.
Самый большой разгул в Мадхья-Прадеш, где коровьи мстители перешли уже все грани разумного. Еще бы, ведь им оружия навыдавали!
При этом вредят бродячим коровам не всегда специально. Они могут ночью выйти на шоссе, где и нечаянно собьет водитель. И ладно если только корову покалечит, водители и сами гибнут от коров.
Дело в том, что власти Мадхья-Прадеш очень долгое время сами пестовал и стимулировали таких крайних фанатиков. Они даже сами арестовывали продавцов коровьего мяса. И теперь фанатики вышли из-под контроля и принялись заниматься самосудом.
Индия пытается вырулить на более адекватные рельсы. Недавно был принят закон в Мадхья-Прадеш, по которому «коровьих линчевателей» могут посадить на пять лет.
Теперь в законе есть отдельная поправка, что нападение на тех, кто ест и забивает коров – тоже преступление. Видимо, пришлось вынести отдельным пунктом, чтобы ужесточить наказание.
Теперь вас могут посадить в тюрьму по обвинению «чрезмерная защита коров». Но за простую драку выпишут штраф до 50 тысяч рупий. А за организованное нападение – всем по пять лет.
Раньше могли выписать только штраф, и это никак не помогало унять жажду крови коровьих защитников. Особенно страдали фермеры. Кстати, вы знаете, что Индия – топовый экспортер говядины по всему миру. И как в такой ситуации работать?! Пытаешься вывести страну на первое место, а к тебе фанатики с палками приходят. Причем приходят по наводке соседей «я слышал, что он продал свою корову не живой в соседний штат на мясобойню, а сам забил ее для себя».
Только жесткие законы. Никакой жалости!
Источник:
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В этом вся суть зоошизы.
Ну и "ерфема" порадовала.