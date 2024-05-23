Женщина утверждает, что после удара молнии начала видеть будущее

Но на этом знания Элизабет о будущих событиях не закончились.

«Мне пришлось провести несколько месяцев в постели, потому что мои ноги были сильно обожжены, поэтому я много спала, — рассказала она. — Когда я спала, мне снились сны. Эти сны были очень конкретными, и я запоминала детали. Мало того, что я помнила детали, все они были плохими снами. Это были кошмары об ужасных событиях, цунами, землетрясениях, авиакатастрофах и других страшных вещах».

Поскольку сны были такими яркими, Элизабет запомнила множество деталей. Один сон, в частности, запомнился ей настолько, что она рассказала о нём мужу. Оказалось, что Элизабет видела катастрофу рейса 800 авиакомпании TWA во сне, вплоть до мельчайших деталей.

«Я правильно назвала номер рейса. Я правильно назвала количество людей на борту. Меня это очень нервировало».

Она вспоминает, как думала: «Должна ли я попытаться предотвратить это? Неужели я должна звонить в ФАА и говорить: "Эй, я просто мама из Хьюстона, и я думаю, что этот самолет упадет". А потом, если самолет упадет, они будут стучаться ко мне в дверь со словами: "Что вы сделали с нашим самолетом?"»

Пророческие сны не прекращались, и Элизабет было трудно с ними справиться. Бремя этого ужасного знания сделало её нелегкой в общении, и — как её и предупреждали — её брак распался.