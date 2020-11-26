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Художества с барахолки: 25 удивительных находок, сделанных на распродажах

Художества с барахолки: 25 удивительных находок, сделанных на распродажах (26 фото)

Автор:
26 ноября 2020 14:06
Сообщество : Юмор
Метки: барахолка   блошиный рынок   забавные вещи   и такое бывает   кич   распродажа   странные вещи   юмор   
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Инстаграм-аккаунт thriftstoreart посвящен всевозможным странным и сомнительным предметам искусства, которые были найдены в комиссионках, на блошиных рынках и благотворительных распродажах. Аккаунт пользуется большой популярностью - у него более 180 000 подписчиков. И это неудивительно: люди всегда тянутся к искусству во всех его проявлениях. Да и здоровый смех никто не отменял.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: барахолка   блошиный рынок   забавные вещи   и такое бывает   кич   распродажа   странные вещи   юмор   
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750
Игорь Час назад
Парные варежки/перчатки? - Прошлый век.
Парные трусы в тренде!
Интересно, в связи с обстоятельствами парные маски будут?)))
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15k
Иван Человеков Игорь 14 минут назад
вместо парной маски подойдёт лифчик
вместо парной маски подойдёт лифчик
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