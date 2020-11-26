Художества с барахолки: 25 удивительных находок, сделанных на распродажах

Инстаграм-аккаунт thriftstoreart посвящен всевозможным странным и сомнительным предметам искусства, которые были найдены в комиссионках, на блошиных рынках и благотворительных распродажах. Аккаунт пользуется большой популярностью - у него более 180 000 подписчиков. И это неудивительно: люди всегда тянутся к искусству во всех его проявлениях. Да и здоровый смех никто не отменял.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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