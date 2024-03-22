Все любители онлайн-шопинга знают: если слишком долго листать каталоги, рано или поздно привычные, полезные товары закончатся, и на смену им придут совершенно безумные и нелепые, но местами забавные штуки. Именно таким шедеврам и посвящено Reddit-сообщество «Самые странные товары», где тысячи участников регулярно делятся фотографиями необычных гаджетов и причудливого декора, которые бросают вызов нашему воображению.