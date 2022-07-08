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30 безумно странных и забавных товаров, найденных на просторах интернета

30 безумно странных и забавных товаров, найденных на просторах интернета

Автор:
08 июля 2022 23:22
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Юмор   забавные вещи   любопытно   покупки   странные вещи   товары   
1581
31

Все любители онлайн-шопинга знают: если слишком долго листать каталоги, рано или поздно привычные, полезные товары закончатся, и на смену им придут совершенно безумные и нелепые, но местами забавные штуки. Именно таким шедеврам и посвящено Reddit-сообщество «Самые странные товары», где тысячи участников регулярно делятся фотографиями необычных гаджетов и причудливого декора, которые бросают вызов нашему воображению.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавные вещи   любопытно   покупки   странные вещи   товары   
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7  комментариев
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3k
salim777 11 часов назад
Почти всё ненужное говно.
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Набор никому не нужных дебильных вещей, придуманных людьми с больной фантазией и умственными отклонениями.
Впрочем, Йоду можно вычеркнуть. Единственное, что более-менее приличное в этом мусоре.
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6k
Troll 2 часа назад
Высушенная вода была еще в Space Quest 2.
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−6
bon woo 2 часа назад
барахло
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3k
Сергей Семенов 3 часа назад
>>> 22. Полетели!
Серьезно?! Катапульта?! А ничего что это всего-навсего детская колыбелька, которую очень просто и легко качать.
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18k
Corvus Corax 9 часов назад
Комментарий к фото
А если бассейн без мотора?
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6k
М С 10 часов назад
С доп ушей и пальца сблеванул... спасибо.
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