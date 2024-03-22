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30 забавных товаров, найденных на просторах интернета

30 забавных товаров, найденных на просторах интернета

Автор:
22 марта 2024 11:20
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Юмор   забавные вещи   любопытно   покупки   странные вещи   товары   
1304
31

Все любители онлайн-шопинга знают: если слишком долго листать каталоги, рано или поздно привычные, полезные товары закончатся, и на смену им придут совершенно безумные и нелепые, но местами забавные штуки. Именно таким шедеврам и посвящено Reddit-сообщество «Самые странные товары», где тысячи участников регулярно делятся фотографиями необычных гаджетов и причудливого декора, которые бросают вызов нашему воображению.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавные вещи   любопытно   покупки   странные вещи   товары   
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8  комментариев
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60k
turyst 36 минут назад
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Шурман 12 минут назад
У дочки есть такой , только не вампир а гном .
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36k
БамбарбияКиргуду 14 минут назад
Без пи.доров никак, да автор?
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36k
БамбарбияКиргуду 17 минут назад
Некоторым и покупать не надо.
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БамбарбияКиргуду 20 минут назад
Для психов наверно.Как прыжки в сухой бассейн.
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22k
alexis Полчаса назад
Мини кирпичи нужны для построений диарам.
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turyst 36 минут назад
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60k
turyst 37 минут назад
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1263 поста (1190 в горячем)

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