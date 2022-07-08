30 безумно странных и забавных товаров, найденных на просторах интернета

Все любители онлайн-шопинга знают: если слишком долго листать каталоги, рано или поздно привычные, полезные товары закончатся, и на смену им придут совершенно безумные и нелепые, но местами забавные штуки. Именно таким шедеврам и посвящено Reddit-сообщество «Самые странные товары», где тысячи участников регулярно делятся фотографиями необычных гаджетов и причудливого декора, которые бросают вызов нашему воображению.
3. "Чехол для телефона с рабочим эмулятором с 36 играми. У меня такой есть, работает отлично!"
4. Монополия для миллениалов: "Забудьте про недвижимость, вы все равно не можете ее себе позволить"
7. Домашняя кормушка для птиц с зеркалом Гезелла, чтобы птицы не видели, что за ними подсматривают
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Впрочем, Йоду можно вычеркнуть. Единственное, что более-менее приличное в этом мусоре.
Серьезно?! Катапульта?! А ничего что это всего-навсего детская колыбелька, которую очень просто и легко качать.