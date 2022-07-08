30 безумно странных и забавных товаров, найденных на просторах интернета

Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы

Необычные товары с AliExpress, которые нужно успеть заказать до 1.01.2018

Новинки с AliExpress, которые понравятся мужчинам

Полезный и необычный AliExpress, с которым многие не знакомы

Убойные отзывы из интернета, читая которые невозможно не улыбнуться

35 странных вещиц, которые кому-то дороги как память