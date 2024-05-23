Женщина утверждает, что после удара молнии начала видеть будущее

Американке Элизабет Крон было 28 лет, когда в нее ударила молния. Она чуть не умерла и говорит, что вернулась в свое тело, обладая новой странной силой — предвидеть цунами, землетрясения и авиакатастрофы в мельчайших подробностях.
Элизабет Крон говорит, что после пережитого опыта она обрела способность предвидеть будущее в своих снах. Она рассказала в подкасте Shaman Oaks, как около 35 лет назад она вела своих детей в местную синагогу, когда началась сильная гроза. К несчастью, её обручальное кольцо задело древко зонтика, который она взяла, чтобы укрыться от дождя, и в него внезапно ударила молния, поразившая и её.
Затем Элизабет рассказала о внетелесном опыте, когда она поняла, что её тело лежит на парковке синагоги:
«Я подумала, где мой зонтик? Я выглянула в окно. Конечно, на парковке лежал мой зонтик. Я посмотрела направо, примерно в 20 футах от зонта, и увидела, что лежу на земле».
Первой мыслью Элизабет было, что её туфли испорчены — они разлетелись на части, когда молния пронзила её тело, — но когда она посмотрела вниз на свои ноги, то поняла, что парит на небольшом расстоянии от земли.
Мгновением позже парящая сфера света увела её с места происшествия в райский сад. Она продолжила: «Этот сад не похож ни на один из тех, что есть на Земле. Растения были другими. Цветы распускались, просто взрывались красками — к сожалению, невозможно подобрать слова, чтобы это описать».
Затем Элизабет якобы имела долгий разговор со своим покойным дедом.
«Мне сказали, что я могу остаться там, если захочу, или вернуться. И он собирался помочь мне принять это решение, отвечая на любые мои вопросы».
Ей сказали, что если она решит вернуться к жизни на Земле, то у неё родится ещё один ребёнок, а её брак закончится разводом. Но Элизабет решила, что хочет вернуться. Предупредив, что этот процесс будет очень болезненным, дед Элизабет также рассказал ей кое-что о будущем. Он открыл ей результат Суперкубка того года, а также сказал, что Джордж Буш победит на предстоящих президентских выборах в США.
«Я не интересовалась политикой, и мне было всё равно. Поэтому я спросила: "Зачем ты мне это говоришь?". А он ответил: "Потому что, когда ты вернёшься, тебе будет трудно вспомнить, о чём мы говорили.
Но когда ты увидишь, кто выиграет Суперкубок, или увидишь, что Джордж Буш стал президентом, то это подтолкнёт тебя к воспоминанию о том, что ты была здесь».
Элизабет говорит, что очень часто новости о событиях появляются в её сознании раньше, чем они происходят
Но на этом знания Элизабет о будущих событиях не закончились.
«Мне пришлось провести несколько месяцев в постели, потому что мои ноги были сильно обожжены, поэтому я много спала, — рассказала она. — Когда я спала, мне снились сны. Эти сны были очень конкретными, и я запоминала детали. Мало того, что я помнила детали, все они были плохими снами. Это были кошмары об ужасных событиях, цунами, землетрясениях, авиакатастрофах и других страшных вещах».
Поскольку сны были такими яркими, Элизабет запомнила множество деталей. Один сон, в частности, запомнился ей настолько, что она рассказала о нём мужу. Оказалось, что Элизабет видела катастрофу рейса 800 авиакомпании TWA во сне, вплоть до мельчайших деталей.
«Я правильно назвала номер рейса. Я правильно назвала количество людей на борту. Меня это очень нервировало».
Она вспоминает, как думала: «Должна ли я попытаться предотвратить это? Неужели я должна звонить в ФАА и говорить: "Эй, я просто мама из Хьюстона, и я думаю, что этот самолет упадет". А потом, если самолет упадет, они будут стучаться ко мне в дверь со словами: "Что вы сделали с нашим самолетом?"»
Пророческие сны не прекращались, и Элизабет было трудно с ними справиться. Бремя этого ужасного знания сделало её нелегкой в общении, и — как её и предупреждали — её брак распался.
Сложнее всего ей было справиться с кошмаром, в котором ей приснилось, что она беседует с жертвой авиакатастрофы в тот момент, когда самолёт вот-вот упадет.
«Я была в самолёте и разговаривала с одной из пассажирок. Она назвала мне своё имя. Она познакомила меня со своим ребёнком, который сидел рядом с ней. Это было похоже на коктейльную вечеринку, просто светская беседа. Вдруг я поняла, что самолёт сейчас упадёт, и мне нужно было открыть глаза. Пока я не открыла глаза, я нахожусь в этом самолёте.
Но она схватила меня за руки и не отпускала. И пока она не отпустила, я не могла проснуться. Она кричала, чтобы я забрала её ребёнка с собой. Она знала, что я могу уйти, и хотела, чтобы я забрала её ребёнка. Она назвала мне имя своего мужа. И сказала: "Возьмите моего ребёнка и найдите отца". Затем произошел толчок. Затем за пределами самолёта я увидела души, восставшие из обломков».
С тех пор как Элизабет стала больше рассказывать о своих пророческих снах, они, по её словам, начали приходить к ней реже. «Наверняка потому, что я открыто говорю об этом. Я делаю то, что должна делать», — уверена женщина.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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